UP Top News Today: यूपी में रेप केसों में आई कमी, हाईवे पर दौड़ते ट्रक में लगी आग

संक्षेप: UP Top News Today: यूपी के मिशन शक्ति केंद्रों के आंकड़े जारी हुए हैं जिनके अनुसार रेप केसों में कमी आई है। साथ ही बच्चियों के अपहरण और दहेज हत्या में भी कमी दर्ज की गई। वहीं, बुलंदशहर में हाईवे पर दौड़ते ट्रक में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई और जाम लग गया।

UP Top News Today 20 December 2025: यूपी मिशन शक्ति केंद्रों के आंकड़ों से खुलासा हुआ है कि यूपी में रेप केसों में 34 प्रतिशत कमी दर्ज हुई है। आंकड़े बताते हैं कि अपहरण और दहेज हत्या में भी कमी आई है।

बुलंदशहर में हाईवे पर दौड़ते ट्रक में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग ने पहुंचकर बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। हादसे में किसी को चोट नहीं आई है। ट्रक में आग के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाना शुरू किया।

