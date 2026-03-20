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UP Top News Today: राष्ट्रपति ने प्रेमानंद महाराज से लिया आशीर्वाद, यूपी में बारिश ने बदला मौसम

UP Top News Today: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन दिन के मथुरा और वृंदावन के दौरे पर हैं। आज राष्ट्रपति ने केली कुंज आश्रम में प्रेमानंद महाराज से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। वहीं, यूपी में बारिश ने मौसम बदल दिया है। तेज हवाओं के साथ कई शहरों में बारिश हो रही है।

UP Top News Today: राष्ट्रपति ने प्रेमानंद महाराज से लिया आशीर्वाद, यूपी में बारिश ने बदला मौसम

President Droupadi Murmu

Srishti Kunj| लाइव हिन्दुस्तान,लखनऊ | Fri, 20 Mar 2026 10:35 AM IST
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UP Top News Today: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वृंदावन प्रवास के दौरान संत प्रेमानंद महाराज से भेंट कर आशीर्वाद लिया। इससे पहले उन्होंने इस्कॉन और प्रेम मंदिर में दर्शन-पूजन किया। वहीं, यूपी मौसम विभाग ने वाराणसी, लखनऊ और प्रयागराज समेत कई जिलों के लिए मौसम का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में 40-60 किमी की रफ्तार से आंधी और बिजली गिरने के साथ मध्यम बारिश की संभावना है।

20 Mar 2026, 10:35:32 AM IST

अब पूर्वी यूपी में बिगड़ा मौसम का मिजाज, वाराणसी समेत इन जिलों में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट

यूपी मौसम विभाग ने वाराणसी, लखनऊ और प्रयागराज समेत कई जिलों के लिए मौसम का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में 40-60 किमी की रफ्तार से आंधी और बिजली गिरने के साथ मध्यम बारिश की संभावना है।

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20 Mar 2026, 10:34:41 AM IST

हिरासत में मौत का मामला: CID जांच में 17 पुलिसकर्मी फंसे, घटना के बाद भाग गया था दारोगा

आगरा में राजू गुप्ता की पुलिस हिरासत में मौत मामले में सीआईडी ने 17 पुलिसकर्मियों को गैर इरादतन हत्या व अवैध हिरासत का आरोपी माना है। चार्जशीट शासन को भेजी गई है। कोर्ट ने थाने में पिटाई पर पुलिस की मौन सहमति बताई, अब कार्रवाई की तलवार लटकी है।

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20 Mar 2026, 10:33:24 AM IST

प्रेमानंद से मिलीं राष्ट्रपति मुर्मू, वृंदावन के राधा केलि कुंज आश्रम में महाराज से लिया आशीर्वाद

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वृंदावन प्रवास के दौरान संत प्रेमानंद महाराज से भेंट कर आशीर्वाद लिया। इससे पहले उन्होंने इस्कॉन और प्रेम मंदिर में दर्शन-पूजन किया।

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20 Mar 2026, 10:32:49 AM IST

क्राइम पेट्रोल देख की प्रेमिका के दूसरे प्रेमी की हत्या, गूगल पर सर्च किए पुलिस से बचने के तरीके

यूपी के फिरोजाबाद में थाना टूंडला पुलिस व सर्विलांस टीम ने रविवार की रात्रि में जरौली कट पर की गई दुकानदार की हत्या का खुलासा करते हुए हत्याभियुक्त को गिरफ्तार किया है। हत्या की पृष्ठभूमि में एक महिला से मृतक व अभियुक्त दोनों के अवैध सम्बंध का होना सामने आया है।

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20 Mar 2026, 10:32:04 AM IST

रुपये को सोने में बदलने का निर्देश बना सबूत, जीएसटी अफसर प्रभा भंडारी की जमानत याचिका खारिज

झांसी में तैनात रहीं सीजीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी की जमानत याचिका लखनऊ हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। डेढ़ करोड़ की रिश्वत के मामले में फंसी अधिकारी के खिलाफ व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग को मुख्य सबूत माना गया, जिसमें उन्होंने रिश्वत की रकम को सोने में बदलने का निर्देश दिया था।

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20 Mar 2026, 10:31:24 AM IST

आगरा में भीषण हादसा, बोलेरो पेड़ से टकराई, बच्ची समेत परिवार के पांच लोगों की मौत

आगरा के चित्राहट क्षेत्र में गुरुवार रात एक भीषण सड़क हादसे में कैला देवी दर्शन कर लौट रहे परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई। तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें एक पूर्व फौजी और 3 साल की बच्ची ने भी दम तोड़ दिया।

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20 Mar 2026, 10:30:47 AM IST

सत्याग्रह एक्सप्रेस पर हुई पत्थरबाजी, गेट पर बैठा यात्री सिर पर पत्थर लगने से घायल

गोरखपुर-नरकटियागंज रेलखंड पर स्थित पनियहवा में रक्सौल से आनन्द विहार जा रही सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहे एक 26 वर्षीय यात्री पत्थर लगने से गंभीर रुप से घायल हो गया। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खड्डा ले जाया गया।

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20 Mar 2026, 10:29:30 AM IST

