UP Top News Today: बांके बिहारी के जगमोहन से दर्शन पर विवाद, यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान छात्र की मौत

Feb 19, 2026 09:35 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
UP Top News Today: मथुरा के वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में भगवान के जगमोहन से दर्शन पर विवाद छिड़ गया है। वहीं, कल से शुरू हुई यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान दूसरी पाली में एक छात्र की मौत हो गई। छात्र की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है।

UP Top News Today 19 February 2026: वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के गर्भगृह पर कमेटी ने ताला जड़ दिया है। दरअसल, बांके बिहारी भगवान के जगमोहन से दर्शन पर विवाद छिड़ गया है। इसका भारी विरोध भी हुआ। विरोध के बाद कमेटी ने गर्भगृह पर ताला जड़ दिया।

कलसे यूपी बोर्ड परीक्षा शुरू हुई हैं। सिद्धार्थनगर में दूसरी पाली में परीक्षा देने केंद्र पहुंचे एक छात्र की अचानक तबीयत बिगड़ गई। छात्र को अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसकी मौत हो गई। आशंका है कि उसकी हार्ट अटैक के कारण मौत हुई है।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

बांके बिहारी की जगमोहन से दर्शन पर विवाद, भारी विरोध के बाद कमेटी ने गर्भगृह पर जड़ा ताला

वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी का जगमोहन से दर्शन कराने पर विवाद खड़ा हो गया है। सेवायतों ने नई परंपरा का विरोध शुरू कर दिया है। कमेटी अध्यक्ष की भी न सुनी गई और गर्भ गृह पर ताला लगा दिया गया।

यूपी बोर्ड परीक्षा देने पहुंचे छात्र की केंद्र पर तबीयत बिगड़ी, मौत से हड़कंप

यूपी के सिद्धार्थनगर में चिल्हिया थाना क्षेत्र के करौंदा नानकार के गायत्री पब्लिक स्कूल स्थित यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र पर बुधवार को द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा देने पहुंचे छात्र की केंद्र के गेट पर पहुंचते ही तबीयत बिगड़ गयी। आसपास के लोग उसे अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई।

UP SIR: नोटिस पाए दो करोड़ से ज्यादा वोटरों को दौड़-धूप से राहत, आयोग ने की नई व्यवस्था

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण यानी SIR के नोटिस का सामना कर रहे दो करोड़ से अधिक मतदाताओं को बड़ी राहत दी गई है। चुनाव आयोग ने सत्यापन की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए वोटरों को दौड़-धूप से राहत दी है।

नमो भारत ट्रेन और मेट्रो में यात्रियों को कुत्ते-बिल्ली संग नहीं मिलेगी एंट्री, किन-किन चीजों पर रोक

नमो भारत ट्रेन और मेट्रो में कुत्ते और बिल्ली को साथ लेकर यात्री सफर नहीं कर सकेंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने स्पष्ट कर दिया है कि ट्रेनों और स्टेशन परिसर में पालतू जानवरों को ले जाने पर सख्त पाबंदी रहेगी।

Lucknow Weather: मौसम का उतार-चढ़ाव जारी, सुबह-शाम की ठंड के बीच दिन में खिलेगी धूप

उत्तरी और मध्य पाकिस्तान में स्थिर विक्षोभ ने दस्तक दे दी है। सात राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश में भी इसका असर पड़ना तय है। इससे हल्की से मध्यम बारिश संभावित है। राजधानी लखनऊ में भी सुबह-शाम की ठंड रहेगी और दिन में धूप से मौसम साफ रहेगा। दिन-रात के पारे में मामूली गिरावट से हल्की सिहरन बनी हुई है।

यूपी में बरेली से चार और लखनऊ से 10 होली स्पेशल ट्रेनों की सूची जारी, देखें शेड्यूल

भारतीय रेलवे ने त्योहारी सीजन को देखते हुए अप-डाउन की आठ होली स्पेशल ट्रेनों की और सूची जारी कर दी है। यह सभी ट्रेनें बरेली होकर गुजरेंगी। हालांकि जो ट्रेनें फॉग के चलते दिसंबर से तीन महीने को बंद थीं। उनका भी संचालन शुरू किया जा रहा है।

भक्तों के हाथ में होनी चाहिए मंदिरों की व्यवस्था, सरकारी नियंत्रण पर बोले मोहन भागवत

लखनऊ में मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू समाज ही वास्तविक पंथ निरपेक्ष समाज है। उन्होंने जातिवाद भुलाने, मंदिरों को भक्तों के हाथों में सौंपने और बच्चों को घर में धार्मिक संस्कार देने पर जोर दिया। साथ ही भारत को ग्लोबल साउथ का भविष्य का नेता बताया।

प्रेमी के कहने पर प्रेमिका के घर में घुसे दोस्तों की अजब कारस्तानी, आहत युवती ने लगाई फांसी

यूपी के अम्बेडकरनगर में प्रेमी की एक हरकत से आहत होकर प्रेमिका ने फांसी लगाकर जान दे दी। प्रेमी ने युवती का मोबाइल चेक करने के लिए अपने दोस्तों को प्रेमिका के घर भेजा था।

LDA वीसी का मोबाइल, सचिव का फेसबुक आईडी हैक, आईएएस-पीसीएस अफसरों को भेजे मैसेज

लखनऊ विकास प्राधिकरण में बड़ा साइबर अटैक हुआ है। वीसी प्रथमेश कुमार का मोबाइल और अपर सचिव का फेसबुक आईडी हैक कर लिया गया। वीसी के नंबर से कई आईएएस और पीसीएस अफसरों से पैसों की मांग की गई।

मथुरा में भीषण हादसा, शादी से लौट रही कार नहर में गिरी, चार दोस्तों की मौत

मथुरा के मगोर्रा में शादी से लौट रहे चार युवकों की कार नहर में गिरने से मौत हो गई। तेज रफ्तार कार नगला देविया मोड़ पर अनियंत्रित होकर नहर में पलटी। मृतकों में तीन दोस्त महावन के रहने वाले थे, जिनमें से दो छात्र थे।

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

