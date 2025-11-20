UP Top News Today: सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन, कानपुर के कमरे में मिले चार शव

संक्षेप: UP Top News Today: उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा क्षेत्र से सपा के विधायक सुधाकर सिंह का लंबी बीमारी के बाद लखनऊ के मेदांता में निधन हो गया है। बुलंदशहर में सड़क हादसे में एक परिवार के तीन की मौत हो गई। गाड़ी ने बाइक सवारों को रौंद दिया।

UP Top News Today 19 November 2025: उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह का निधन हो गया है, जो पार्टी और राज्य के राजनीतिक परिदृश्य के लिए एक बड़ी क्षति है। 67 वर्षिय सुधाकर कुछ समय से बीमारी से जूझ रहे थे। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में गुरुवार को स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण उनका निधन हो गया।

यूपी के बुलंदशहर में एक भीषण सड़क हादसे में एक स्विफ्ट कार स्कूटी सवारों को रौंदती चली गई। इस हादसे में मौके पर ही पति-पत्नी समेत तीन की मौत हो गई। एक ही परिवार के तीन की मौत हुई है जिनमें पत्नी-पति के अलावा उनकी मासूम बेटी की भी मौत हो गई।

