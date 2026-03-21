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UP Top News Today: मथुरा में फरसा वाले बाबा की कुचलकर मौत, मेरठ में ईद की नमाज के दौरान पुलिस से नोकझोंक

UP Top News Today: मथुरा में फरसा वाले बाबा की एक वाहन से कुचलकर मौत हो गई। हालांकि, गौ-तस्करों पर उनकी हत्या करने का आरोप लगा है। वहीं, मेरठ में ईद की नमाज के दौरान नमाजियों की पुलिस से नोकझोंक हो गई। सड़क पर नमाज अद करने को लेकर नमाजियों और पुलिस के बीच विवाद हुआ।

UP Top News Today: मथुरा में फरसा वाले बाबा की कुचलकर मौत, मेरठ में ईद की नमाज के दौरान पुलिस से नोकझोंक

Security personnel stop members of the Muslim community from entering a mosque for prayers amid heavy rush on the occasion of Eid al-Fitr, in Meerut

Srishti Kunj| लाइव हिन्दुस्तान,लखनऊ | Sat, 21 Mar 2026 11:35 AM IST
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UP Top News Today: मथुरा में फरसा वाले बाबा के नाम से मशहूर चंद्रशेखर की वाहन से कुचलकर मौत के बाद इलाके में तनाव फैल गया है। हालांकि, आरोप है कि गौ-तस्करों ने उन्हें वाहन से कुचलकर हत्या कर दी, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने दिल्ली-आगरा हाईवे जाम कर दिया। वहीं, मेरठ में ईदगाह फुल होने पर नमाजियों ने सड़क पर नमाज अदा करने की कोशिश की। सड़क पर नमाज से लोगों को पुलिस ने रोका। इसी बात को लेकर पुलिस और नमाजियों में नोकझोंक हुई।

21 Mar 2026, 11:35:47 AM IST

यूपी कॉलेज मर्डर: गाली देकर बात करते हैं, प्रिंसिपल पर मंजीत को उकसाने का आरोप, छात्रों का फूटा गुस्सा

छात्रों का कहना था कि प्राचार्य हॉस्टल में रहने वाले छात्रों से गाली देकर बात करते हैं। हॉस्टल के करीब 40 छात्रों की सूची बना ली है। जब भी कॉलेज में किसी से विवाद होता है, बाहरी भी विवाद या मारपीट करते हैं तो प्राचार्य पुलिस के सामने हॉस्टल में रहने वाले 40 लिस्टेट छात्रों का नाम आगे कर देते हैं।

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21 Mar 2026, 11:21:43 AM IST

यूपी कॉलेज हत्याकांड: पिटाई से गुस्से में था मंजीत, भदोही से खरीदी पिस्टल से सूर्य प्रताप बरसाईं गोलियां

पूछताछ में मंजीत ने बताया कि सुबह सूर्य प्रताप सिंह ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी पिटाई की थी। हाथ के कड़े से उसके सिर पर मार दिया। पुलिस की पूछताछ में बताया कि वर्चस्व को लेकर दोनों में मारपीट होती थी।

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21 Mar 2026, 11:12:13 AM IST

मथुरा में फरसा वाले बाबा की कुचलकर हत्या, गौ-सेवक की मौत से भड़का गुस्सा, पुलिस ने चलाईं रबड़ की गोलियां

मथुरा में फरसा वाले बाबा के नाम से मशहूर चंद्रशेखर की मौत के बाद इलाके में तनाव फैल गया है। आरोप है कि गौ-तस्करों ने उन्हें वाहन से कुचलकर हत्या कर दी, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने दिल्ली-आगरा हाईवे जाम कर दिया।

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21 Mar 2026, 11:11:12 AM IST

88 साल के पति मारपीट करते हैं...डीएम के पास शिकायत लेकर पहुंची 85 साल की वृद्धा

कानपुर कलेक्ट्रेट में शुक्रवार को जनसुनवाई के दौरान आई एक शिकायत ने सभी को हैरत में डाल दिया। 85 साल की वृद्धा ने अपने 88 साल के पति पर मारपीट करने और ख्याल न रखने का आरोप लगाया। कहा 40 हजार पेंशन मिलने के बाद भी उनकी दवाओं और इलाज पर ध्यान नहीं देते हैं।

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21 Mar 2026, 11:09:29 AM IST

मेरठ में ईदगाह फुल, सड़क पर नमाज पढ़ने की कोशिश रोकने पर नमाजियों की पुलिस से नोकझोंक

नमाज के दौरान कुछ नमाजियों की पुलिस से नोकझोंक हो गई। दरअसल, ईदगाह फुल होने पर नमाजियों ने सड़क पर नमाज अदा करने की कोशिश की। सड़क पर नमाज से लोगों को पुलिस ने रोका। इसी बात को लेकर पुलिस और नमाजियों में नोकझोंक हुई।

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21 Mar 2026, 11:02:07 AM IST

