UP Top News Today: स्मारक घोटाले में 11 साल बाद एक्शन, माघ मेला के लिए स्पेशल ट्रेनें चलीं

संक्षेप: UP Top News Today: लखनऊ स्मारक घोटाले में 11 साल बाद कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मामले में एलडीए के दो पूर्व अफसरों के खिलाफ एक्शन लिया जाना है। वहीं, माघ मेला की तैयारी में जुटे रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है।

UP Top News Today 2 January 2026: लखनऊ के स्मारक घोटाले में एफआईआर के आधार पर चल रही जांच में अब एक्शन की तैयारी है। एलडीए के पूर्व अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता पर कार्रवाई की तैयारी है।

भारतीय रेलवे ने माघ मेला की तैयारी कर ली है। प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। साथ ही प्रयागराज से होकर जाने वाली ट्रेनों के स्टॉपेज भी बढ़ाए गए हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए ट्रेनों के प्लेटफॉर्म भी बदले गए हैं।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज PCS अधिकारियों की लगेगी 'क्लास', अब फाइलों के साथ-साथ पढ़ना होगा क्रिमिनल लॉ मिशन कर्मयोगी के तहत पीसीएस अधिकारियों को अब छह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिए गए हैं। इनमें क्रिमिनल लॉ, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, आरटीआई और साइबर सिक्योरिटी शामिल हैं।

लखनऊ स्मारक घोटाले में 11 साल बाद कार्रवाई की तैयारी, घिरे एलडीए के दो पूर्व अफसर वर्ष 2014 में विजिलेंस में दर्ज एफआईआर के आधार पर चल रही जांच में अब लखनऊ विकास प्राधिकरण के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता पर सीधे तौर पर कार्रवाई की तैयारी है।