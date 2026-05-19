UP Top News: पंचायत चुनाव तक प्रधानों-प्रमुखों का कार्यकाल बढ़ेगा, भीषण गर्मी के चलते स्कूलों की छुट्टी

Heatwave alert in UP

UP Top News: उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए स्कूलों को बंद करने का सिलसिला शुरू हो गया है। वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने 12वीं तक के सभी स्कूलों को 25 मई तक बंद रखने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश में समय पर पंचायत चुनाव न होने की स्थिति में ग्राम प्रधानों, ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल प्रशासक समिति के माध्यम से बढ़ाने की तैयारी चल रही है। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेज दिया है।