UP Top News Today: मथुरा में फरसा वाले बाबा की कुचलकर मौत, मेरठ में ईद की नमाज के दौरान पुलिस से नोकझोंक

Security personnel stop members of the Muslim community from entering a mosque for prayers amid heavy rush on the occasion of Eid al-Fitr, in Meerut

UP Top News Today: मथुरा में फरसा वाले बाबा के नाम से मशहूर चंद्रशेखर की वाहन से कुचलकर मौत के बाद इलाके में तनाव फैल गया है। हालांकि, आरोप है कि गौ-तस्करों ने उन्हें वाहन से कुचलकर हत्या कर दी, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने दिल्ली-आगरा हाईवे जाम कर दिया। वहीं, मेरठ में ईदगाह फुल होने पर नमाजियों ने सड़क पर नमाज अदा करने की कोशिश की। सड़क पर नमाज से लोगों को पुलिस ने रोका। इसी बात को लेकर पुलिस और नमाजियों में नोकझोंक हुई।