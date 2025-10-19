UP Top News Today: आज 26 लाख दीयों से जगमगाएगी अयोध्या, रामनगरी में उमड़े भक्त

संक्षेप: रामनगरी अयोध्या आज एक फिर कुछ यूं जगमाएगी कि पूरी दुनिया देखेगी। यहां होने वाले दीपोत्सव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। वहीं, दीपोत्सव 2025 के अवसर पर अयोध्या के कामता प्रसाद सुंदर लाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सांस्कृतिक सांस्कृतिक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया।

UP Top News Today 19 October 2025: रामनगरी अयोध्या आज एक फिर कुछ यूं जगमाएगी कि पूरी दुनिया देखेगी। यहां होने वाले दीपोत्सव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। दोपहर दो बजे तक सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या पहुंचने की संभावना है। शाम को प्रभु श्रीराम की नगरी में सरयू घाट 26 लाख दीयों से रोशन होंगे। शनिवार को आयोजन का पूर्वाभ्यास हुआ। 1100 ड्रोन की कोरियोग्राफी की झलक अयोध्यावासियों ने देखी। 2100 वैदिक आचार्यों ने रविवार को होने वाली आरती का अभ्यास भी किया। वहीं अयोध्या में पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। भारतीय पर्यटक तो अच्छी खासी संख्या में हैं ही विदेशियों की रुचि भी प्रभु श्रीराम की नगरी में बढ़ गई है। 2025 में जनवरी से जून तक 23,81,64,744 भारतीय और 49,993 विदेशी संग 23,82,14,737 श्रद्धालु अयोध्या दर्शन के लिए पहुंचे थे।

वहीं, दीपोत्सव 2025 के अवसर पर अयोध्या के कामता प्रसाद सुंदर लाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सांस्कृतिक सांस्कृतिक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। महाविद्यालय में सांस्कृतिक झांकियों का भी प्रदर्शन किया गया। रामनगरी अयोध्या में त्योहार के अवसर पर भक्तों की भीड़ जुट रही है। बड़ी संख्या में लोग अयोध्या में दर्शन-पूजन और दीपोत्सव की अनोखी छटा देखने पहुंच रहे हैं। अयोध्या में हर तरफ उत्सव का माहौल है।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज घायल बंदर स्कूल में गिरा तो सैंकड़ों बंदरों ने स्कूल को घेरा, बच्चों पर हुए हमलावर यूपी के मैनपुरी में बंदरों की दहशत से परेशान कस्बे के लोगों के सामने एक बड़ा हादसा होने से टल गया। एक बंदर घायल होकर परिषदीय स्कूल के अंदर गिर पड़ा तो सैकड़ों बंदरों ने परिषदीय स्कूल को घेर लिया और वे स्कूल पहुंचे बच्चों पर हमलावर हो गए।

लखनऊ के होटल में मंगेतर के साथ ठहरे डॉक्टर की अचानक तबीयत बिगड़ी, संदिग्ध हालात में मौत फुजैल अहमद चीन से एमबीबीएस करने के बाद लखनऊ के खदरा में रहकर एमसीआई परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। हालत बिगड़ने पर उनके साथ ठहरी लड़की ने होटल कर्मियों को जानकारी दी। उन्हें ट्रामा सेंटर ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई।

सीएम योगी कल पहुंचेंगे वनग्राम, जंगल तिकोनिया में वनटांगिया संग मनाएंगे दीवाली यूपी के गोरखपुर शहर से करीब 15 किमी दूर कुसम्ही जंगल के बीच बसे वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नम्बर तीन के लोग बीते एक सप्ताह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर उत्साहित हैं। इस उल्लास और उमंग का कारण, सीएम योगी का वनटांगिया गांव में सोमवार को सुबह 11 बजे दीपोत्सव मनाने के लिए आना है।

चलते-चलते अचानक आग का गोला बन गई बस, ऊंची-ऊंची लपटों के बीच मची चीख-पुकार बस में इंजन की ओर से अचानक धुआं उठता दिखाई दिया। फिर आग लग गई। सवारियों ने बस से कूदकर जान बचाई। कुछ ही देर में पूरी बस धू धू कर जलने लगी। चारों तरफ चीख-पुकार मच गई। फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक बस और उसमें रखा यात्रियों का सामान जल चुका था।

26 लाख दीयों से आज रोशन होगा सरयू घाट, आसमान में ड्रोन और लेजर शो से दिखेंगे सनातन के रंग अयोध्या में शनिवार को दीपोत्सव का मॉक ड्रिल किया गया। इस साल दीपोत्सव पर 1100 ड्रोन की कोरियोग्राफी और 2100 वैदिक आचार्य सरयू पर आरती करेंगे। 26 लाख दीयों से सरयू घाट को रोशन किया जाएगा। इसकी तैयारी पूरी होने के बाद मॉक ड्रिल किया गया।

सड़क पर महिला ने दिया बेटे को जन्म, महिला थाना प्रभारी ने मौके पर संभाली कमान प्रसव पीड़ा होने पर महिला को परिवार के लोग अपने ई रिक्शा से अस्पताल लेकर जा रहे थे। लेकिन रास्ते में ही प्रसव पीड़ा बढ़ गई तो मौजूद लोगों के साथ महिला सिपाहियों ने ई रिक्शा को एक किनारे करवाया और महिला का प्रसव कराया।