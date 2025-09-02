UP Top News Today: योगी कैबिनेट मीटिंग जारी, स्विमिंग पूल में डूबने से अग्निवीर की मौत

योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक जारी है। इस बैठक में यूपी की नई निर्यात नीति को मंजूरी मिल सकती है। उधर, बागपत के लोयन गांव के रहने वाले वायु सेना में अग्निवीर की पंजाब के जालंधर में स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। उसकी मौत की सूचना गांव पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया।

UP Top News Today 2 September 2025: योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक जारी है। इस बैठक में यूपी की नई निर्यात नीति को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा पैतृक संपत्ति का बंटवारा करने के लिए पांच हजार रुपए पर रजिस्ट्री किए जाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। संभल मामले पर न्यायिक आयोग की जांच रिपोर्ट भी कैबिनेट के सामने रखी जाएगी। वहीं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हितों के संरक्षण और उन्हें शोषण से बचाने के लिए यूपी आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को भी मंजूरी दिलाई जाएगी।

उधर, बागपत के लोयन गांव के रहने वाले वायु सेना में अग्निवीर की पंजाब के जालंधर में स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। उसकी मौत की सूचना गांव पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। हर्षित तोमर उर्फ टोनी वायू सेना में खेल कोटे से 2024 में अग्निवीर भर्ती हुआ था। एक साल के प्रशिक्षण के बाद पंजाब के जालंधर में तैनाती मिली थी।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज स्कूल के बाहर छेड़खानी पर ऐक्शन, 2 शोहदे एनकाउंटर में घायल; 124 का हुआ ये हाल कुशीनगर में स्कूल जाने वाली छात्राओं के साथ छेड़खानी और विरोध करने पर दबंगई दिखाने वाले दो शोहदों के साथ रविवार की रात पुलिस का एनकाउंटर हुआ था। इस मुठभेड़ में शोहदों के पैर में गोली लगी थी। छात्राओं के साथ छेड़खानी की घटना का संज्ञान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया था और अब कुशीनगर पुलिस पूरी तरह ऐक्शन मोड में आ गई है।

बही-खातों का हिसाब करते-करते एक अफसर ने लिख डाली छंद में किताब, मिला एक लाख का पुरस्कार बरेली में तैनात लेखा अधिकारी मनोज शुक्ला ने बही-खातों का हिसाब करते-करते छंदों की किताब ही लिख डाली। इसके लिए उन्हें एक लाख रुपये का एक पुरस्कार भी मिला है।

एबीवीपी वालों पर लाठीचार्ज करवाने वाले सीओ पर चला योगी का डंडा, पद से विदाई, जांच अलग से यूपी के बाराबंकी जिले में आंदोलित ABVP छात्रों पर लाठीचार्ज मामले में योगी का ऐक्शन लिया है। सीओ सिटी हर्षित चौहान हटाए दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि लाठीचार्ज की घटना की आईजी अयोध्या रेंज जांच करेंगे।

स्पाइडर-मैन की उछल-कूद; वीडियो बनाकर कमाता है नौजवान, उससे गरीब बच्चों को भी पढ़ाता है बरेली में इन दिनों स्पाइडर-मैन के कपड़े पहनकर एक लोकल लड़का खूम धूम मचा रहा है। सोशल मीडिया पर अपने करतब के वीडियो डालता है और उससे होने वाली कमाई से कुछ गरीब बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम भी करता है।

बॉयफ्रेंड से झगड़ा होने के बाद छात्रा ने खाया जहर, मेटा अलर्ट पर पुलिस ने 16 मिनट में बचाई जान वह बीए थर्ड इयर की छात्रा है। इंस्टाग्राम पर एक युवक से उसकी दोस्ती हुई थी। 2-3 दिन पहले दोस्त से विवाद हुआ तो उसने बात करनी बंद कर दी। इस बात को लेकर वह गुस्से और अवसाद में थी। इसके चलते ही पिता द्वारा लाकर रखी गई दवा खाकर उसका फोटो अपलोड कर उसने डराने की कोशिश की।

यूपी: स्मार्ट मीटर लगाए और पुराने की रीडिंग भर दी जीरो, बिल न मिलने की सामने आई वजह एफआईआर में कहा गया है कि जनवरी से जुलाई के बीच 443 मीटर नहीं जमा करवाने की वजह से उपभोक्ताओं को बिजली के बिल नहीं दिए जा पा रहे हैं। सीतापुर के अवर अभियंता ने पोलरिस और गोमती स्मार्ट मीटर कंपनी के 4 अधिकारियों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज करवाई है।

