UP Top News: योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज, पीएम मोदी की अपील पर अखिलेश के आरोप
UP Top News: आज योगी सरकार की कैबिनेट बैठक लखनऊ में होगी। यूपी पंचायत चुनाव, कैशलेस इलाज, लखनऊ-आगरा मेट्रो, योगी कैबिनेट के एजेंडे में कई प्रस्ताव शामिल हैं। पीएम मोदी की अपील पर अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि बड़ी कंपनियों से कमीशन के चक्कर में सोनाबंदी की गई है।
UP Top News: सीएम योगी की अध्यक्षता में आज यूपी कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में लोकतंत्र सेनानियों को कैशलेस इलाज, लखनऊ व आगरा मेट्रो विस्तार के लिए भूमि व एमओयू को मंजूरी देने तथा पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन समेत एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से एक साल तक 'सोना न खरीदने' की अपील पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बड़ी कंपनियों से मोटा कमीशन खाने के चक्कर में भाजपा सरकार युद्ध का बहाना बनाकर देश में 'सोनाबंदी' करना चाहती है।
11,000 वोल्ट की लाइन छूते ही डंपर में भड़की आग, चालक जिंदा जला
अम्बेडकरनगर में आर एल वी ईंट भट्ठे पर सोमवार भोर में डंपर से मिट्टी गिराते समय 11000 वोल्टेज की बिजली लाइन छू जाने से डंपर में अचानक भीषण आग लग गई। चालक गाड़ी से बाहर निकलने का मौका भी नहीं पा सका और जिंदा जलकर मौत के आगोश में समा गया। घटना जनपद मुख्यालय के कस्बा शहजादपुर के अमरौला वार्ड में हुई।
जंग बहादुर के भट्टे के लिए मिट्टी डाली जा रही थी। चालक ने डंपर का डाला (हाइड्रॉलिक बॉडी) ऊपर किया और गाड़ी आगे बढ़ाई। ठीक उसी समय डंपर का ऊपरी हिस्सा 11,000 वोल्ट की उच्च क्षमता वाली बिजली लाइन से टकरा गया। तुरंत स्पार्किंग हुई और पूरी डंपर में आग की लपटें उठने लगीं। गाड़ी तेजी से जलने लगी।चालक की चीख-पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोग दौड़े, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि कोई भी उसके पास नहीं पहुंच सका। चालक मौके पर ही जलकर भस्म हो गया।
बड़ी कंपनियों से कमीशन के चक्कर में सोनाबंदी, पीएम मोदी की अपील पर अखिलेश यादव का आरोप
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से एक साल तक 'सोना न खरीदने' की अपील पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बड़ी कंपनियों से मोटा कमीशन खाने के चक्कर में भाजपा सरकार युद्ध का बहाना बनाकर देश में 'सोनाबंदी' करना चाहती है।
यूपी पंचायत चुनाव, कैशलेस इलाज, लखनऊ-आगरा मेट्रो, योगी कैबिनेट के एजेंडे में क्या-क्या?
सीएम योगी की अध्यक्षता में आज लखनऊ में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में लोकतंत्र सेनानियों को कैशलेस इलाज, लखनऊ व आगरा मेट्रो विस्तार के लिए भूमि व एमओयू को मंजूरी देने तथा पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन समेत एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।