UP Top News: पंचायत चुनाव तक प्रधानों-प्रमुखों का कार्यकाल बढ़ेगा, भीषण गर्मी के चलते स्कूलों की छुट्टी
UP Top News: यूपी में पंचायत चुनाव तक प्रधानों-प्रमुखों का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए पंचायती राज विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। वहीं, यूपी में मौसम विभाग ने हीटवेव और लू का अलर्ट जारी किया है। इसके चलते वाराणसी और आगरा के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई हैं।
UP Top News: उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए स्कूलों को बंद करने का सिलसिला शुरू हो गया है। वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने 12वीं तक के सभी स्कूलों को 25 मई तक बंद रखने का आदेश दिया है।
उत्तर प्रदेश में समय पर पंचायत चुनाव न होने की स्थिति में ग्राम प्रधानों, ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल प्रशासक समिति के माध्यम से बढ़ाने की तैयारी चल रही है। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेज दिया है।
UP Weather: यूपी में आसमान से बरस रही आग, 47 डिग्री तापमान के साथ बांदा रहा सबसे गर्म
उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह शुष्क होते ही लू का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम विभाग की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश के 26 प्रमुख शहर 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान में तपे।
भीषण गर्मी का कहर; 12वीं तक के स्कूल 25 मई तक बंद, इस जिले के डीएम का आदेश
उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए स्कूलों को बंद करने का सिलसिला शुरू हो गया है। वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने 12वीं तक के सभी स्कूलों को 25 मई तक बंद रखने का आदेश दिया है।
पंचायत चुनाव तक प्रधानों-प्रमुखों का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी, पंचायती राज विभाग ने शासन को भेजा प्रस्ताव
उत्तर प्रदेश में समय पर पंचायत चुनाव न होने की स्थिति में ग्राम प्रधानों, ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल प्रशासक समिति के माध्यम से बढ़ाने की तैयारी चल रही है। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेज दिया है।