यूपी में 3 KM से दूर स्कूलों का पेयरिंग नहीं, योगी सरकार का हाईकोर्ट को जवाब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में स्कूलों की पेयरिंग के मामले में सुनवाई हुई। एक किमी से कम दूरी वाले तथा जिन स्कूलों में 49 से अधिक बच्चे हैं, उनकी पेयरिंग नहीं की जाएगी। यह भी बताया गया है कि तीन किमी से अधिक दूरी के उच्च प्राथमिक स्कूलों की भी पेयरिंग नहीं की जाएगी।

एक ‘विषकन्या’ को जेल, दूसरी बनेगी सरकारी गवाह, बीजेपी नेता को फंसाने वालों की बढ़ेंगी मुश्किलें दो सगी बहनों का इस्तेमाल किया। युवती की तहरीर पर उनके खिलाफ रेप का झूठा केस दर्ज हुआ। युवती का आरोप था कि बीजेपी नेता ने उसकी छोटी बहन के साथ दुष्कर्म किया है। रवि सतीजा की शिकायत पर पुलिस कमिश्नर ने जांच कराई तो मामला झूठा पाया गया।

जरी-जरदोजी के हुनर से बदले घर के हालात, बरेली के गुरमीत का गरीबी से अमीरी का सफर बरेली में गुरमीत सिंह जरी-जरदोजी के बिजनेस में बड़ा नाम बन चुके हैं। हालात हमेशा ऐसे नहीं थे। एक समय था जब उनसे घर के खर्च जुटाना मुश्किल था। पर आज वो तंगी से तरक्की के सफर के एक उदाहरण बन चुके हैं।

धर्मांतरण के लिए फंड जुटाने को हो रहा था मदरसे का इस्तेमाल, छात्र का ब्रेनवॉश कर करा दिया खतना बीकॉम के नाबालिग छात्र को धर्मांतरण गैंग से मुक्त कराया था। ब्रेनवॉश के बाद भुता गांव के मदरसा में उनका खतना कर धर्मांतरण की प्रक्रिया पूरी की जा रही थी। इसके पहले पुलिस ने प्रभात की मां अखिलेश कुमारी की शिकायत पर दबिश देकर रोह के सरगना अब्दुल मजीद, सलमान, फहीम और मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार किया था।

250 रुपये जोड़े बिक जाता है सफेद चूहा, कानपुर में हर महीने लाखों का कारोबार, उन्नाव से भी आती है खेप कानपुर में सफेद चूहे का बढ़िया व्यापार चल रहा है। कानपुर जू इनका सबसे बड़ा खरीदार है जिसे सांप और उल्लू के भोजन के लिए सफेद चूहों की जरूरत होती है। सफेद चूहों का एक जोड़ा 250 से 300 रुपये का बिकता है।

अफसरों से न्याय की गुहार लगाते-लगाते चल बसी राजपती, तेरहवीं के बाद शुरू हुई पड़ताल राजधानी लखनऊ में एक गांव में 90 वर्ष की वृद्धा अफसरों से न्याय की गुहार लगाते-लगाते चल बसी। न्याय की आस में वृद्धा ने 19 अगस्त को दम तोड़ दिया। 29 अगस्त को उसकी तेरहवीं भी हो गई लेकिन न्याय नहीं मिला।

बहन के लव अफेयर से नाराज भाई ने की सनसनीखेज वारदात, दोस्त का गला काटकर गंगा नदी में फेंका यूपी के कानपुर में युवक को अगवा कर गला काटकर हत्या करने और शव गंगा में फेंके जाने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बहन के लव अफेयर से नाराज भाई ने सनसनीखेज वारदात की। इस मामले में चार आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है अन्य की तलाश की जा रही है।

गोंडा में झमाझम बारिश से डूबीं सड़कें, मेडिकल कॉलेज परिसर में जलजमाव, आज भी येलो अलर्ट यूपी के गोंडा जिले में भारी बारिश से शहर की सड़कों, कॉलाेनियों से लेकर मेडिकल कॉलेज परिसर तक जलभराव हो गया है। जगह-जगह जलभराव होने से लोगों को दुश्वारियां उठानी पड़ीं। मौसम विभाग के जिले में आज भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है।

यूपी में नौ हजार प्राइमरी शिक्षकों का समायोजन होगा रद्द, इन टीचर्स के प्रमोशन का रास्ता हुआ साफ बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से पिछले 2 महीने के दौरान अंतर जनपदीय स्थानान्तरण और समायोजन के तहत उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर समायोजित प्राथमिक स्कूलों के करीब 9000 प्रधानाध्यापकों का अब समायोजन निरस्त करना होगा।

बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह के आरोप पर नगर निगम का जवाब, सरोजनीनगर में कराए 256 करोड़ के काम लखनऊ में बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह के आरोप पर नगर निगम का जवाब दिया है। डॉ. राजेश्वर सिंह के मुख्यमंत्री से शिकायत करने के बाद नगर निगम ने उनके क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की पूरी सूची तैयार कराकर नगर विकास मंत्री व प्रमुख सचिव को भेजी।