UP Top News Today: 1000 रुपये के विवाद में डबल मर्डर, पत्नी ने सुपारी देकर करवाई पति की हत्या

22 Mar 2026, 09:58:53 AM IST
UP Top News Today: मेरठ में दो भाइयों की मामूली कहासुनी पर तलवार और छुरी से काटकर हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में मामला एक हजार रुपये के लेनदेन का सामने आया है। वहीं, उन्नाव में पत्नी ने ही अपने पति की नशेबाजी और मारपीट से तंग आकर 40 हजार रुपये की सुपारी देकर उसकी हत्या करवाई थी।
मेरठ डबल मर्डर: सीने पर चढ़कर युवक के दिल में घोंप दी तलवार, 1000 रुपये के विवाद ने छीन ली दो जिंदगियां
मेरठ में ग्राम प्रधान के दो छोटे भाइयों की मामूली कहासुनी पर तलवार और छुरी से काटकर हत्या कर दी गई। दोनों पक्ष में करीब एक घंटे तक लाठी डंडे और धारदार हथियार चले, जिनमें आधा दर्जन लोग भी घायल हो गए। पुलिस जांच में मामला एक हजार रुपये के लेनदेन का सामने आया है।
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22 Mar 2026, 09:49:34 AM IST
पश्चिमी यूपी में इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई, बिंदल्स ग्रुप के ठिकानों से 3 करोड़ कैश और 20 करोड़ के गहने बरामद
आयकर विभाग की मेरठ इन्वेस्टिगेशन विंग ने पश्चिमी यूपी के बड़े कारोबारी बिंदल्स ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी कर बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का भंडाफोड़ किया है। 18 मार्च से शुरू हुई इस बड़ी कार्रवाई में विभाग ने 3 करोड़ से अधिक कैश और 20 करोड़ के जेवर बरामद किए हैं।
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22 Mar 2026, 09:34:49 AM IST
यूपी में क्रिप्टो ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा दे एक अरब की ठगी, फर्जी खातों से होता था खेल; 4 गिरफ्तार
गोरखपुर पुलिस ने ऑनलाइन निवेश और फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाले करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि फर्जी बैंक खातों के जरिए करीब एक अरब रुपये मंगाकर उसी रकम से क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग की और लोगों को भारी मुनाफे का लालच देकर ठगी की है।
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22 Mar 2026, 09:34:09 AM IST
40 हजार की सुपारी देकर पत्नी ने करवाई पति की हत्या, फोन से खुला साजिश का राज
यूपी के उन्नाव में अजगैन के चमरौली में हुए चर्चित श्रीकांत हत्याकांड का पुलिस ने शनिवार को सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक, मृतक की पत्नी ने ही अपने पति की नशेबाजी और मारपीट से तंग आकर 40 हजार रुपये की सुपारी देकर उसकी हत्या करवाई थी।
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22 Mar 2026, 09:33:44 AM IST
लखनऊ हनीट्रैप कांड, डेटिंग ऐप से फंसाकर युवक को होटल में बुलाया, मारपीट के बाद 35 हजार रुपये भी लूटे
लखनऊ में डेटिंग ऐप के जरिए हनीट्रैप एक युवक से 35 लाख रुपये लूट लिए गए।दरअसल, युवक को होटल में बुलाकर चार युवकों ने उसके साथ मारपीट की गई। फिर जबरन अश्लील वीडियो बनाकर उससे 35 हजार रुपये लूट लिए गए।
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22 Mar 2026, 09:32:15 AM IST
UP Weather: यूपी के कई जिलों में बारिश से गिरा पारा; 23 मार्च को फिर दस्तक देगा नया विक्षोभ
पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश ने यूपी में सर्दी का एहसास करा दिया है। अगले 72 घंटों तक विक्षोभ की गतिविधियां बने रहने की संभावना है। वहीं, 23 और 26 मार्च को नए विक्षोभ आने से कई राज्यों में बारिश की संभावना है। इसके अलावा कानपुर समेत यूपी के कई जिलों में ठंडी हवाएं चलती रहेंगी।
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