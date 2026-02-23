Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

UP Top News Today: सिंगापुर के दौरे पर सीएम योगी, कानपुर में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी

Feb 23, 2026 11:11 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

UP Top News Today: सिंगापुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्रणी निवेश कंपनी टेमासेक होल्डिंग्स के चेयरमैन टियो ची हीन और उनकी टीम से मुलाकात की। कानपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर आरोपी ने पीड़ित के दस्तावेजों से 8 लाख का फर्जी लोन लिया।

UP Top News Today: सिंगापुर के दौरे पर सीएम योगी, कानपुर में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी

UP Top News Today 23 February 2026: सिंगापुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले सिंगापुर की अग्रणी निवेश कंपनी टेमासेक होल्डिंग्स (Temasek Holdings) के चेयरमैन टियो ची हीन (Teo Chee Hean) और उनकी टीम से मुलाकात की। बैठक में टेमासेक के वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो और उत्तर प्रदेश में निवेश पर चर्चा हुई।

कानपुर में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। नौकरी दिलाने के नाम पर पीड़ित के दस्तावेजों का फर्जी तरीके से इस्तेमाल किया और उसपर 8 लाख का लोन लेकर हड़प लिया। इसके बाद बुलडोजर की धमकी देकर 6 लाख और ऐंठ लिए।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

सिंगापुर पहुंचते ही काम पर जुटे योगी, यूपी में निवेश के लिए मीटिंग पर मीटिंग कर रहे सीएम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर दौरे में Temasek Holdings के चेयरमैन से मुलाकात कर यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, लॉजिस्टिक्स व डेटा सेंटर में निवेश का आमंत्रण दिया। 500-500 करोड़ के प्रस्तावों पर चर्चा हुई। दौरा विदेशी निवेश बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

पहले 8 लाख लोन हड़पा, फिर बुलडोजर की धमकी देकर 6 लाख और ऐंठे; कानपुर में कांड

कानपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर आरोपी ने पीड़ित के दस्तावेजों से 8 लाख का फर्जी लोन लिया। फिर बुलडोजर और पुलिस की धमकी देकर 6 लाख रुपये वसूल लिए। बर्रा बाईपास पर रुपये मांगने पहुंचे आरोपी को परिजनों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया, जिसे जेल भेज दिया गया।

अब बुलंदशहर में गड्ढे में भरे पानी में डूबा मासूम, बचाने कूदी मां भी दलदल में फंसी

बुलंदशहर में मां के साथ ननिहाल आए 2 वर्षीय मासूम की घर के सामने ही सड़क किनारे गड्ढे में भरे पानी में डूबने से मौत हो गई। बच्चे को बचाने के चक्कर में मां भी दलदल में डूब गई। वह बीमार पिता को देखने के लिए अपने मायके आई थी।

नमो भारत ट्रेन की शुरुआत; दिल्ली के सराय काले खां से मोदीपुरम तक किराए की डिटेल

प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ में नमो भारत ट्रेन और 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली-मेरठ गलियारे का उद्घाटन किया। 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली यह देश की पहली आरआरटीएस ट्रेन है जो दिल्ली-मेरठ के बीच यात्रा को तेज बनाएगी।

लखनऊ नगर निगम का बजट पेश, सड़क का घटा और सफाई पर सबसे ज्यादा जोर

यूपी की राजधानी लखनऊ में नगर निगम कार्यकारिणी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4692 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी। सड़क निर्माण के लिए 271 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं, यह पुनरीक्षित बजट 332.40 करोड़ से 61 करोड़ रुपये कम हैं।

बच्चों से हैवानियत करने वाले जेई की फांसी टलवाने हाईकोर्ट पहुंचा भाई, बोला- निर्दोष हैं दोनों

मृत्युदंड की सजा पाए जेई रामभवन और उसकी पत्नी के बचाव में अब उनका भाई राजाभैया आगे आया है। राजाभैया ने दोनों को निर्दोष बताते हुए सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वह सोमवार को अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में अपील दाखिल करेगा।

दुल्हन का जज्बा देख सब हैरान; विदाई के बाद शादी के जोड़े में इंटरव्यू देने पहुंची, दूल्हा बोला- हमेशा दूंगा साथ

आगरा में शादी के तुरंत बाद दूल्हा अपनी दुल्हन को ससुराल ले जाने की बजाय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के इंटरव्यू के लिए विकास भवन पहुंचा। दुल्हन ने शादी के जोड़े में ही इंटरव्यू दिया। परिवार ने भी साथ दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

ग्रेटर नोएडा: मुआवजा हड़पने के लिए छोटे भाई को मार डाला, पिता ने बेटे और पोते पर दर्ज कराई FIR

ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा कस्बे के कलूपुरा गांव में मुआवजे की रकम के बंटवारे को लेकर एक व्यक्ति ने अपने बेटे और ससुर के साथ मिलकर अपने छोटे भाई की हत्या कर दी। वारदात को हादसे का रूप देने के लिए आरोपियों ने मृतक के शव और उसकी बाइक को सड़क किनारे फेंक दिया।

यूपी में चला ऑपरेशन बजरंग का डंडा, दौड़ा-दौड़ा कर पुलिस ने 34 साइबर शातिर पकड़े

मथुरा पुलिस ने ‘ऑपरेशन बजरंग’ के तहत रविवार सुबह करीब 250 पुलिस वालों को लेकर शेरगढ़ क्षेत्र में ताबड़तोड़ दबिश दी। इसमें 34 को साइबर ठगी में गिरफ्तार किया गया। 45 शातिर खेतों के रास्ते भाग निकले। पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड, दर्जनों मोबाइल, चार बाइक, एक कार बरामद की है।

सपा अपने ही विधायकों को बचा ले तो बड़ी बात, केशव मौर्य का अखिलेश यादव पर पलटवार

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा से तो कोई आएगा नहीं। सपा अपने विधायकों को बचा ले तो बड़ी बात होगी।

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |