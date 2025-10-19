Hindustan Hindi News
up top news today 19 october 2025 diwali deepotsav festival of lights ayodhya weather crime politics cm yogi akhilesh
UP Top News Today: आज 26 लाख दीयों से जगमगाएगी अयोध्या, रामनगरी में उमड़े भक्त

UP Top News Today: आज 26 लाख दीयों से जगमगाएगी अयोध्या, रामनगरी में उमड़े भक्त

संक्षेप: रामनगरी अयोध्या आज एक फिर कुछ यूं जगमाएगी कि पूरी दुनिया देखेगी। यहां होने वाले दीपोत्सव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। वहीं, दीपोत्सव 2025 के अवसर पर अयोध्या के कामता प्रसाद सुंदर लाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सांस्कृतिक सांस्कृतिक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया।

Sun, 19 Oct 2025 11:30 AMAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
UP Top News Today 19 October 2025: रामनगरी अयोध्या आज एक फिर कुछ यूं जगमाएगी कि पूरी दुनिया देखेगी। यहां होने वाले दीपोत्सव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। दोपहर दो बजे तक सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या पहुंचने की संभावना है। शाम को प्रभु श्रीराम की नगरी में सरयू घाट 26 लाख दीयों से रोशन होंगे। शनिवार को आयोजन का पूर्वाभ्यास हुआ। 1100 ड्रोन की कोरियोग्राफी की झलक अयोध्यावासियों ने देखी। 2100 वैदिक आचार्यों ने रविवार को होने वाली आरती का अभ्यास भी किया। वहीं अयोध्या में पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। भारतीय पर्यटक तो अच्छी खासी संख्या में हैं ही विदेशियों की रुचि भी प्रभु श्रीराम की नगरी में बढ़ गई है। 2025 में जनवरी से जून तक 23,81,64,744 भारतीय और 49,993 विदेशी संग 23,82,14,737 श्रद्धालु अयोध्या दर्शन के लिए पहुंचे थे।

वहीं, दीपोत्सव 2025 के अवसर पर अयोध्या के कामता प्रसाद सुंदर लाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सांस्कृतिक सांस्कृतिक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। महाविद्यालय में सांस्कृतिक झांकियों का भी प्रदर्शन किया गया। रामनगरी अयोध्या में त्योहार के अवसर पर भक्तों की भीड़ जुट रही है। बड़ी संख्या में लोग अयोध्या में दर्शन-पूजन और दीपोत्सव की अनोखी छटा देखने पहुंच रहे हैं। अयोध्या में हर तरफ उत्सव का माहौल है।

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
