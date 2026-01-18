UP Top News Today: प्रयागराज में माघ मेला के बीच धक्का-मुक्की, यूपी में ठंड ने कंपाया

संक्षेप: UP Top News Today: प्रयागराज में माघ मेला के बीच संगम जा रहे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को पुलिस ने रोका। समर्थकों के साथ धक्का-मुक्की की गई। यूपी में 22 जनवरी से फिर बदलेगा मौसम। मेरठ से लखनऊ तक बारिश और कड़ाके की ठंड की वापसी होनी है।

पहाड़ों पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और हवा के बदले रुख से शनिवार को मेरठ सहित पश्चिमी यूपी में शीतलहर पर ब्रेक लग गया। लगातार तीन विक्षोभ के चलते एक हफ्ते तक शीतलहर की उम्मीद नहीं है।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज संगम जा रहे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को पुलिस ने रोका, समर्थकों के साथ धक्का-मुक्की प्रयागराज में मौनी अमावस्या के मौके पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के काफिले को पुलिस ने संगम तट पर जाने से रोक दिया, जिससे मेला क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। शंकराचार्य के काफिले को रोकने पर समर्थकों और पुलिस के बीच तीखी बहस हुई, और देखते ही देखते धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई।

पूरी खबर यहां पढ़ें: लखनऊ यूनिवर्सिटी में निकाली गई रोहित वेमुला स्मृति मार्च, जमकर हंगामे के बाद मारपीट एफडी के 65 करोड़ हड़पने में दिल्ली-कानपुर, गाजियाबाद में सीबीआई की रेड एफडी के नाम पर बैंक ऑफ इंडिया की सदर शाखा के कर्मचारियों द्वारा वन निगम के करीब 65 करोड़ रुपये हड़पने की जांच सीबीआई ने शनिवार को शुरू कर दी है। सीबीआई ने बैंक अफसरों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर कानपुर, गाजियाबाद और दिल्ली में कई स्थानों पर देर शाम छापे मारे।