लखनऊ में एक और जघन्य हत्याकांड, किशोरी से की दरिंदगी की कोशिश, कपड़े फाड़े, विरोध पर…

लखनऊ के 17 वर्षीय किशोरी की निर्मम हत्या कर दी गई है। आरोपी मौसा दवा दिलाने के बहाने किशोरी को पीपा पुल के पास सुनसान इलाके में ले गया। वहां रेप का प्रयास किया। किशोरी के कपड़े फाड़ दिए। विरोध करने पर किशोरी को गोमती नदी में फेंक दिया

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20 Mar 2026, 10:28:40 AM IST

23 में 12, इम्तिहान का रिजल्ट नहीं...; भाजपा नेताओं के बीच गोलीबारी पर अखिलेश का तंज, वीडियो किया पोस्ट

अलीगढ़ में भाजपा के दो गुटों के बीच 23 सेकंड में 12 राउंड फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि यह वर्चस्व की लड़ाई दरअसल सत्ता के संरक्षण में किए गए अवैध कार्यों के बंटवारे को लेकर है।

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20 Mar 2026, 10:27:57 AM IST

LPG Crisis: गैस सिलेंडर घर पहुंचा नहीं, कागज में 20 से 25 बार हो गई डिलिवरी

यूपी के गोरखपुर में सूरजकुंड निवासी रविकांत के पास दो कनेक्शन हैं। दूसरा पिता के नाम से। सामान्य दिनों में हॉकर डिमांड पर सिलेंडर पहुंचा देता था, लेकिन बदले हालात में रविकांत एजेंसी पर पहुंचे तो संचालक का जवाब सुनकर चौंक पड़े।

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20 Mar 2026, 10:27:17 AM IST

नाव पर इफ्तार करने वालों पर शिकंजा कसा, नई धाराओं में केस, कोर्ट परिसर में धमकाने का भी आरोप

वाराणसी में नाव पर इफ्तार पार्टी करने वाले 14 आरोपियों पर पुलिस ने नई धाराएं (धमकी और आईटी एक्ट) लगाकर उन्हें फिर जेल भेज दिया है। मामले में केस दर्ज कराने वाले भाजयुमो नेता और अधिवक्ता ने धमकाने का आरोप लगाया है।

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20 Mar 2026, 10:26:34 AM IST

भाजपा के दो गुटों में बीच सड़क धांय-धांय, अलीगढ़ गोलीबारी का खौफनाक वीडियो आया सामने

अलीगढ़ में भाजपा नेताओं के दो गुटों में हुए झड़प का खौफनाक वीडियो सामने आया है। बन्नादेवी क्षेत्र में हर्षद हिंदू और शशांक पंडित गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई को लेकर यह सघर्ष हुआ था। वीडियो सामने आने के बाद हर्षद हिंदू की हिस्ट्रीशीट भी खोल दी गई है।

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20 Mar 2026, 10:25:31 AM IST

UP Weather: यूपी में आंधी-बारिश-ओले का अलर्ट, 50-60 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

कैलेंडर में भले ही मार्च का महीना चल रहा हो, लेकिन मौसम के मिजाज ने यूपी को सीधा मानसून की याद दिला दी है। गुरुवार को पूरे दिन बादल छाए रहे और रात में तेज हवा के साथ बारिश हुई। बेमौसम बारिश से पारा 5 डिग्री गिर गया। मौसम विभाग ने 24 घंटे का ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है।

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20 Mar 2026, 10:24:53 AM IST

यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सपा ने तय किया टिकट वितरण फार्मूला, दावेदारों को साफ संदेश

समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण का फार्मूला तय कर लिया है। इसके साथ ही सपा सामान्य सीटों पर भी दलितों को उतारने और कुर्मी व ब्राह्मण मतदाताओं को साधने के लिए विशेष रणनीति पर काम कर रही है।

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20 Mar 2026, 10:24:10 AM IST

नीला ड्रम' कांड: शिमला के होटल मैनेजर ने कोर्ट में की मुस्कान-साहिल की पहचान; गवाही से बढ़ीं मुश्किलें

मेरठ के नीला ड्रम कांड के नाम से मशहूर सौरभ हत्याकांड में शिमला के होटल मैनेजर ने कोर्ट में गवाही देते हुए मुख्य आरोपी मुस्कान और साहिल की पहचान की है। मैनेजर की गवाही से दोनों के खिलाफ केस और मजबूत हो गया है।

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20 Mar 2026, 10:23:30 AM IST

सुहेल को पहले से थी दिल्ली में आतंकी हमले की खबर, धमाके के बाद PAK भेजे थे फोटो-वीडियो

पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए भारत में जासूसी करने वाले सुहेल को बीते साल दिल्ली में लाल किले के बाहर हुए धमाके की जानकारी पहले से थी। पूछताछ में पता चला है कि धमाके के बाद वह मौके पर भी गया था और वहां के फोटो और वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेजे थे।

यहां पढ़ें पूरी खबर: सुहेल को पहले से थी दिल्ली में आतंकी हमले की खबर, धमाके के बाद PAK भेजे थे फोटो-वीडियो

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