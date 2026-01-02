Hindustan Hindi News
UP Top News Today 2 January 2026
UP Top News Today: स्मारक घोटाले में 11 साल बाद एक्शन, माघ मेला के लिए स्पेशल ट्रेनें चलीं

UP Top News Today: स्मारक घोटाले में 11 साल बाद एक्शन, माघ मेला के लिए स्पेशल ट्रेनें चलीं

संक्षेप:

UP Top News Today: लखनऊ स्मारक घोटाले में 11 साल बाद कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मामले में एलडीए के दो पूर्व अफसरों के खिलाफ एक्शन लिया जाना है। वहीं, माघ मेला की तैयारी में जुटे रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है।

Jan 02, 2026 10:22 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
UP Top News Today 2 January 2026: लखनऊ के स्मारक घोटाले में एफआईआर के आधार पर चल रही जांच में अब एक्शन की तैयारी है। एलडीए के पूर्व अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता पर कार्रवाई की तैयारी है।

भारतीय रेलवे ने माघ मेला की तैयारी कर ली है। प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। साथ ही प्रयागराज से होकर जाने वाली ट्रेनों के स्टॉपेज भी बढ़ाए गए हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए ट्रेनों के प्लेटफॉर्म भी बदले गए हैं।

PCS अधिकारियों की लगेगी 'क्लास', अब फाइलों के साथ-साथ पढ़ना होगा क्रिमिनल लॉ

मिशन कर्मयोगी के तहत पीसीएस अधिकारियों को अब छह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिए गए हैं। इनमें क्रिमिनल लॉ, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, आरटीआई और साइबर सिक्योरिटी शामिल हैं।

पूरी खबर यहां पढ़ें: PCS अधिकारियों की लगेगी 'क्लास', अब फाइलों के साथ-साथ पढ़ना होगा क्रिमिनल लॉ

लखनऊ स्मारक घोटाले में 11 साल बाद कार्रवाई की तैयारी, घिरे एलडीए के दो पूर्व अफसर

वर्ष 2014 में विजिलेंस में दर्ज एफआईआर के आधार पर चल रही जांच में अब लखनऊ विकास प्राधिकरण के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता पर सीधे तौर पर कार्रवाई की तैयारी है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: लखनऊ स्मारक घोटाले में 11 साल बाद कार्रवाई की तैयारी, घिरे एलडीए के दो पूर्व अफसर

फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट और 2.50 करोड़ साफ, कंबोडिया में बैठा 'मैक' ऐसे चला रहा है ठगी का नेटवर्क

कानपुर में कारोबारी से ढाई करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। ठगी में मुख्य मास्टरमाइंड कंबोडिया का नाम मैक सामने आया है, जिसे क्राइम ब्रांच अभी सही पहचान के लिए खोज रही है। पहचान होने पर उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाएगा।

पूरी खबर यहां पढ़ें: फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट और 2.50 करोड़ साफ, कंबोडिया में बैठा 'मैक' ऐसे चला रहा है ठगी का नेटवर्क

लखनऊ में स्मारक के सफाई कर्मी ने दर्जनों को ठगा, साथ काम करने वालों को बच्चों की नौकरी का दिया लालच

यूपी के लखनऊ में बसपा शासन काल में बने स्मारकों और पार्कों की सफाई के लिए भर्ती हुए एक सफाई कर्मी ने दर्जनों लोगों को ठगा है। इसमें से 9 तो उसके साथ काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ही हैं।

पूरी खबर यहां पढ़ें: लखनऊ में स्मारक के सफाई कर्मी ने दर्जनों को ठगा, साथ काम करने वालों को बच्चों की नौकरी का दिया लालच

हैलो! आईजी साहब, मैं आगरा का सीओ बोल रहा हूं...एक फोन कॉल और होमगार्ड विभाग में मच गया हड़कंप

कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक फोन कॉल ने होमगार्ड विभाग में हड़कंप मचा दिया। जांच पर पता चला कि कॉल शहर से ही किया गया है। हालांकि पुलिस ने होमगार्ड के आदेश पर केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गया।

पूरी खबर यहां पढ़ें: हैलो! आईजी साहब, मैं आगरा का सीओ बोल रहा हूं...एक फोन कॉल और होमगार्ड विभाग में मच गया हड़कंप

यूपी में 'बाटी-चोखा' पर क्यों छिड़ी 'जंग', भाजपा हुई नाराज तो अखिलेश यादव ने दी ग्रैंड दावत

सपा प्रमुख का यह बयान भाजपा के उन ब्राह्मण विधायकों और विधान पार्षदों (MLCs) के समर्थन में माना जा रहा है, जिन्हें हाल ही में एक ऐसी ही दावत में शामिल होने के लिए अपनी ही पार्टी से चेतावनी मिली थी।

पूरी खबर यहां पढ़ें: यूपी में 'बाटी-चोखा' पर क्यों छिड़ी 'जंग', भाजपा हुई नाराज तो अखिलेश यादव ने दी ग्रैंड दावत

माघ मेला में श्रद्धालुओं के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, 47 ट्रेनों के प्लेटफार्म बदले, देखें

प्रयागराज में माघ मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने ‘मेला स्पेशल ट्रेनों’ के संचालन का निर्णय लिया है। ट्रेन संख्या 04293 मुख्य स्नान पर्वों-15 जनवरी (मकर संक्रांति), 18 जनवरी (मौनी अमावस्या), 23 जनवरी (बसंत पंचमी) और 01 फरवरी (माघी पूर्णिमा) को संचालित होगी।

पूरी खबर यहां पढ़ें: माघ मेला में श्रद्धालुओं के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, 47 ट्रेनों के प्लेटफार्म बदले, देखें

UP Weather: शिमला-कुल्लू से भी ठंडे रहे बाराबंकी-मेरठ, आज से बर्फीली हवाएं बढ़ायेगी गलन

सर्द हवाओं का सितम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान बाराबंकी शिमला से भी ठंडा रहा। शिमला में न्यूनतम पारा चार डिग्री तो बाराबंकी में तीन डिग्री दर्ज किया गया। यह प्रदेश का सबसे सर्द जिला रहा, मेरठ में दिन का पारा सबसे कम रहा।

पूरी खबर यहां पढ़ें: शिमला-कुल्लू से भी ठंडे रहे बाराबंकी-मेरठ, आज से बर्फीली हवाएं बढ़ायेगी गलन

छात्राओं के संग अश्लील हरकत पर तबादला, लेकिन फिर भी नहीं सुधरा शिक्षक, अब जेल पहुंचा

गोरखपुर के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में शिक्षक की शर्मनाक हरकत सामने आई है। दरअसल शिक्षक ने छात्राओं के संग अश्लील हरकत की। इस पर उसका दबादला दूसरे स्कूल में कर दिया गया। लेकिन वहां भी उसने वही हरकत कर दी।

पूरी खबर यहां पढ़ें: छात्राओं के संग अश्लील हरकत पर तबादला, लेकिन फिर भी नहीं सुधरा शिक्षक, अब जेल पहुंचा

नए साल का जश्न चीख-पुकार में बदला, बेकाबू कार ने नाचते लोगों को कुचला, महिला की मौत

सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु कोतवाली क्षेत्र में नए साल पर जश्न मना रहे ग्रामीणों पर बुधवार की रात एक अनियंत्रित कार ने कहर बरपा दी। कार की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई जबकि चार गंभीर रूप से घायल हो गए।

पूरी खबर यहां पढ़ें: नए साल का जश्न चीख-पुकार में बदला, बेकाबू कार ने नाचते लोगों को कुचला, महिला की मौत

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

