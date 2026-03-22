UP Top News Today: 1000 रुपये के विवाद में डबल मर्डर, पत्नी ने सुपारी देकर करवाई पति की हत्या

UP Murder

UP Top News Today: मेरठ में दो भाइयों की मामूली कहासुनी पर तलवार और छुरी से काटकर हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में मामला एक हजार रुपये के लेनदेन का सामने आया है। वहीं, उन्नाव में पत्नी ने ही अपने पति की नशेबाजी और मारपीट से तंग आकर 40 हजार रुपये की सुपारी देकर उसकी हत्या करवाई थी।