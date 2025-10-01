up top news today 1st october 25 maha navami dusehhra dhan khareed weather crime politics updates yogi akhilesh mayawati UP Top News Today: महानवमी पर मंदिरों में उमड़े भक्त, पश्चिमी यूपी में आज से होगी धान खरीद, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsup top news today 1st october 25 maha navami dusehhra dhan khareed weather crime politics updates yogi akhilesh mayawati

UP Top News Today: महानवमी पर मंदिरों में उमड़े भक्त, पश्चिमी यूपी में आज से होगी धान खरीद

महानवमी पर देश भर की तरह उत्तर प्रदेश के दुर्गा मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह से ही मंदिरों पर भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। उधर, खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत पहली अक्तूबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और लखनऊ संभाग के हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर जनपद में धान खरीद प्रारंभ होगी।

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 08:52 AM
share Share
Follow Us on
UP Top News Today: महानवमी पर मंदिरों में उमड़े भक्त, पश्चिमी यूपी में आज से होगी धान खरीद

UP Top News Today 30 September 2025: महानवमी पर देश भर की तरह उत्तर प्रदेश के दुर्गा मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह से ही मंदिरों पर भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। मां के जयकारे गूंज रहे हैं। बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त मां के दर्शन कर रहे हैं। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हैं। पूर्वाह्न 11:00 बजे वह कन्या पूजन करेंगे। गुरुवार को विजयदशमी पर प्रात: 9:20 बजे गुरु गुरु गोरखनाथ और फिर मंदिर परिसर स्थित समस्त देव विग्रहों का पूजन करेंगे। अपराह्न एक बजे से तीन बजे तक गोरक्षपीठाधीश्वर का तिलकोत्सव कार्यक्रम होगा। इसमें पीठाधीश्वर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देंगे।

उधर, खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत पहली अक्तूबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और लखनऊ संभाग के हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर जनपद में धान खरीद प्रारंभ होगी। वहीं पहली नवंबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश और लखनऊ संभाग के लखनऊ, रायबरेली व उन्नाव में खरीद होगी। यह खरीद 3300 क्रय केंद्रों पर होगी। मंगलवार 30 सितंबर सुबह 11 बजे तक साढ़े 23 हजार से अधिक किसानों ने पंजीकरण करा लिया था। पश्चिमी यूपी में 31 जनवरी और पूर्वी यूपी में 28 फरवरी 2026 तक धान खरीद होगी।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

अयोध्या राम मंदिर में इस बार खास होगा दशहरा, रामलला का होगा राज्याभिषेक, लगेगा 56 भोग

यूपी में अयोध्या राम मंदिर में इस बार दशहरा खास होगा। इस लेकर तैयारियां की गई हैं। संत-महंतों की उपस्थिति में रामलला का राज्याभिषेक किया जाएगा। साथ ही विशेष श्रृंगार के अलावा 56 भोग भी लगाया जाएगा और फिर मध्याह्न 12 बजे राजभोग आरती उतारी जाएगी।

ओलंपियन मो.शाहिद की पत्नी परवीन पहुंचीं थाने, जेठ के खिलाफ कराई एफआईआर

मो. शाहिद की पत्नी ने वाराणसी के कैंट थाने में तहरीर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि वह मकान के अंदर गईं तो जेठ रियाजउद्दीन गाली देते हुए आए। उनका गला दबाने लगे। आस-पास के लोग शोर सुनकर पहुंचे। तब रियाजुद्दीन वहां से भाग गए। धमकी दी कि इसी मलबे में दफन कर देंगे।

दशहरे पर आज और कल न करें गैर जरूरी बिजली कटौती, UPPCL चेयरमैन का सख्त निर्देश

यूपी पॉवर कॉरपोरेशन के चेयरमैन आशीष गोयल ने अधिकारियों को दशहरे को लेकर आदेश दिया है कि आज और कल गैर जरूरी बिजली कटौती न करें। जहां कहीं भी जरूरी हो वहां भी कम से कम समय के लिए कटौती करें।

