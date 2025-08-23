UP Top News Today: सीएम योगी न्यायिक सेवा संघ के सम्मेलन में पहुंचे, 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार की सुबह यूपी न्यायिक सेवा संघ के 42वें सम्मेलन में भाग लिया। उधर, यूपी में शनिवार से राहत की बूंदें बरस सकती हैं। मौसम विभाग ने अगले तीन दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

UP Top News Today 23 August 2025: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार की सुबह यूपी न्यायिक सेवा संघ के 42वें सम्मेलन में भाग लिया। सीएम योगी आज गोरखपुर पहुंचेंगे जहां वह दो नए कल्याण मंडपम (कन्वेंशन सेंटर) का लोकार्पण करेंगे। मानबेला और राप्तीनगर विस्तार में बने इन दोनों कल्याण मंडपम का शुक्रवार को जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने निरीक्षण किया। लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री योगी अपराह्न 04 बजे पहुंचेंगे। कल्याण मंडपम के परिसर में पौधरोपरण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देंगे। उनके बाद मंच से राप्तीनगर विस्तार टाउनशिप एवं स्पोट्स सिटी परियोजना में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी के पांच -पांच आवंटियों को आवंटन प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे।

उधर, यूपी में शनिवार से राहत की बूंदें बरस सकती हैं। मौसम विभाग ने अगले तीन दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बादल छाए रहेंगे, दिन में एक या अधिक बार तेज बारिश के आसार हैं। इधर शुक्रवार को भी दिनभर धूप - छांव का सिलसिला चला। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 26 अगस्त तक आसमान में बदल मौजूद रहेंगे। रुक-रुक कर बारिश होगी। कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया था। दावा था कि पूर्वी यूपी के अधिकांश हिस्सों में जमकर बारिश होगी। तड़के से मौसम का मिजाज बना भी। गहरे काले बादलों के बीच शहर के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में बारिश हुई। उसके बाद कुछ देर के लिए आसमान से बादल छंट गए।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बेटे को प्रोटोकॉल दिलाना पड़ा महंगा, निजी सचिव हटाए गए मंत्री पुत्र अभिषेक सिंह को जालौन में आयोजित तिरंगा यात्रा में भाग लेने जाना था। कोई आधिकारिक पद न होने के बावजूद मंत्री के निजी सचिव द्वारा जालौन के डीएम-एसपी को मंत्री पुत्र को प्रोटोकॉल दिलाने के लिए पत्र जारी कर दिया गया था। यह पत्र वायरल हो गया था।

यूपी में नेताओं की ‘परीक्षा’ में अब सिर्फ 16 महीने, अचानक इस गुणा-गणित में जुट गए राजनीतिक दल चुनाव करीब आते ही राजनीतिक दल और भारी उम्मीदवार जातीय गुणा-गणित में जुट गए हैं। कमोबेश सभी सियासी दल खासतौर पर राजग में सहयोगी दल से लेकर खुद भाजपा के विधायक जातीय जोड़-घटाना करने में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव वर्ष 2027 के फरवरी-मार्च में होने हैं।

छेड़खानी कर रहे युवक को पीट रहे छात्रा के परिजनों को कॉलेज स्टाफ ने पीटा, हंगामा बरेली में कोचिंग जाते समय कॉलेज का छात्र छात्रा से अभद्रता कर रहा था। छात्रा के परिजनों ने आकर छात्र को मारा तो कॉलेज स्टाफ ने परिजनों से ही मारपीट कर दी। कॉलेज स्टाफ ने बिना मामला जाने छात्र को पिटता देख परिवार को पीट दिया।

यूपी में सुबह-सुबह एनकाउंटर, एक लाख का इनामी शंकर कनौजिया पुलिस के हाथों मारा गया एसटीएफ की वाराणसी यूनिट को सूचना मिली थी कि बदमाश शंकर कनौजिया आजमगढ़ क्षेत्र में अपने गिरोह के साथ किसी वारदात की फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की लेकिन इस दौरान शंकर कनौजिया ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी।

