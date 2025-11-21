Hindustan Hindi News
UP Top News Today 21 Nov 2025
UP Top News Today:किसान सम्मान निधि की बाधा दूर, लड़की का हाथ पकड़ यमुना में कूदा युवक

UP Top News Today:किसान सम्मान निधि की बाधा दूर, लड़की का हाथ पकड़ यमुना में कूदा युवक

संक्षेप:

यूपी की योगी सरकार ने किसान सम्मान निधि की बाधा दूर करने के लिए कदम उठा लिए हैं। खतौनी सुधार को लेकर सरकार ने राहत देते हुए बदलाव को अनुमति दी है। वहीं, आगरा में एक युवक लड़की का हाथ पकड़ यमुना में कूद गया। लड़के का शव बरामद हो गया है और लड़की की तलाश जारी है।

Fri, 21 Nov 2025 10:04 AMSrishti Kunj हिन्दुस्तान, लखनऊ
UP Top News Today 21 November 2025: यूपी में योगी सरकार की पहल से किसान सम्मान निधि में रोड़ा बन रही बड़ी बाधा दूर होने का रास्ता साफ हो गया है। राजस्व परिषद ने प्रदेश के लाखों किसानों को बड़ी राहत दे दी है। अब किसान अपनी खतौनी में दर्ज नाम को आधार कार्ड के अनुसार संशोधित करवा सकेंगे।

आगरा में एक युवक एक लड़की का हाथ पकड़कर यमुना में कूद गया। कूदने से पहले अपने मामा को फोन करके कहा कि पुल से बाइक ले जाना। युवक का शव बरामद कर लिया गया है। वहीं, लड़की की तलाश की जा रही है। लड़के के परिवार को लड़की से जुड़ी जानकारी नहीं है।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

किसान सम्मान निधि में रोड़ा बन रही बड़ी बाधा होगी दूर, खतौनी सुधार को लेकर योगी सरकार ने दी राहत

किसान सम्मान निधि में रोड़ा बन रही बड़ी बाधा अब दूर हो जाएगी। खतौनी सुधार को लेकर योगी सरकार ने किसानों को राहत दे दी है। किसान अब आधार जैसा नाम खतौनी में करवा सकेंगे। इस बाबत राजस्व परिषद की तरफ से तैयारी हो रही है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: किसान सम्मान निधि में रोड़ा बन रही बड़ी बाधा होगी दूर, खतौनी सुधार को लेकर योगी सरकार ने दी राहत

मामा पुल से बाइक ले जाना.. युवती का हाथ थाम यमुना में कूदा युवक, लड़की को लेकर उलझी गुत्थी

यूपी के आगरा में थाना बाह क्षेत्र में बटेश्वर के घाट पर बने पीपों के पुल से गुरुवार दोपहर युवक और युवती बाइक खड़ी कर एक-दूसरे का हाथ थामकर यमुना नदी में कूद गए। गोताखोरों ने युवक के शव को बरामद कर लिया है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: मामा पुल से बाइक ले जाना.. युवती का हाथ थाम यमुना में कूदा युवक, लड़की को लेकर उलझी गुत्थी

VIDEO: अपनी ही शादी में खूब नाची दुल्हन, रस्में पूरी कीं, सात फेरे लिए, विदाई के समय फरार

यूपी के बाराबंकी में हंसी खुशी शादी करने, डीजे पर खूब डांस करने, शादी की सभी रस्में पूरी करने और सात फेरे लेने के बाद विदाई के समय दुल्हन फरार हो गई है। इसका पता चलते ही दूल्हा पक्ष के साथ ही दुल्हन के परिजनों में भी हड़कंप मचा है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: अपनी ही शादी में खूब नाची दुल्हन, रस्में पूरी कीं, सात फेरे लिए, विदाई के समय फरार

भीड़ में भतीजे ने चाची को काट डाला, गांव वालों के बीच से कुल्हाड़ी लहराकर भागा

यूपी के हमीरपुर में मौदहा में गुरुवार को भतीजे ने चाची को कुल्हाड़ी से काट डाला। ग्रामीण तमाशबीन बने रहे। हत्या के बाद आरोपी खून से सनी कुल्हाड़ी लहराते हुए भाग निकला। एसपी के मुताबिक कोतवाल को लाइन हाजिर कर दिया गया है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: भीड़ में भतीजे ने चाची को काट डाला, गांव वालों के बीच से कुल्हाड़ी लहराकर भागा

