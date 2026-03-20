UP Top News Today: राष्ट्रपति ने प्रेमानंद महाराज से लिया आशीर्वाद, यूपी में बारिश ने बदला मौसम

President Droupadi Murmu

UP Top News Today: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वृंदावन प्रवास के दौरान संत प्रेमानंद महाराज से भेंट कर आशीर्वाद लिया। इससे पहले उन्होंने इस्कॉन और प्रेम मंदिर में दर्शन-पूजन किया। वहीं, यूपी मौसम विभाग ने वाराणसी, लखनऊ और प्रयागराज समेत कई जिलों के लिए मौसम का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में 40-60 किमी की रफ्तार से आंधी और बिजली गिरने के साथ मध्यम बारिश की संभावना है।