वाराणसी में मुकदमा खारिज होने से नाराज बुजुर्ग ने तहसील परिसर में खुद को लगाई आग, BHU में मौत वशिष्ठ नारायण गौड़ द्वारा ग्राम समाज की जमीन से कब्जा हटाने के खिलाफ दाखिल की गई अर्जी खारिज हो गई थी। दोपहर के समय वह तहसील परिसर में पहुंचे। उन्होंने खुद के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्मदाह की चेतावनी दी। कोई कुछ समझ पाता इसके पहले उन्होंने अपने साथ लाए पेट्रोल को खुद पर डालकर आग लगा ली।

गैस सिलेंडर से लगी आग में फंस गया युवक, बचाने में झुलसे 14 लोग, कई की हालत गंभीर आगरा में एक भीषण आग हादसे में 14 लोग बुरी तरह से झुलस गए। सभी परिवार के लोग आग में फंसे एक युवक को बचाने में लगे थे। आग गैस सिलेंडर में लीक के कारण लगी। सभी को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है।

मऊ में भीषण हादसा, कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति, उनकी पत्नी की मौत मऊ में भीषण हादसे में दो की मौत हो गई। इनकी पहचान सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति और उनकी पत्नी के रूप में हुई है। मामले में पुलिस जांच कर रही है।

लोकतंत्र सेनानी बनकर 49 साल तक ली पेंशन, एक युवक ने हड़प लिए 18 लाख रुपये आपातकाल के दौरान जेल में बंद लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को सरकार ने पेंशन देने की बात की तो इसमें भी ऐसे लोग निकल आए जिन्होंने इसे कमाई का जरिया बना लिया। कीडगंज के एक शख्स ने एक-दो नहीं, बल्कि 49 सालों तक पेंशन ली।

‘शादी तो तेरी बहन से ही करूंगा’, लड़की के भाई से ऐसा बोलने वाले 15 साल के लड़के का कत्ल किशोर की हत्या के लिए बकायदा एक फूल प्रूफ प्लान बनाया गया। घर जाते समय बहाने से उसे गाड़ी में बैठाया गया। फिर गला घोंटकर हत्या कर दी गई। हत्यारोपियों ने शव को कानपुर देहात के शिवली में ले जाकर फेंक दिया और लौट आए।

UP Weather: फिर बदलेगा मौसम! उमस से मिलेगी राहत, तीन दिन भारी बारिश का अलर्ट यूपी में शनिवार से राहत की बूंदें बरस सकती हैं। मौसम विभाग ने अगले तीन दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बादल छाए रहेंगे, दिन में एक या अधिक बार तेज बारिश के आसार हैं। इधर शुक्रवार को भी दिनभर धूप - छांव का सिलसिला चला।

कुत्तों ने अब कानपुर में बीबीए छात्रा पर बोला हमला, जिसने भी देखा चेहरा वो सहम गया बीबीए छात्रा वैष्णवी साहू का टांकों लगा चेहरा जिसने भी देखा, कांप उठा। लोगों ने कहा-हर गली में 20-25 कुत्ते हैं। शहर में लाख-डेढ़ लाख जबड़े बच्चों ही नहीं बड़ों को भी डरा रहे हैं। यह अकेले दिल्ली-एनसीआर की समस्या नहीं। हर शहर, खासकर कानपुर में कुत्तों का आतंक अब खौफ की वजह बन गया है।

उफान पर यमुना से दहशत, बाढ़ के बीच आगरा के 14 इलाके व 40 गांवों में बढ़ी निगरानी यमुना में बाढ़ से आगरा में दहशत फैली है। नदी में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से श्मशान घाट पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। गोकुल बैराज से प्रति घंटे एक लाख क्यूसेक पानी चार घंटे छोड़ा गया। इसके कारण गांवों के खादर व कच्चे रास्ते भी जलमग्न हो गए।