दहेज के लिए ससुरालियों ने पीटा, 10 लाख रुपये और सोने के जेवर के लिए घर से निकाला

यूपी के पीलीभीत में दहेज में 10 लाख रुपये और 10 तोला सोने के जेवरात न देने पर विवाहिता को मारपीट कर ससुराल से निकाल दिया गया। विवाहिता की तहरीर पर थाना सुनगढ़ी पुलिस ने पति समेत अन्य ससुरालियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: दहेज के लिए ससुरालियों ने पीटा, 10 लाख रुपये और सोने के जेवर के लिए घर से निकाला

बुजुर्ग साध्वी को मारकर किया था दाह संस्कार, हत्या कर मकान हड़पने के आरोपी भेजे जेल

यूपी में मथुरा के वृंदावन में बुजुर्ग साध्वी की हत्या कर कूटरचित दस्तावेजों से मकान को हड़पने के छह आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को जेल भेजने की कार्यवाही की।

पूरी खबर यहां पढ़ें: बुजुर्ग साध्वी को मारकर किया था दाह संस्कार, हत्या कर मकान हड़पने के आरोपी भेजे जेल

यूपी में शाहीन के स्लीपर सेल की तलाश, इंटेलीजेंस ने मांगी बंगाली-नेपाली मूल के डॉक्टरों की रिपोर्ट

दिल्ला कार ब्लास्ट में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन के स्लीपर सेल की तलाश करने में इंटेलीजेंसी की टीम जुटी हुई है। इंटेलीजेंस ने स्वास्थ्य विभाग से राजधानी के पड़ोसी जिले बलरामपुर में अब बंगाली-नेपाली मूल के डॉक्टरों की रिपोर्ट मांगी है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: यूपी में शाहीन के स्लीपर सेल की तलाश, इंटेलीजेंस ने मांगी बंगाली-नेपाली मूल के डॉक्टरों की रिपोर्ट

बसपा का जनाधार बचाने की कवायद, मायावती की नोएडा रैली पर निगाहें

बसपा सुप्रीमो मायावती 14 साल बाद अपने गृह जनपद गौतमबुद्ध नगर में शक्ति प्रदर्शन करने के लिए आ रही हैं। बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर 6 दिसंबर को वह नोएडा में बड़ी रैली कर ताकत दिखाएंगी।

पूरी खबर यहां पढ़ें: बसपा का जनाधार बचाने की कवायद, मायावती की नोएडा रैली पर निगाहें

अयोध्या में ध्वजारोहण से पहले सतरंगी रोशनी में जगमगाया राममंदिर का जगद्गुरु आद्य शंकराचार्य द्वार

अयोध्या राम मंदिर में 25 को होने वाले ध्वजारोहण से पहले जगद्गुरु आद्य शंकराचार्य द्वार सतरंगी रोशनी से जगमगा गया है। ध्वजारोहण से पहले मंदिर के चार संत-समर्पित द्वार भव्यता का नया प्रतीक बन गए हैं। दक्षिण से उत्तर तक संत दर्शन की एकता का सांस्कृतिक सेतु यह चार द्वार बने हैं।

पूरी खबर यहां पढ़ें: अयोध्या में ध्वजारोहण से पहले सतरंगी रोशनी में जगमगाया राममंदिर का जगद्गुरु आद्य शंकराचार्य द्वार

UP Weather: एक हफ्ते पुरवाई चलने से धूप में रहेगी नरमी, अगले सप्ताह से कोहरा गिराएगा पारा

अभी एक सप्ताह पुरवाई और चलेगी। इससे धूप में नरमी रहेगी। यदि तापमान चढ़ते भी हैं तो अधिकतम और न्यूनतम के अंतर में कमी से शाम और रात में सर्दी का अहसास बढ़ जाएगा।

पूरी खबर यहां पढ़ें: एक हफ्ते पुरवाई चलने से धूप में रहेगी नरमी, अगले सप्ताह से कोहरा गिराएगा पारा

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