विश्वनाथ धाम के दो किलोमीटर के दायरे में अब इनकी एंट्री होगी बैन, जानें डिटेल

काशी विश्वनाथ मंदिर और दशाश्वमेध घाट तथा गोदौलिया मार्ग पर पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। ऐसे में मैदागिन से गोदौलिया, बेनियाबाग से नई सड़क, गिरजाघर चौराहा, रामापुरा, जंगमबाड़ी, सोनारपुरा और भेलूपुर में वाहनों का काफी दबाव रहता है। जो शाम के समय और बढ़ जाता है।

सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क की रावण से तुलना, प्रमोद कृष्णम बोले- योगी आदित्यनाथ अर्जुन हैं

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने रामलीला कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर्रहमान बर्क को लेकर विवादित बयान दिया। जियाउर्रहमान बर्क की रावण से तुलना कर दी। वहीं योगी आदित्यनाथ को अर्जुन बताया है।

रिंग रोड प्रस्ताव का पता चलते ही लेखपाल ने खरीद ली करोड़ों की जमीन, अब सारा मुआवजा रडार पर

लेखपाल ने 30 करोड़ की 41 संपत्तियां खरीदी हैं। यह संपत्ति उसके, पत्नी और बच्चों के नाम पर है। ज्यादातर संपत्ति दूल और रौतेपुर गांव में खरीदी गई है। यह दोनों ही गांव रिंग रोड के प्रस्तावित रूट पर है। सभी खरीदी फरोख्त 2016 के बाद से ही शुरू की गई।

बेगम को विधायक बनाने का शुक्रिया, तड़के 3 बजे कानपुर पहुंचे इरफान सोलंकी; कहा-थैंक यू

इरफान सोलंकी ने अपनी रिहाई के बाद पहली प्रतिक्रिया में कहा कि अल्लाहताला का शुक्र है कि वह 34 महीने बाद रिहा हुए हैं। सीसामऊ और कानपुर की अवाम का बेहद आभार है कि संकट की घड़ी में उन्होंने सोलंकी परिवार का साथ दिया और मेरी बेगम नसीम सोलंकी को विधायक बनाया।

UP Rain: यूपी में बदली-बारिश का दौर जारी रहेगा, 30 से अधिक जिलों में गरज-चमक और बिजली भी गिरेगी

UP weather Rain: यूपी में गर्मी में बारिश ने राहत दी है। मौसम विभाग के मुताबिक, बदली-बारिश का दौर जारी रहेगा। 30 से अधिक जिलों में गरज चमक के बीच वज्रपात के साथ 30-40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।

घर में 7 दिन सड़ती रही छोटे भाई की लाश, बड़े भाई को भनक तक नहीं; बहन को लगा चूहा मरा

23 सितंबर की रात सुशील बहन रेनू से हैलट में इलाज करने की बात कहकर निकाला था। भाई का कहना है कि उसके घर न आने पर काफी खोजबीन की लेकिन पता नहीं चल पाया। फिर 26 सितम्बर को नजीराबाद थाने में सूचना देकर गुमशुदगी दर्ज कराई। उधर, मकान से मंगलवार को तेज दुर्गंध आने लगी।

स्मार्ट प्रीपेड मीटर की दरें तय हुई नहीं, फिर कैसे वसूल रहे दाम? बिजली निगम के खिलाफ याचिका

उपभोक्ता परिषद ने कहा कि उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन पर पांच से छह गुना तक अधिक चार्ज चुकाना पड़ रहा है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि नियम विरुद्ध तरीके से कनेक्शन की दरें भी पांच से छह गुना तक बढ़ गई हैं। यह स्थिति विद्युत अधिनियम-2003 का उल्लंघन है।

हाईवे और एक्सप्रेसवे के टोल टैक्स में 5 से 50 रुपये की हुई कमी, यात्रियों के लिए राहत

एनएचएआई के हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों के लिए राहत की खबर है। हाईवे-एक्सप्रेसवे के सभी टोल पर टैक्स में 5 से 50 रुपये की कमी हुई। एक अक्तूबर से टोल की नई दरों से ही वसूली का आदेश दिया गया है।

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |