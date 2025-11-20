Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Top News Today 20 Nov 2025 Ayodhya Ram Temple flag Magh Mela CM Yogi Adityanath weather crime politics updates
UP Top News Today: सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन, कानपुर के कमरे में मिले चार शव

UP Top News Today: सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन, कानपुर के कमरे में मिले चार शव

संक्षेप: UP Top News Today: उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा क्षेत्र से सपा के विधायक सुधाकर सिंह का लंबी बीमारी के बाद लखनऊ के मेदांता में निधन हो गया है। बुलंदशहर में सड़क हादसे में एक परिवार के तीन की मौत हो गई। गाड़ी ने बाइक सवारों को रौंद दिया।

Thu, 20 Nov 2025 10:48 AMSrishti Kunj हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

UP Top News Today 19 November 2025: उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह का निधन हो गया है, जो पार्टी और राज्य के राजनीतिक परिदृश्य के लिए एक बड़ी क्षति है। 67 वर्षिय सुधाकर कुछ समय से बीमारी से जूझ रहे थे। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में गुरुवार को स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण उनका निधन हो गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यूपी के बुलंदशहर में एक भीषण सड़क हादसे में एक स्विफ्ट कार स्कूटी सवारों को रौंदती चली गई। इस हादसे में मौके पर ही पति-पत्नी समेत तीन की मौत हो गई। एक ही परिवार के तीन की मौत हुई है जिनमें पत्नी-पति के अलावा उनकी मासूम बेटी की भी मौत हो गई।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन, मंत्री दारा सिंह चौहान को हराकर जीता था घोसी उपचुनाव

यूपी की घोसी सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह का निधन हो गया है। दो दिन पहले अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां गुरुवार की भोर में उन्होंने अंतिम सांस ली।

पूरी खबर यहां पढ़ें: सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन, मंत्री दारा सिंह चौहान को हराकर जीता था घोसी उपचुनाव

भीषण हादसे में स्कूटी सवारों को रौंदती चली गई स्विफ्ट कार, पति-पत्नी समेत मासूम बेटी की मौत

यूपी के बुलंदशहर में अगौता थाने से करीब 100 मीटर की दूरी पर बुधवार रात स्विफ्ट कार की टक्कर से स्कूटी सवार पति-पत्नी समेत मासूम बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। जबकि पैदल जा रहा मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया।

कंपनी के एक कमरे में चार शव मिलने से हड़कंप, सोते हुए दम घुटने से मजदूरों की मौत

यूपी के कानपुर में एक ही कमरे में चार लोगों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। ऑयल सीड्स कंपनी के कमरे में चार मजदूरों के शव मिले हैं। कमरा बंद था और अंदर कोयला जलता मिला है। सभी का दम घुटने से मौत की आशंका जताई जा रही है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: कंपनी के एक कमरे में चार शव मिलने से हड़कंप, सोते हुए दम घुटने से मजदूरों की मौत

पूरी खबर यहां पढ़ें: भीषण हादसे में स्कूटी सवारों को रौंदती चली गई स्विफ्ट कार, पति-पत्नी समेत मासूम बेटी की मौत

पत्नी पर शक के चक्कर में बेटे की जहर देकर हत्या, कहा- मेरे नहीं हैं बच्चे, मार दूंगा

यूपी के फिरोजाबाद में एक पिता ने अपने की बेटे की हत्या कर दी। उसे अपनी पत्नी पर शक था और उसका कहना था कि बच्चे उसके नहीं है न्यायालय ने बेटे की हत्या के दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड लगाया।

पूरी खबर यहां पढ़ें: पत्नी पर शक के चक्कर में बेटे की जहर देकर हत्या, कहा- मेरे नहीं हैं बच्चे, मार दूंगा

माघ मेले की मौनी अमावस्या पर होगी महाकुंभ जैसी मारामारी? आसमान पर विमानों का किराया

महाकुंभ की तरह माघ की मौनी अमावस्या पर भी प्रयागराज में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना अभी से दिख रही है। 18 जनवरी को पड़ रही मौनी अमावस्या पर प्रयागराज आने और यहां से जाने का विमानों का किराया अभी से आसमान पर पहुंच गया है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: माघ मेले की मौनी अमावस्या पर होगी महाकुंभ जैसी मारामारी? आसमान पर विमानों का किराया

घंटों की तलाश के बाद नाले में मिला लापता लड़की का अर्धनग्न शव, रेप की आशंका

यूपी के एटा में एक दिन पहले शाम को घर से घेर में गोबर डालने गई युवती का अर्धनग्न अवस्था में शव नाले के पास पड़ा मिला। पिता ने दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या की आशंका जताते हुए अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: घंटों की तलाश के बाद नाले में मिला लापता लड़की का अर्धनग्न शव, रेप की आशंका

बिहार में कांग्रेस की करारी हार से UP में सपा अलर्ट, गठबंधन पर अखिलेश से पुनर्विचार की अपील

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा लेकिन केवल 6 सीटें ही जीत सकी। इस चुनाव में कांग्रेस ने 61 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे।

पूरी खबर यहां पढ़ें: बिहार में कांग्रेस की करारी हार से UP में सपा अलर्ट, गठबंधन पर अखिलेश से पुनर्विचार की अपील

SSP को चुनौती देकर एक घंटे में की थीं तीन हत्याएं, कुख्यात सोहराब का लखनऊ से दिल्ली तक था खौफ

पत्नी की बीमारी के नाम पर तिहाड़ जेल से पैरोल पर बाहर आने के बाद से फरार लखनऊ के गैंगस्टर सोहराब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। 20 साल पहले सोहराब का खौफ लखनऊ से दिल्ली तक के कारोबारियों में फैला हुआ था। एसएसपी को चुनौती देकर उसने एक घंटे में तीन हत्याएं की थीं।

पूरी खबर यहां पढ़ें: SSP को चुनौती देकर एक घंटे में की थीं तीन हत्याएं, कुख्यात सोहराब का लखनऊ से दिल्ली तक था खौफ

एएमयू के क्रिकेट टूर्नामेंट से हिस्सा नहीं लेगी अल-फलाह यूनिवर्सिटी, विवि संघ ने लगाई रोक

अलीगढ़ मुस्लिम विवि में होने वाली नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट चैंपियनशिप में फरीदाबाद की विवादित यूनिवर्सिटी अल-फलाह हिस्सा नहीं लेगी। भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने अल फलाह के प्रतिभाग पर रोक लगा दिया है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: एएमयू के क्रिकेट टूर्नामेंट से हिस्सा नहीं लेगी अल-फलाह यूनिवर्सिटी, विवि संघ ने लगाई रोक

आजम खां का अचानक रात में शिफ्टिंग का डर खत्म, जेल बदलने से पहले अदालत की अनुमति जरूरी

समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खां को अब अचानक जेल से शिफ्ट नहीं किया जा सकेगा। आजम खां की जेल शिफ्टिंग से पहले अदालत की अनुमति जरूरी होगी। पिछली बार हुई घटना से सबक लेते हुए आजम ने इस बार अर्जी लगाई थी। इस पर अदालत ने बुधवार को यह आदेश दिया।

पूरी खबर यहां पढ़ें: आजम खां का अचानक रात में शिफ्टिंग का डर खत्म, जेल बदलने से पहले अदालत की अनुमति जरूरी

पुलिस वालों को झटककर डीआईजी से मिलने दौड़ी गैंगरेप पीड़िता, VIDEO वायरल होते ही कई नपे

यूपी के बुलंदशहर में गैंगरेप पीड़िता को डीआईजी से न मिलने देने की कोशिश पर भारी हंगामा हो गया। गैंगरेप पीड़िता पुलिस वालों को छकाते हुए दौड़ पड़। इसका वीडियो वायरल होते ही एक्शन हुआ है। कई पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: पुलिस वालों को झटककर डीआईजी से मिलने दौड़ी गैंगरेप पीड़िता, VIDEO वायरल होते ही कई नपे

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |