Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP TOP News Today 22 December 2025 UP Assembly supplementary budget vande mataram yogi adityanath crime politics
UP TOP News Today: अनुपूरक बजट पेश करेगी योगी सरकार, बिजनौर में कार और डंपर की टक्कर में चार की मौत

UP TOP News Today: अनुपूरक बजट पेश करेगी योगी सरकार, बिजनौर में कार और डंपर की टक्कर में चार की मौत

संक्षेप:

UP TOP News Today: यूपी सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 का अनुपूरक बजट विधान सभा में सोमवार को पेश करेगी। साथ ही वंदे मातर पर भी चर्चा होगी। उधर, बिजनौर में कार और डंपर की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई।

Dec 22, 2025 11:52 am ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

UP TOP News Today 22 December 2025: यूपी सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 का अनुपूरक बजट विधान सभा में सोमवार को दोपहर 12:20 बजे पेश करेगी। अनुपूरक पेश होने के विधान सभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा भी होगी। विधान सभा से जारी कार्यसूची के मुताबिक सदन प्रस्ताव करेगा कि 7 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे हुए। यह स्मरणोत्सव भारत की राष्ट्रीय पहचान के विकास में इस गीत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है और आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद, एकता और सांस्कृतिक जागरूकता को पुष्ट करता है। हाल ही में शीतकालीन सत्र में लोकसभा व राज्यसभा में भी वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा हुई थी। जानकारी के मुताबिक यूपी विधानसभा में तकरीबन चार घंटे चर्चा होने की उम्मीद है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उधर, बिजनौर के नांगलसोती थानाक्षेत्र में गांव अभिपुरा के समीप रविवार देर रात कोहरे के चलते एक क्रेटा गाड़ी पीछे से डंपर में जा घुसी। हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक नांगल थाना क्षेत्र के गांव सराय आलम का निवासी है, जबकि अन्य तीन लोग मंडावली थाना क्षेत्र के गांव राहतपुर के निवासी हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव पोस्टमार्टम को भिजवाए। सूचना से मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया।

यूपी की टॉप न्यूज़ पढ़ें

लखनऊ से दिल्ली और मुंबई जाना हुआ महंगा, शताब्दी और पुष्पक जैसी ट्रेनों का जानें नया किराया

ट्रेन में सफर करना अब थोड़ा महंगा होगा। रेलवे ने यात्रियों के किराये में 10 से 50 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। नई दरें 26 दिसंबर 2025 से लागू कर दी जाएंगी। रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 215 किलोमीटर से अधिक दूरी के सफर पर साधारण श्रेणी में एक पैसा प्रति किलोमीटर किराये की बढ़ोतरी की गई।

अखिलेश यादव को लेकर राजू दास के बिगड़े बोल, कहा- हिंदुत्व के लिए लड़ेंगे-मरेंगे

अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने एक बार फिर विवादिता बयान दिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखी टिप्पणी की है। सपा प्रमुख की पीडीए को लेकर चलाई जा रही मुहिम और बिहार चुनाव के रिजल्ट को जोड़ते हुए राजू दास ने यह आपत्तिजनक बातें कहीं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गोंडा के जिला पंचायत सभागार में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार के बाद राजू दास पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि हमारी शुभकामना है अखिलेश यादव देश के पीएम बने ऐसा मेरा आशीर्वाद भी है।

संभल में मेरठ की मुस्कान जैसी दरिंदगी; पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति के किए टुकड़े

उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुए सनसनीखेज 'मुस्कान कांड' की यादें अभी धुंधली भी नहीं हुई थीं कि संभल के चन्दौसी में वैसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली नृशंसता सामने आई है। यहां भी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर न केवल अपने पति की हत्या की, बल्कि शव को कसाई की तरह काटकर टुकड़ों में बांट दिया। इन टुकड़ों को पॉलीथिन में भरकर अलग-अलग जगहों पर फेंका गया। पुलिस ने मारे गए युवक की पत्नी रूबी और उसके प्रेमी गौरव को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात की जानकारी से इलाके में सनसनी है।

नौकरी डॉट कॉम और OLX के जरिए ठगी, यूपी में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 2 महिला समेत 7 गिरफ्तार

बागपत की साइबर सेल ने नौकरी दिलाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का खुलासा करते हुए दो महिलाओं समेत सात अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह गैंग चार स्थानों पर कॉल सेंटर चलाकर फर्जी इंटरव्यू आयोजित कर लोगों को नौकरी का झांसा देते थे और फिर उनसे ऑनलाइन ठगी करते थे। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से ठगी में इस्तेमाल होने वाले भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अहम दस्तावेज बरामद किए हैं।

घने कोहरे के बीच कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट, पहाड़ों की बर्फबारी ने छुड़ाई कंपकंपी

यूपी में ठंड का कहर जारी है। कानपुर में रविवार को हल्की धूप तो खिली लेकिन न तो कोहरे से कोई खास राहत मिली और न शीतलहर से। विशेषकर रात में घना कोहरा रहा। दृश्यता शून्य से 30 मीटर तक रही। रात के तापमान में कोई बदलाव नहीं हुआ। पारा 6.4 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन के तापमान में भी कमी आई। आईएमडी के अनुसार सोमवार को भी कोहरे का ऑरेंज अलर्ट बना रहेगा।

महाठग रविंद्रनाथ सोनी की दोनों पत्नियों की फिल्मी सितारों के साथ तस्वीरें, सोनू सूद से लेन-देन की पुष्टि

कानपुर के महाठग रविंद्रनाथ सोनी ही नहीं उसकी दोनों पत्नियों का मेलजोल भी सिने सितारों के साथ खूब रहा है। एसआईटी जांच में इनका पूरा एलबम मिला है। जिसमें फिल्म अभिनेता सोनू सूद से लेकर दीपिका पादुकोण, जैकलीन फर्नाडिस, डिनो मोरिया के साथ रविन्द्रनाथ सोनी की दोनों पत्नियां स्वाति और हिमानी मौजूद दिख रही हैं। दुबई में आयोजित कार्यक्रम में भी दोनों साथ नजर आ रही हैं। ऐसे में अब एसआईटी की जांच महाठग की पत्नियों की तरफ भी बढ़ सकती है।

अलीगंज तंबाकू गोदाम में मिले कफ सिरफ

एटा में अलीगंज क्षेत्र के गांव नकटई कलां स्थित तंबाकू के गोदाम में 47 पेटी नकली कफ सिरफ मिले है। पुलिस ने मौके से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

अलीगंज क्षेत्र के गांव नगला बनी निवासी पंजाब सिंह का नकटईकलां में तंबाकू का गोदाम है। जहां पर पुलिस, प्रशासनिकारियों एवं आगरा ड्रग विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। छापामार कार्रवाई के दौरान टीमों ने मौके से 47 पेटी नकली कोल्ड सिरफ बरामद किये हैं। पुलिस ने तंबाकू गोदाम में मिले कोल्ड सिरफ को जब्त कर लिया है। टीम ने मौके से गोदाम संचालक पंजाब सिंह सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आगरा में हुई छापामार कार्रवाई में पकड़े गये लोगों ने अलीगंज के तंबाकू गोदाम में कोल्ड सीरफ रखे होने की जानकारी दी गई थी। जिसके बाद आगरा से आई टीम ने एटा के अलीगंज नकटईकलां स्थित तंबाकू गोदाम से कोल्ड सीरफ बरामद करने किये हैं।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |