UP Top News Today: यूपी विधान मंडल का सत्र आज से, यूट्यूबर के घर छापेमारी में 5 कार जब्त

UP Top News Today 19 December 2025: यूपी विधान मंडल का सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र 24 दिसंबर तक चलेगा। आज सत्र के पहले दिन शोक प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके बाद सदन स्थगित कर दिया जाएगा। आगे की कार्यवाही सोमवार से होगी।
यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के घर ईडी ने छापा डाला। ईडी ने छापेमारी के दौरान अनुराग के घर से पांच गाड़ियां जब्त की हैं। करोड़ों की कीमत की गाड़ियों में लैंबार्गिनी, मर्सिडीज, BMW समेत पांच कारें शामिल हैं। अनुराग की तेजी से हो रही तरक्की के कारण वो ईडी की नजरों में हैं। साइकिल से चलने वाले अनुराग के पास लग्जरी गाड़ियां आने पर जांच शुरू हुई।
यूपी विधान मंडल का सत्र आज से, वंदेमातरम पर चर्चा, SIR और कफ सिरप पर सरकार को घेरेगी सपा
विधानमंडल का शुक्रवार से शुरू होकर 24 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के पहले दिन मऊ घोसी से सपा विधायक सुधाकर सिंह के निधन पर शोक प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके बाद दो दिनों तक शनिवार व रविवार को अवकाश रहेगा और 22 दिसंबर को अनुपूरक बजट रखा जाएगा।
यूट्यूबर अनुराग के घर ईडी का छापा, करोड़ों की लैंबार्गिनी, मर्सिडीज, BMW समेत पांच कारें जब्त
ईडी ने यूटयूबर अनुराग द्विवेदी के घर से करोड़ों रुपये की कीमत की पांच लग्जरी गाड़ियां जब्त कर ली है। पांच करोड़ रुपये की लैंबार्गिनी, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू समेत पांच लग्जरी गाड़ियां इनमें शामिल हैं।
डीएनए जांच से ‘जिंदा’ हो गया कागजों में मर चुका राम केवल, गैरकानूनी तरीके से जेल में रखा
यूपी के गोरखपुर में कागजों में मर चुका खोराबार के छितौना गांव का रहने वाला रामकेवल डीएनए जांच के बाद एक बार फिर ‘जिंदा’ हो गया है। डीएनए रिपोर्ट में सामने आया कि रामसरन के परिवार से ही रामकेवल का रक्त संबंध है।
तीन दिन से पांच बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर की रेड, बड़ी मात्रा में नकदी-जेवर मिले
यूपी में टैक्स चोरी और वित्तीय अनियमितता को लेकर गोरखपुर और कुशीनगर के पांच बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर का सर्च ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी रहा। गोरखपुर के कारोबारियों के ठिकानों के साथ ही देवरिया में शराब फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में नकदी और जेवरात मिलने की सूचना है।
गोरखपुर में सीएम योगी करेंगे गोरखनाथ ओवरब्रिज का लोकार्पण, होगा विरासत गलियारे का निरीक्षण
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को नवनिर्मित गोरखनाथ ओवरब्रिज का लोकार्पण करेंगे। इसके पहले गुरुवार को ओवरब्रिज की धुलाई और सफाई करके उसे फूलों से सजा दिया गया। इसमें लगाए गए व्यू कटर पर भगवा पट्टी है, तो इसे फूलों के साथ भगवा कपड़े से सजाया गया है।
यमुना सिटी के 6 सेक्टरों में 130 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन निरस्त करने की तैयारी, क्या वजह
यमुना सिटी में 130 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन निरस्त करने की तैयारी है। इनके आवंटियों ने यमुना विकास प्राधिकरण (यीडा) द्वारा नोटिस जारी करने के बावजूद अब तक भूखंड की रजिस्ट्री नहीं कराई। उन्हें 10 दिन का समय दिया गया था।
यूपी पंचायत चुनाव समय पर कराना चुनौती, अप्रैल-मई में कराने में क्या आ सकती है अड़चन?
ओबीसी आरक्षण को लेकर शासन की धीमी गति ने उन संभावित उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ा दी हैं जो चुनावी रण में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अगर अगले कुछ दिनों में आरक्षण के लिए आयोग का गठन नहीं हुआ तो समय पर चुनाव कराने की संभावना कम हो जाएगी।
कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर देकर फंसी बहराइच पुलिस, डीजीपी ने एसपी से तलब की रिपोर्ट
यूपी के बहराइच में परेड ग्राउंड में कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को पुलिस परेड ग्राउंड में 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस महानिदेशक (DGP) ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए बहराइच के पुलिस अधीक्षक (SP) से तत्काल स्पष्टीकरण और विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
ग्रेटर नोएडा के 5 गांवों के भूजल में कैंसर बढ़ाने वाले केमिकल मिले, रिसर्च में दावा
ग्रेटर नोएडा शहर में जमीन से निकलने वाला पानी (भूजल) पीने लायक नहीं है। इसको लंबे समय तक पीने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा हो सकता है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी और एकेटीयू के संयुक्त अध्ययन में यह खुलासा हुआ है।
साइकिल से लैंबोर्गिनी और BMW, क्रूज पर शादी, यूपी का यूट्यूबर अनुराग ऐसे आया ED के निशाने पर
यूपी के यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी ईडी की छापेमारी के बाद चर्चा में आ गए हैं। उनके घर से लैंबोर्गिनी बीएमडब्ल्यू समेत पांच कारें जब्त हुई हैं। अब उनकी कहानियां सामने आ रही हैं तो हर कोई हैरान है। कुछ साल पहले तक साइकिल से चलने वाला अनुराग अब लग्जरी गाड़ियों का मालिक है।