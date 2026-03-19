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UP Top News Today: द्रौपदी मुर्मू पहुंची अयोध्या राम मंदिर, राम लला के दर्शन-पूजन जारी

UP Top News Today: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या दौरे पर हैं। राष्ट्रपति अयोध्या पहुंच गई हैं। एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से राष्ट्रपति सड़क के रास्ते मंदिर पहुंचीं।

UP Top News Today: द्रौपदी मुर्मू पहुंची अयोध्या राम मंदिर, राम लला के दर्शन-पूजन जारी

Ayodhya Droupadi Murmu

Srishti Kunj| लाइव हिन्दुस्तान,लखनऊ | Thu, 19 Mar 2026 11:16 AM IST
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UP Top News Today 19 March 2026: वासंतिक नवरात्र के साथ गुरुवार से शुरू होने वाले हिंदी नववर्ष के प्रथम दिन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का आगमन अयोध्या राम मंदिर में हो गया है। वह यहां श्रीराम नाम मंदिर व श्रीराम यंत्र स्थापना के पूजन मे हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति मुर्मु का राम मंदिर में आगमन पूर्वाह्न 11 बजे हुआ। वह सेना के विमान से महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उतरीं और फिर एयरपोर्ट से सड़क मार्ग होते हुए राम मंदिर पहुंचीं।

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19 Mar 2026, 11:16:06 AM IST

गोकशी में वांछित एक लाख का इनामी शहजाद पुलिस एनकाउंटर में ढेर, दो सिपाही भी घायल

सहारनपुर में एक लाख का इनामी बदमाश शहजाद पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। 44 मामलों में वांछित शहजाद ने पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में ढेर हुआ। दो सिपाही घायल हुए, जबकि उसका साथी फरार है।

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19 Mar 2026, 11:05:25 AM IST

कुर्सी आज चली जाए लेकिन..., सीएम योगी ने बताया, कैसे नोएडा के अपशकुन को उखाड़ फेंका

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर विपक्ष के 'नोएडा अंधविश्वास' पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कुर्सी जाने के डर से नोएडा नहीं जाते थे, लेकिन हमने उस अपशकुन को उखाड़ फेंका, जिससे आज यूपी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बना है।

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19 Mar 2026, 10:57:21 AM IST

यूपी चुनाव के लिए भाजपा बिछाने लगी बिसात, साध्वी निरंजन ज्योति के जरिए क्या संकेत और संदेश

उत्तर प्रदेश में मिशन-2027 की तैयारी में जुटी भाजपा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) का अध्यक्ष बनाकर बड़ा दांव चला है। इस नियुक्ति के जरिए कई संदेश और संकेत देने की कोशिश की गई है।

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19 Mar 2026, 10:56:43 AM IST

दिल्ली को फिर दहलाने की थी साजिश? पाक आतंकी शहजाद के संपर्क में थे यूपी से गिरफ्तार मामा-भांजा

उत्तर प्रदेश के मेरठ और हापुड़ से पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने मामा-भांजे अजीम राणा और आजाद अली को गिरफ्तार कर एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया है। आरोपी पिछले छह महीनों से पाकिस्तान के आतंकी शहजाद भट्टी के संपर्क में थे, जो ISI के लिए काम करता है।

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19 Mar 2026, 10:56:07 AM IST

बदायूं डबल मर्डर: अब नहीं चलेगा बुलडोजर, आरोपी की 26 दुकानों को लेकर प्रशासन की नई तैयारी

बदायूं में एचपीसीएल के दो अधिकारियों की हत्या के आरोपी की 26 दुकानों को प्रशासन ने सील कर दिया है। इन दुकानों को बुलडोजर से तोड़ने के बजाय नया प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है।

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19 Mar 2026, 10:55:26 AM IST

निजी जगहों पर धार्मिक कार्यक्रमों पर कोई रोक नहीं, संभल में नमाज पर हाईकोर्ट ने साफ की स्थिति

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल में नमाजियों की संख्या सीमित करने के मामले में स्पष्ट किया है कि निजी स्थानों पर धार्मिक कार्यक्रमों या प्रार्थनाओं पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच ने कहा कि हर नागरिक को पूजा के लिए एकत्र होने का अधिकार देता है।

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19 Mar 2026, 10:54:25 AM IST

बाराबंकी से बहराइच फोरलेन एनएच को कैबिनेट की मंजूरी, नेपाल तक आसान होगी कनेक्टिविटी

केंद्र सरकार ने 6,969 करोड़ रुपये की लागत से बाराबंकी-बहराइच फोरलेन (NH-927) के निर्माण को मंजूरी दी है। 101.51 किमी लंबे इस प्रोजेक्ट से नेपाल तक कनेक्टिविटी आसान होगी।

