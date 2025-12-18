UP Top News Today: कोहरे के चलते एक्सप्रेस-वे नियम बदले, 7 जिलों में वांटेड बदमाश गिरफ्तार

संक्षेप: UP Top News Today: कोहरे के कारण हाईवे और एक्सप्रेस-वे पर बड़े हादसे हो रहे हैं। ऐसे में एक्सप्रेस वे पर स्पीड लिमिट समेत कई नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। यूपी पुलिस ने मुठभेड़ में 7 जिलों में वांटेड बदमाश गिरफ्तार कर लिया है।

UP Top News Today 18 December 2025: हाल ही में यमुना एक्सप्रेस वे पर हुए भीषण हादसे से सबक लेते हुए अब यूपी में एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट घट गई है। एक्सप्रेस वे के नियमों में बदलाव करते हुए कोहरे के दौरान स्पड लिमिट कम कर दी गई है जिससे हादसों को टाला जा सके।

यूपी पुलिस ने गोरखपुर में एक एनकाउंटर में 7 जिलों में वांटेड पशु तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी एक छात्र की हत्या में भी शामिल था। पुलिस ने जानकारी के आधार पर कार्रवाई की और उसे भागते हुए पकड़ लिया। पुलिस का कहना है कि आगे की जांच के बाद उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज हादसे से सबक! यूपी में एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट घटी, इससे ज्यादा रफ्तार से गाड़ी दौड़ाई तो... यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को हुए भीषण हादसे से सबक लेते हुए यूपी में एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट को घटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने प्रदेश के सभी एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट 120 से घटाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी है।