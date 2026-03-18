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UP Top News Today: भाजपा का पीडीए पर फोकस, गंगा में चिकन खाकर हड्डी फेंकने पर 14 गिरफ्तार

Mar 18, 2026 10:14 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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UP Top News Today: भाजपा अब अखिलेश यादव और सपा की काट के बड़ा दांव चल रही है। भाजपा ने पार्षद मनोनयन में पीडीए पर ही फोकस किया है। वहीं, वाराणसी में नाव पर इफ्तार और चिकन बिरयानी खाकर गंगा में हड्डी फेंकने के मामले में 14 गिरफ्तार किए गए हैं।

UP Top News Today: भाजपा का पीडीए पर फोकस, गंगा में चिकन खाकर हड्डी फेंकने पर 14 गिरफ्तार

UP Top News Today 18 March 2026: भारतीय जनता पार्टी ने निकायों में नामित किए गए पार्षदों के जरिए बड़ा दांव खेला है। पार्टी ने निकायों में सर्वाधिक तरजीह पिछड़ी जातियों को दी है। खास बात यह है कि राजनैतिक दृष्टि से हाशिए पर मानी जाने वाली ओबीसी व दलित जातियों को प्रतिनिधित्व देकर सूबे की सियासी हवा का रुख अपनी ओर मोड़ने की कोशिश की है।

धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में गंगा की लहरों पर एक बेहद विवादास्पद मामला सामने आया है। पवित्र गंगा नदी के बीचों-बीच नाव पर इफ्तार पार्टी आयोजित करने और उसमें मांसाहार (चिकन बिरयानी) का सेवन कर उसके अवशेषों (हड्डियों) को गंगा में फेंकने के आरोप में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

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अखिलेश और सपा की काट के लिए भाजपा का बड़ा दांव, पार्षद मनोनयन में पीडीए पर ही फोकस

उत्तर प्रदेश के 914 नगरीय निकायों में 2802 पार्षदों को नामित कर भाजपा ने 'सोशल इंजीनियरिंग' का बड़ा दांव चला है। पार्टी ने पीडीए (PDA) की काट तलाशने के लिए हाशिए पर रहने वाली पिछड़ी (OBC) और दलित (SC) जातियों को सर्वाधिक तरजीह दी है। इसे सपा के पीडीए की काट के रूप में देखा जा रहा है।

वाराणसी में नाव पर इफ्तार, चिकन बिरयानी खाकर गंगा में हड्डी फेंकने में 14 गिरफ्तार

वाराणसी में गंगा नदी के बीचों-बीच नाव पर इफ्तार पार्टी करने और चिकन बिरयानी के अवशेष गंगा में फेंकने के आरोप में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भाजयुमो की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने और जल प्रदूषण की धाराओं में केस दर्ज किया है।

बंदरों से द्रौपदी मुर्मू का चश्मा बचाने को हलकान है प्रशासन; राष्ट्रपति के दौरे से पहले भारी तैयारी

परिक्रमा मार्ग के प्रमुख स्थानों पर वन रक्षकों की तैनाती की जाएगी, जो पूरे क्षेत्र पर नजर रखेंगे। वन्य जीव कानून के तहत लंगूरों को बंधक नहीं बनाया जा सकता, इसलिए उनके कटआउट लगाए जा रहे हैं। करीब 30 से अधिक कटआउट लगाए जाएंगे, साथ ही ट्रेंड कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई है।

बेटी को परेशान कर रहे युवक को अस्पताल में घुसकर सिपाही ने मारी थी गोली, मौत

रेनुका अस्पताल में गोली लगने से घायल हुए वेदपाल की मंगलवार को जेएन मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस की जांच में सामने आया है कि प्रेम प्रसंगों में मथुरा की युवती की शादी तुड़वाने व दूसरी जगह शादी होने के बावजूद उसे तंग करने के चलते युवती के परिजनों ने घटना को अंजाम दिया।

दो डंपर ड्राइवरों ने किया प्रॉपर्टी डीलर का कत्ल, DM-SSP ने देर रात प्रेस कांफ्रेंस में किया खुलासा

DM-SSP ने प्रेस कांफ्रेंस कर जानकारी शेयर की गई। पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि राजकुमार के भतीजे द्वारा की गई पिटाई का बदला लेने के लिए उन्होंने उसके चाचा की हत्या की। जब इस पर सवाल उठा कि उन्होंने चाचा को क्यों मारा तब उनका कहना था कि चाचा के दम पर ही भतीजा मनबढ़ई करता था।

ताजा हुई ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड की याद, उम्रकैद काट रहे पूर्व विधायक विजय सिंह के घर हुआ धमाका

ब्रह्मदत्त द्विवेदी के लिए 10 फरवरी 1997 की वो तारीख जिंदगी का आखिरी दिन बन गई। उस रात ब्रह्मदत्त फर्रुखाबाद में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। शादी से लौटते वक्त वह अपनी कार में बैठे ही थे कि कुछ हथियारबंद हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी।

छह माह से गुमशुदा अब बन गया भाजपा का नामित पार्षद, BJP के खिलाफ चुनाव लड़ने वाला भी मनोनीत

अलीगढ़ नगर निगम के 10 मनोनीत पार्षदों की सूची ने भाजपा के भीतर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। एक तरफ छह माह से गुमशुदा को नामित किया गया है तो दूसरी तरफ पार्टी के खिलाफ लड़ने वाले बागी को मनोनीत कर दिया गया है।

युद्ध की वजह से एलपीजी के बाद अब महंगी हुई पानी की बोतल, प्लांट बंद होने लगे तो बढ़ी बेरोजगारी

खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध का असर अब यूपी के प्रयागराज में दिखने लगा है। प्लास्टिक के कच्चे माल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण वाटर प्लांट बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। बढ़ती महंगाई के कारण कई उद्योग प्रभावित हुए हैं, जिससे बेरोजगारी भी बढ़ रही है।

यूपी में मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए बनेगा ऐप, क्यों जरूरत?

यूपी में मुस्लिम महिलाओं की शिकायतों के लिए एक विशेष ऐप लॉन्च किया जाएगा। महिला आयोग की अध्यक्ष बबिता चौहान ने इस बारे में आगरा में घोषणा की। उन्होंने ऐप की जरूरत के बारे में भी विस्तार से बताया।

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लखनऊ के आशियाना में अधिवक्ता तीरथ राज सिंह ने अपनी बेटी के लव मैरिज से नाराज होकर दामाद विष्णु यादव की चारपाई के पाए से पीट-पीटकर हत्या कर दी। वारदात के समय पत्नी के साथ ससुराल आए विष्णु पर ससुर ने अचानक हमला किया। पुलिस ने आरोपी अधिवक्ता और उसकी चार बेटियों को हिरासत में ले लिया है।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

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