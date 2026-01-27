UP Top News Today: अलंकार अग्निहोत्री को कलेक्ट्रेट में घुसने से रोका गया, धरने पर बैठे

संक्षेप: UP Top News Today: शासन से निलंबित होने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां वह अपने समर्थकों के साथ गेट पर ही धरने पर बैठ गए।

UP Top News Today 2 January: निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने समर्थकों के साथ डीएम से मिलने की जिद की। इस पर पुलिस ने गेट को बंद कर दिया। सिटी मजिस्ट्रेट अपने समर्थकों के साथ गेट पर ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक जिलाधिकारी यहां आकर उनके सवालों का जवाब नहीं देंगे तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। इस बीच एडीएम ई पूर्णिमा सिंह, एडीएम सिटी सौरभ दुबे आदि गेट पर पहुंच गए। उन्होंने गेट को खुलवा दिया। अभी भी उनका धरना प्रदर्शन जारी है।

अलंकार अग्निहोत्री मंगलवार को मीडिया से मिले। निलंबन के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह पहले ही अपना इस्तीफा दे चुके है। इसलिए अब निलंबन से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोमवार रात डीएम आवास पर उनसे कुछ ऐसा लिखवा कर लेने का प्रयास हो रहा था जिससे उन्हें एक दिन बाद निलंबित किया जा सके। अधिकारियों की यह साजिश सफल नहीं हुई। शामली में सम्बद्ध किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह कहीं नहीं जाने वाले हैं। अब वह तंत्र का हिस्सा नहीं है। इसलिए उसके किसी आदेश को मानने को बाध्य नहीं है। तमाम संगठनों से उनकी वार्ता हुई है। इस क्रम में वह जिलाधिकारी कार्यालय में जाकर यह सवाल पूछेंगे कि आखिर कल रात उन्हें किसका फोन आया था जिसमें ब्राह्मणों का अपमान किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तंत्र पूरी तरीके से विफल हो चुका है। एक पीसीएस अधिकारी को डीएम आवास पर बंधक बनाया जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्हें इसकी एसआईटी जांच करानी चाहिए।

यूपी में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण आज और कल पूरे प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। साथ ही पश्चिमी यूपी में बारिश के साथ ओले गिर सकती हैं। इसके अलावा तेज रफ्तार में झोंकेदार हवाएं भी चलेंगी। इसे लेकर मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है।

उत्तर प्रदेश की राजधानी में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (UPMRC) ने 'विकसित उत्तर प्रदेश' के अपने विजन को साझा करते हुए प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी। अब वाराणसी और प्रयागराज के साथ-साथ अयोध्या और मथुरा जैसे पवित्र नगरों में भी मेट्रो चलाने की तैयारी है।यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने प्रशासनिक कार्यालय में ध्वजारोहण के बाद ‘विकसित उत्तर प्रदेश फॉर विकसित भारत @2047’ का रोडमैप प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि भविष्य में प्रदेश के भीतर कुल 1575 किमी मेट्रो विस्तार का लक्ष्य रखा गया है।

यूपी के बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के ब्राह्मण बटुकों से हुए अपमान और यूजीसी के नए नियमों के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। अलंकार का पूरा जीवन संघर्षों से भरा रहा है। साढ़े दस साल की उम्र में ही पिता का निधन हो गया। दिल में सिविल सेवा की तैयारी करने की चाहत होते हुए भी पहले छोटे भाई, बहनों को काबिल बनाने के लिए प्राइवेट नौकरी की। भाई बहनों के सेटल होने नौकरी छोड़कर पीसीएस की तैयारी की और पहली बार में ही सफलता हासिल की।

VIDEO: देशभक्ति गाना बजते ही थाने में झूमे दारोगा-सिपाही, जबरदस्त डांस का वीडियो वायरल बागपत जिले में गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिनौली थाना क्षेत्र से सामने आए इस वीडियो में महिला दारोगा, इंस्पेक्टर और अन्य पुलिसकर्मी डीजे लगाकर देशभक्ति गानों पर नाचते नजर आ रहे हैं। वर्दी में पुलिसकर्मियों का यह अंदाज लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है।

पारिवारिक कलह से टूटे सगे भाई-बहन, दोनों ने जहर खाकर की आत्महत्या यूपी के बांदा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां सगे भाई-बहन ने पारिवारिक कलह के चलते आत्मघाती कदम उठा लिया। दोनों ने नदी किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं, इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है।