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19 Mar 2026, 10:53:44 AM IST

सोनिया-राहुल के करीबी सांसद किशोरी लाल पर केस में लापरवाही, कोर्ट का डीएम को ऐक्शन का निर्देश

रायबरेली की एक अदालत ने अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा और अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ 2012 के एक पुराने मामले में पुलिस की घोर लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। डीएम को पुलिसकर्मियों पर एक्शन और पूरी रिपोर्ट देने का आदेश दिया है।

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19 Mar 2026, 10:53:05 AM IST

एनकाउंटर के डर से पुलिस को गच्चा देकर जेल गया हिस्ट्रीशीटर मोनू, पुराने केस में जमानत तुड़वाई

आगरा के राज चौहान हत्याकांड में नाम आने के बाद हिस्ट्रीशीटर मोनू यादव ने एनकाउंटर के डर से पुराने केस में जमानत कटवाकर जेल जाना बेहतर समझा। पुलिस साक्ष्य जुटा रही थी, तभी वह चुपचाप जेल पहुंच गया।

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19 Mar 2026, 10:52:26 AM IST

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से तीन दिन ब्रज के दौरे पर, स्वागत में लगे होर्डिंग फाड़े जाने की जांच शुरू

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु तीन दिवसीय दौरे पर गुरुवार को मथुरा आ रही हैं। वे ब्रज में 42 घंटे के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वह मंदिरों के दर्शन करेंगी और संतों के आश्रमों में जाएंगीं तथा यात्रा के अंतिम दिन गोवर्धन में गोल्फ कार्ट से परिक्रमा करेंगी।

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19 Mar 2026, 10:51:47 AM IST

अयोध्या राम मंदिर में दर्शन पूजन के लिए आज आएंगी राष्ट्रपति, इन रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्ट

वासंतिक नवरात्र के साथ गुरुवार से शुरू होने वाले हिंदी नववर्ष के प्रथम दिन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का आगमन अयोध्या राम मंदिर में हो रहा है। वह यहां श्रीराम नाम मंदिर व श्रीराम यंत्र स्थापना के पूजन मे हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति मुर्मु का राम मंदिर में आगमन पूर्वाह्न 11 बजे नियत है।

अयोध्या राम मंदिर में दर्शन पूजन के लिए आज आएंगी राष्ट्रपति, इन रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्ट

19 Mar 2026, 10:51:03 AM IST

लखनऊ-विंध्याचल के बीच आज से नवरात्र स्पेशल ट्रेन, ईद पर राजधानी से छोटे शहरों के लिए कल से बसें

नवरात्र पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए राजधानी लखनऊ से मिर्जापुर के विंध्याचल के बीच स्पेशल ट्रेन शुरू की गई है। इसके साथ ही दिल्ली, बिहार और वाराणसी के लिए भी विशेष ट्रेनें चल रही हैं। वहीं, रोडवेज प्रशासन कल से ईद के लिए लखनऊ से सात छोटे शहरों के बीच अतिरिक्त बसें और ई-सिटी बसें चलाएगा।

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19 Mar 2026, 10:50:21 AM IST

अयोध्या राम मंदिर में आज से रागोत्सव शुरू, एक घंटा ज्यादा होंगे रामलला के दर्शन

अयोध्या राम मंदिर में वर्ष प्रतिपदा से बालीवुड संगीतकार रामलला के समक्ष रागोत्सव के अन्तर्गत अपनी साधना का समर्पण करेंगे। हालांकि अधिकांश संगीतकार इन दिनों विदेशों में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने गये।

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19 Mar 2026, 10:49:15 AM IST

राष्ट्रपति मुर्मू का अयोध्या दौरा; सभी पास स्थगित, आम श्रद्धालुओं को रामानंदाचार्य द्वार से मिलता रहेगा प्रवेश

भारतीय गणतंत्र की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या के ऐतिहासिक दौरे पर हैं, जहाँ वह राम मंदिर के दूसरे तल पर 'श्रीराम यंत्र' और स्वर्णांकित 'श्रीराम नाम' रजत पट्टिका की स्थापना के अनुष्ठान में शामिल होंगी। राष्ट्रपति लगभग चार घंटे मंदिर परिसर में गुजारेंगी।

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19 Mar 2026, 10:48:16 AM IST

UP Weather: आंधी-बारिश से बदले मौसम में गिरा तापमान, 19 मार्च के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी

पश्चिमी यूपी में गुरुवार और पूर्वी यूपी में शुक्रवार-शनिवार को बारिश के साथ ही ओलावृष्टि की संभावना है। 19 मार्च को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है।

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