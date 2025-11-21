UP Top News Today:किसान सम्मान निधि की बाधा दूर, लड़की का हाथ पकड़ यमुना में कूदा युवक

संक्षेप: यूपी की योगी सरकार ने किसान सम्मान निधि की बाधा दूर करने के लिए कदम उठा लिए हैं। खतौनी सुधार को लेकर सरकार ने राहत देते हुए बदलाव को अनुमति दी है। वहीं, आगरा में एक युवक लड़की का हाथ पकड़ यमुना में कूद गया। लड़के का शव बरामद हो गया है और लड़की की तलाश जारी है।

UP Top News Today 21 November 2025: यूपी में योगी सरकार की पहल से किसान सम्मान निधि में रोड़ा बन रही बड़ी बाधा दूर होने का रास्ता साफ हो गया है। राजस्व परिषद ने प्रदेश के लाखों किसानों को बड़ी राहत दे दी है। अब किसान अपनी खतौनी में दर्ज नाम को आधार कार्ड के अनुसार संशोधित करवा सकेंगे।

आगरा में एक युवक एक लड़की का हाथ पकड़कर यमुना में कूद गया। कूदने से पहले अपने मामा को फोन करके कहा कि पुल से बाइक ले जाना। युवक का शव बरामद कर लिया गया है। वहीं, लड़की की तलाश की जा रही है। लड़के के परिवार को लड़की से जुड़ी जानकारी नहीं है।