पत्नी ने डांस करना नहीं छोड़ा तो पति ने गला घोंटकर की हत्या, पुलिस को फोन कर बताया कहां फेंक आया शव

यूपी के उन्नाव में माखी थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। डांसर पत्नी ने समझाने के बाद भी डांस करना नहीं छोड़ा तो पति ने गला घोट कर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतका की मां की तहरीर पर केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

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21 Mar 2026, 10:59:55 AM IST

झांसी के एक्सप्लोसिव फैक्ट्री पर गिरी बिजली, भीषण धमाके से दहल उठा इलाका; एक की मौत

झांसी के इंडो गल्फ एक्सप्लोसिव फैक्ट्री में आकाशीय बिजली गिरने से तेज धमाका हो गया। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि आसपास के घरों में दरारें आ गईं और खिड़कियों के शीशे टूटकर दूर जा गिरे। हादसे में एक ड्राइवर की मौत हो गई। जबकी अन्य तीन घायल हो गए।

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21 Mar 2026, 10:56:19 AM IST

बेमौसम बारिश से नुकसान पर न हों परेशान, ऐसे मिलेगा पीएम फसल बीमा का मुआवजा

बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खेतों में कटाई के बाद सुखाने के लिए रखी फसलें भी अब सुरक्षित नहीं रहीं। ऐसे में किसानों के लिए राहत भरी खबर है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कटाई के बाद 14 दिनों के भीतर खराब हुई फसल पर भी क्लेम किया जा सकता है।

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21 Mar 2026, 10:34:43 AM IST

ईद को लेकर यूपी में सुरक्षा सख्त! ड्रोन से निगरानी करेगा कंट्रोल रूम, ये काम किया तो जाएंगे जेल

ईद की नमाज को लेकर यूपी के शहरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शनिवार को यूपी की राजधानी लखनऊ में टीले वाली मस्जिद, इमामबाड़ा आसिफी मस्जिद, ऐशबाग ईदगाह, संवेदनशील स्थलों की ड्रोन से निगरानी की जाएगी।

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21 Mar 2026, 10:34:07 AM IST

पुलिस की दहशत ने ले ली युवक की जान, दरवाजा पीटते रहे सिपाही और कमरे में अमन ने लगा ली फांसी

कानपुर में एक युवक ने पुलिस के डर से गुरुवार शाम को फंदा लगाकर जान दे दी। दरअसल,पड़ोस में रहने वाली महिला से मोबाइल मांगने पर उसका विवाद हो गया था। महिला ने उसे पीटने के बाद पुलिस बुला ली, जिसे देखकर युवक डर गया और खुद को कमरे में बंद कर लिया था।

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21 Mar 2026, 10:33:27 AM IST

वाराणसी यूपी कॉलेज में छात्र के हत्यारोपी ने खुद को बताया माफिया, मर्डर के इरादे से पिस्टल लेकर पहुंचा

वाराणसी यूपी कॉलेज में मर्डर का आरोपी मंजीत सिंह चौहान काफी मनबढ़ किस्म का है। उसके खिलाफ मारपीट के मामले में शिवपुर थाने में एक मुकदमा भी दर्ज है। अपने इंस्टाग्राम पर उसने एक दिन पहले ही एक स्टोरी लगाई थी, जिसमें बाहुबली का गाना लगा रखा था।

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21 Mar 2026, 10:32:51 AM IST

कानपुर में ईद को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, चुन्नीगंज से बेनाझाबर तक बदले रहेंगे रास्ते

ईद का त्योहार शनिवार को मनाया जाएगा। सुबह ईदगाहों और प्रमुख मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की जाएगी। इसे देखते हुए सुबह छह बजे से नमाज समाप्ति तक कानपुर के ईदगाहों और प्रमुख मस्जिदों को जाने वाले रूटों पर डायवर्जन किया गया है। साथ ही पार्किंग स्थल भी तय कर दिए गए हैं।

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21 Mar 2026, 10:31:26 AM IST

गर्भ में पल रहे पांच महीने से बड़े शिशु को भी माना जाएगा व्यक्ति, हाईकोर्ट ने दिया मुआवजा देने का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि गर्भ में पल रहे पांच महीने से अधिक उम्र के शिशु को व्यक्ति माना जाएगा। इसके अलावा उसकी मौत पर अलग से मुआवजा दिया जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि गर्भस्थ शिशु की मृत्यु को एक स्वतंत्र जीवन की हानि के रूप में देखा जाएगा।

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21 Mar 2026, 10:31:26 AM IST

UP Weather: यूपी के 27 जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना, ऑरेंज अलर्ट जारी

यूपी में मौसम के बदले मिजाज ने मार्च के महीने में ठंड की याद दिला दी है। बुधवार देर रात से शुरू हुई झमाझम बारिश का सिलसिला शुक्रवार तक रुक-रुक कर जारी रहा। आंधी-बारिश के कारण दस लोगों की मौत भी हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी कई जिलो में बारिश की संभावना है।

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