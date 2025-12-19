UP Top News Today: यूपी विधान मंडल का सत्र आज से, यूट्यूबर के घर छापेमारी में 5 कार जब्त

संक्षेप: UP Top News Today: यूपी विधान मंडल का सत्र आज से शुरू हो रहा है। आज सत्र में शोक प्रस्ताव रखा जाएगा। वहीं, उन्नाव में एक यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के घर ईडी ने छापेमारी में 5 लग्जरी कारें जब्त की हैं। इन गाड़ियों की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है।

UP Top News Today 19 December 2025: यूपी विधान मंडल का सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र 24 दिसंबर तक चलेगा। आज सत्र के पहले दिन शोक प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके बाद सदन स्थगित कर दिया जाएगा। आगे की कार्यवाही सोमवार से होगी।

यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के घर ईडी ने छापा डाला। ईडी ने छापेमारी के दौरान अनुराग के घर से पांच गाड़ियां जब्त की हैं। करोड़ों की कीमत की गाड़ियों में लैंबार्गिनी, मर्सिडीज, BMW समेत पांच कारें शामिल हैं। अनुराग की तेजी से हो रही तरक्की के कारण वो ईडी की नजरों में हैं। साइकिल से चलने वाले अनुराग के पास लग्जरी गाड़ियां आने पर जांच शुरू हुई।