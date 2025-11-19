UP Top News Today : फर्रुखाबाद में रेलिंग तोड़कर गिरा DCM, गोरखपुर में भीषण सड़क हादसा

संक्षेप: इटावा-बरेली हाईवे पर मंगलवार आधी रात एक डीसीएम पुल की रेलिंग तोड़कर रामगंगा नदी में जा गिरा। उधर, गोरखपुर में एम्स क्षेत्र के रामपुर बुजुर्ग में फोरलेन पर बुधवार भोर में करीब तीन बजे बड़ा हादसा हो गया। गोरखपुर की ओर जा रही एक कार तेज रफ्तार में किसी अज्ञात वाहन के पीछे से जा टकराई।

UP Top News Today 19 November 2025 : इटावा-बरेली हाईवे पर मंगलवार आधी रात एक डीसीएम पुल की रेलिंग तोड़कर रामगंगा नदी में जा गिरा। जिस स्थान पर डीसीएम पानी में गिरा है वहां की गहराई 25 फीट से अधिक बताई जा रही है। वन विभाग के एक कर्मचारी की सूचना पर शाहजहांपुर के अल्लागंज थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। अंधेरा और गहराई अधिक होने से राहत एवं बचाव कार्य में दिक्कत आ रही हैं।

उधर, गोरखपुर में एम्स क्षेत्र के रामपुर बुजुर्ग में फोरलेन पर बुधवार भोर में करीब तीन बजे बड़ा हादसा हो गया। गोरखपुर की ओर जा रही एक कार तेज रफ्तार में किसी अज्ञात वाहन के पीछे से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कार में मौजूद चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज संभल जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद, एक साल में क्या-क्या हुआ? संभल विवाद की शुरुआत 19 नवंबर 2024 को हुई थी। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में दावा किया कि वर्तमान शाही जामा मस्जिद मूल रूप से हरिहर मंदिर है। उसी दिन शुरू हुआ सर्वेक्षण हिंसा और तनाव के कारण अधूरा रह गया। बाद में कोर्ट ने कमिश्नर रिपोर्ट मांगी, जो 5 मार्च 2025 को सीलबंद रूप में दाखिल कर दी गई।

संभल विवाद को एक साल आज पूरा, हरिहर पदयात्रा के ऐलान पर पुलिस अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर फोर्स डीएम ने बताया कि महंत से बातचीत जारी है। किसी भी संवेदनशील गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रशासन अलर्ट है, 19 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं और तीन-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी। जामा मस्जिद क्षेत्र में विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, ताकि किसी भी स्थिति पर तुरंत नियंत्रण पाया जा सके।

आतंकियों की हिट लिस्ट में कई हिंदूवादी नेता, रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय का दावा दिल्ली विस्फोट मामले में पकड़े गए आतंकियों की हिटलिस्ट में कई हिंदूवादी नेता भी हैं। यह दावा विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने किया है। उनका कहना है कि आतंकियों की हिट लिस्ट में उनका नाम होने की जानकारी खुफिया विभाग से आए एक फोन के जरिए मिली है।

पति ने लात-घूंसों से पीटा और हंसिये से काट दी पत्नी की नाक, लहूलुहान छोड़ हो गया फरार दंपती के 3 नाबालिग बच्चे हैं। पीड़िता सुनीता की मां लीलावती साहू ने पुलिस को बताया कि बीते सोमवार दोपहर करीब 4 बजे राजेंद्र और सुनीता के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। विवाद इतना गहराया कि राजेंद्र ने आपा खो दिया। उसने पहले सुनीता को गालियां दीं और फिर बेरहमी से लात-घूंसों से पीटा। इतना ही नहीं हंसिये से पत्नी की नाक काट दी।

UP Weather: कड़ाके की ठंड के साथ गिरेगा तापमान, अब सताएगी गलन भरी सर्दी यूपी में ठंड तेजी से बढ़ रही है। में सुबह और शाम को गलन का स्तर बढ़ गया है। अधिकतम तापमान में मामूली कमी के बाद ऐसा हुआ है। हालांकि अभी कड़ाके की सर्दी शुरू होने में वक्त है। लेकिन इस महीने के अंत तक ठंड बढ़ेगी और कड़ाके की सर्दी का एहसास होगा।

पिता के सामने से लड़की को बाइक पर उठा ले गए दबंग, आठ दिन से वारदात छिपाए रहा परिवार यूपी के अलीगढ़ में लोधा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवती के अपहरण का मामला सामने आया है। आरोप है कि बाइक पर युवती को ले जाने के दौरान पिता ने विरोध किया तो आरोपी ने उन पर भी तमंचा तान दिया और परिवार समेत जिंदा जलाने की धमकी दे डाली।

संपत्ति के लिए बिगड़ी मामा और मामी की नीयत, हत्या करने को वकील भांजे को दिया जहर यूपी के आगरा में थाना हरीपर्वत क्षेत्र में रिश्तों को कलंकित करने का मामला प्रकाश में आया है। मकान पर कब्जा करने की नीयत से मामा-मामी ने अधिवक्ता भांजे को खाने में जहर देकर उसकी जान लेने का दुस्साहस कर डाला।