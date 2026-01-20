UP Top News Today: मां-पत्नी समेत चार लोगों की हत्या कर युवक ने की आत्महत्या, रायबरेली में राहुल गांधी

संक्षेप: UP Top News Today: सहारनपुर में अमीन पद पर तैनात एक युवक ने अपनी मां, पत्नी और दो बच्चों को गोली मार दी, इसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली।उधर, विपक्ष के नेता सांसद राहुल गांधी अपने दो दिवसीय दौरे पर जनता को योजनाओं को सौगात देंगे।

UP Top News Today 20 January: यूपी के सहारनपुर के सरसावा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। नकुड़ तहसील में अमीन पद पर तैनात अशोक ने अपनी मां, पत्नी और दो बच्चों को गोली मार दी, इसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। इस घटना में कक्षा नौ और दसवीं में पढ़ने वाले दो बच्चों समेत कुल पांच लोगों की मौत हो गई।

विपक्ष के नेता सांसद राहुल गांधी अपने दो दिवसीय दौरे पर जनता को योजनाओं को सौगात देंगे। सांसद निधि से बनी सड़कों को जहां जनता को समर्पित करेंगे वहीं आठ सड़कों का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही उमरन गांव में आयोजित चौपाल में सहभाग कर शाम को वापस दिल्ली चले जाएंगे। राहुल गांधी सुबह रायबरेली के भुएमऊ गेस्ट हास में सबसे पहले जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही प्रतिनिधि मंडलों से भी बात करेंगे। सभी से मुलाकात करने के बाद सांसद राहुल गांधी सांसद निधि से बनकर तैयार हुई 26 करोड़ रुपये से बनी 31 सड़कों का भुएमऊ गेस्ट हाउस में लोकार्पण कर जनता को सौंपेंगे। इसके साथ 5039500 रुपये से बनने वाली आठ सड़कों का शिलान्यास करेंगे।

कोहरे का कहर, एलिवेटिड हाईवे पर टकराईं 20 गाड़ियां बागपत में खेकड़ा-अक्षरधाम एलिवेटिड हाईवे पर हसनपुर मसूरी गांव के पास घने कोहरे के चलते 20 वाहन आपस में टकरा गए। जिससे हाईवे पर चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। एएसपी ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। छतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटवाया।

काट-काटकर जलाता रहा पत्नी का शव, नीले ड्रम के बाद नीला संदूक कांड से सनसनी उत्तर प्रदेश के झांसी से एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है। मेरठ में नीला ड्रम कांड को भी इस नीले बॉक्स कांड ने पीछे छोड़ दिया है। एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी ने अपनी ही पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की और फिर सबूत मिटाने के लिए जो किया, उसने दिल्ली के 'श्रद्धा-आफताब कांड' की यादें ताजा कर दी हैं। राम सिंह ने अपनी तीसरी पत्नी प्रीति की हत्या के बाद उसके शव के साथ 10 दिनों तक हैवानियत की। वह रोज शव का एक हिस्सा कुल्हाड़ी से काटता और उसे एक लोहे के संदूक में डालकर जला देता था। उसने अंगों को ठिकाने लगाने के लिए एक नीला ड्रम भी खरीदा था।

अविमुक्तेश्वरानंद को स्नान से नहीं, वाहन से जाने से रोका गया; शंकराचार्य विवाद पर प्रशासन की सफाई प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को संगम जाने से रोके जाने को लेकर अब प्रशासन ने सफाई दी है। मेला प्राधिकरण के आईसीसीसी सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में अफसरों ने स्पष्ट किया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को संगम स्नान से नहीं रोका गया था, यह भ्रम फैलाया जा रहा है। उनसे वाहन से उतरकर स्नान के लिए पैदल जाने का अनुरोध किया गया था। तीन घंटे तक लगातार आग्रह करने के बाद भी वह अपनी जिद पर अड़े रहे। बिना अनुमति के मौनी अमावस्या जैसे महत्वपूर्ण स्नान पर्व की व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास किया।

गणतंत्र दिवस से पहले पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, किराए के मकान से 250 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद यूपी के हापुड़ में पुलिस को गणतंत्र दिवस से पहले बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल, अपर पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चल रहे ऑपरेशन सत्यापन के तहत बाबूगढ़ थाना पुलिस ने एक मकान से 250 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की है। पुलिस टीम ने लाखों रुपये के निर्मित और अनिर्मित कैंडल (शादी में इस्तेमाल होने वाला पटाखा) समेत अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस ने मौके से एक युवक को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पकड़ा गया आरोपित गाजियाबाद का रहने वाला है।