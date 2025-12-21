Hindustan Hindi News
UP TOP News Today 21 December 2025 yogi adityanath akhilesh yadav shubham jaiswal crime weather politics
UP TOP News Today: पुलिस मुठभेड़ में 50 हजार का इनामी जुबैर ढेर, शुभम जायसवाल के प्रत्यर्पण की तैयारी

संक्षेप:

UP TOP News Today: बुलंदशहर की पुलिस टीम के साथ शनिवार देर रात हुई मुठभेड़ में मेरठ का 50 हजार का इनामी बदमाश आजाद ढेर हो गया। उधर, कोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक हटते ही सिरप प्रकरण के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल और उसके अन्य करीबियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज हो गए हैं।

Dec 21, 2025 09:49 am ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान
UP TOP News Today 21 December 2025: बुलंदशहर जिले के थाना कोतवाली देहात और थाना गुलावठी पुलिस टीम के साथ शनिवार देर रात हुई मुठभेड़ में मेरठ का 50 हजार का इनामी बदमाश आजाद ढेर हो गया। जबकि उसका साथी अंधेरे का लाभ उठा कर भागने में सफल रहा। मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। फरार हुए बदमाश की तलाश में पुलिस की तीन टीम कांम्बिग कर रही हैं। मुठभेड़ में मारे गए बदमाश पर यूपी उत्तराखंड दिल्ली में विभिन्न स्थानों में लूट, डकैती, चोरी, गैंगस्टर के 47 मुकदमे दर्ज हैं।

उधर, कफ सिरप मामले में आरोपियों की मुसीबत और बढ़ने जा रही है। कोर्ट द्वारा सिरप को नशीला बताने के बाद एसटीएफ इस मामले में आरोपियों शुभम जायसवाल, बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह, अमित टाटा समेत सभी आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट की धारा बढ़ाएगी। नशीले पदार्थों की तस्करी करने पर इस धारा में सख्त कार्रवाई होती है। एसटीएफ के एक अधिकारी के मुताबिक एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई होने पर चार्जशीट लगाने के बाद इन सभी पर गैंगस्टर लगाने की प्रक्रिया आसान होगी। गाजियाबाद में भी आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट लगाने के लिए औपचारिकता पूरी की जा रही हैं। इसके साथ ही मास्टर माइंड शुभम जायसवाल के दुबई से प्रत्यर्पण की तैयारी भी शुरू हो गई है।

गोमांस के शक में मीट विक्रेता को घेरकर पीटा, हिंदूवादियों पर केस दर्ज

यूपी के अलीगढ़ के हरदुआगंज क्षेत्र के हनुमानगढ़ी रोड पर शनिवार को हिंदूवादियों ने गोमांस के शक में एक मीट विक्रेता को घेरकर पीट दिया। उसकी बाइक में तोड़फोड़ कर दी। वह मीट फैक्ट्री से वैध बिल के साथ बाइक पर भैंस का मांस लादकर ला रहा था। आरोप है कि हिंदूवादियों ने बिल भी फाड़ दिए। इसके बाद थाने पहुंचकर कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में पुलिस ने हिंदूवादियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही मांस का सैंपल भी लिया गया है।

कैबिनेट मंत्री के भाई को ईसीजी के बाद आया हार्ट अटैक, जिला अस्पताल की लाइन में ही गिरे और मौत

यूपी की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य के भाई की जिला अस्पताल में खून के नमूने देने के दौरान लाइन में खड़े-खड़े ही हाई अटैक आया और वह गिर पड़े। उन्हें तत्काल इमरजेंसी लाया गया, जहां मौत हो गई। कुछ देर पहले ही उनका ईसीजी हुआ था और उसमें हार्ट अटैक की पुष्टि नहीं हुई थी। इसके बाद ब्लड जांच के लिए वह लाइन में लगे थे। इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई।

एयरपोर्ट पर 10 बार दवा छिड़की तब उड़े तीनों हवाई जहाज

कानपुर एयरपोर्ट पर शुक्रवार को मधुमक्खियों के आने के बाद शनिवार को एहतियात बरतते हुए प्रशासन ने मधुमक्खियों को भगाने वाली दवा का छिड़काव कराया। दोपहर की बेंगलुरु की पहली फ्लाइट से शाम को मुंबई की अंतिम फ्लाइट तक 10 बार केमिकमल स्प्रे कराया गया। फ्लाइट आने-जाने के करीब पांच घंटे के बीच 10 बार छिड़काव कराया गया। एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया कि मौसम बदलने की वजह से अक्सर पक्षी और मधुमक्खियां आ जाती हैं, जिनकी रोकथाम के लिए स्प्रे कराया जाता है। शुक्रवार को भी ऐसा हुआ लेकिन एक भी मधुमक्खी अगर फ्लाइट के भीतर घुस जाती तो फ्लाइट को नहीं उड़ाया जाता।

बर्फीली हवाएं बनीं आफत, कानपुर समेत कई जिलों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट

यूपी में सर्दी कहर बरपा रही है। बर्फीली हवाओं के चलते गलन ने लोगों को कांपने पर मजबूर कर दिया है। बीते 24 घंटे में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में शुष्क मौसम बना रहा। प्रदेश के कई स्थानों पर न्यूनतम दृश्यता शून्य तक दर्ज की गई। कानपुर 6.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ पूरे प्रदेश में सबसे ठंडा रहा, जबकि बरेली की दोपहर 13 डिग्री के साथ सबसे सर्द दर्ज की गई। मौसम विभाग ने रविवार को घने कोहरे और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हालांकि दिन के तापमान में मामूली वृद्धि हो सकती है।

केवल एक महीने की मेहनत से 2027 आपका, योगी की मौजूदगी में नड्डा ने समझाया एसआईआर का महत्व

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि एसआईआर का काम बेहद महत्वपूर्ण है। एक महीने की आपने इसमें जी-जान से मेहनत कर ली तो 2027 आपका होगा। आपको विधानसभा चुनाव जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। पूरा फोकस इस बात पर कीजिए कि फर्जी वोटर मतदाता सूची से कैसे बाहर किए जाएं। सही और राष्ट्रवादी विचारधारा का कोई मतदाता सूची में आने से छूट न जाए। बीएलओ के जरिए गलत वोटरों को सूची से बाहर करने में जुट जाएं। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा आपत्तियां दाखिल करें।

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
