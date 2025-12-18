UP Top News Today: कोहरे के चलते एक्सप्रेस-वे नियम बदले, 7 जिलों में वांटेड बदमाश गिरफ्तार
UP Top News Today: कोहरे के कारण हाईवे और एक्सप्रेस-वे पर बड़े हादसे हो रहे हैं। ऐसे में एक्सप्रेस वे पर स्पीड लिमिट समेत कई नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। यूपी पुलिस ने मुठभेड़ में 7 जिलों में वांटेड बदमाश गिरफ्तार कर लिया है।
UP Top News Today 18 December 2025: हाल ही में यमुना एक्सप्रेस वे पर हुए भीषण हादसे से सबक लेते हुए अब यूपी में एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट घट गई है। एक्सप्रेस वे के नियमों में बदलाव करते हुए कोहरे के दौरान स्पड लिमिट कम कर दी गई है जिससे हादसों को टाला जा सके।
यूपी पुलिस ने गोरखपुर में एक एनकाउंटर में 7 जिलों में वांटेड पशु तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी एक छात्र की हत्या में भी शामिल था। पुलिस ने जानकारी के आधार पर कार्रवाई की और उसे भागते हुए पकड़ लिया। पुलिस का कहना है कि आगे की जांच के बाद उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज
हादसे से सबक! यूपी में एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट घटी, इससे ज्यादा रफ्तार से गाड़ी दौड़ाई तो...
यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को हुए भीषण हादसे से सबक लेते हुए यूपी में एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट को घटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने प्रदेश के सभी एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट 120 से घटाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी है।
7 जिलों में वांटेड पशु तस्कर यूपी पुलिस एनकाउंटर में गिरफ्तार, छात्र की हत्या में भी था शामिल
यूपी के गोरखपुर में पिपराइच में नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक की हत्या में वांछित चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश झीनक निषाद को चिलुआताल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को सात जिले की पुलिस के अलावा एसटीएफ भी तलाश रही थी।
8 वीं की छात्रा को बहलाकर ले गया उत्तराखंड, एक महीने तक रेप करने वाले को 20 साल कैद
यूपी की नाबालिग छात्रा को बहलाकर उत्तराखंड ले जाकर दुष्कर्म करने वाले दोषी उदय जाट को बरेली के विशेष जज पाक्सो एक्ट प्रथम हेमेंद्र कुमार सिंह की विशेष कोर्ट ने बीस साल की सजा सुनाई है। उस पर 35 हजार का जुर्माना भी डाला है।
सड़क के किनारे मिली महिला की जली हुई लाश, हत्या कर पहचान छिपाने को फूंक डाला शव
यूपी में कन्नौज के निगोह गांव जाने वाली सर्विस रोड के किनारे बुधवार को एक महिला का जला शव मिलने से हड़कंप मच गया। सिर्फ एक पैर ही सुरक्षित बचा था बाकि पूरा शरीर जला दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो पहचान छिपाने के लिए महिला की हत्या कर शव फूंका गया है।
यमुना एक्सप्रेसवे के भीषण हादसे में मरने वालों की संख्या 19 हुई, अब तक तीन की ही शिनाख्त
यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण हादसे में मरने वालों की संख्या 19 हो गई है। अब तक इनमें से तीन की ही शिनाख्त हुई है। ज्यादातर शव बुरी तरह जलने के कारण शिनाख्त में मुश्किल हो रही है। अब तक 11 परिजनों ने डीएनए टेस्ट के लिए अपने सैंपल दिए हैं।
अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने गोरा दिखने के लिए क्या-क्या किया, छात्रों से साझा कीं यादें
अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने लखनऊ में पुरानी यादें ताजा कीं। कहा कि कॅरियर के शुरुआती दौर में मैं खुद को गोरा दिखाने के लिए तमाम कोशिश करता था। इसी कोशिश में बहुत ज्यादा क्रीम लगाता था लेकिन सफलता रंग रूप पर निर्भर नहीं होती। सफलता प्रतिभा-अनुशासन से मिलती है।
गाजियाबाद में खौफनाक कांड, किरायेदार पति-पत्नी ने फ्लैट मालकिन के किए टुकड़े-टुकड़े, बैग में छुपाई लाश
गाजियाबाद के नंदग्राम थानाक्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन की ओरा कायमेरा सोसाइटी में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां किरायेदार दंपती ने किराया मांगने पर फ्लैट मालकिन की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर शव के टुकड़े कर बैग में छिपा दिया।
राम मंदिर निर्माण केवल एक चरण, अब काशी-मथुरा… विश्व हिंदू परिषद की बैठक में हुंकार
मेरठ के हस्तिनापुर से विश्व हिंदू परिषद ने रामराज्य का शंखनाद किया। हुंकार भरी की मंदिर निर्माण केवल एक चरण है। अभी कई कार्य होने है। संपूर्ण विश्व में रामराज्य की स्थापना लक्ष्य है। यह भी कहा कि अब हिन्दू समाज को मथुरा और काशी के लिए संगठित किया जाएगा।
सीएम योगी कल गोरखपुर को देंगे बड़ी सौगात, करेंगे गोरखनाथ ओवरब्रिज का लोकार्पण
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों 19 दिसंबर (शुक्रवार) को गोरखनाथ रोड स्थित नव निर्मित गोरखनाथ ओवरब्रिज का लोकार्पण होगा। नेपाल तक की कनेक्टिविटी वाले धर्मशाला-गोरखनाथ मंदिर मार्ग पर नए ओवरब्रिज के निर्माण पर 137.83 करोड़ रुपये की लागत आई है।
आईपीएल 2026 के लिए चयन, देवरिया के नमन को 1 करोड़ और गोरखपुर के विशाल को मिले 30 लाख
देवरिया के नमन तिवारी और गोरखपुर के विशाल निषाद आईपीएल 2026 में अपनी प्रतिभा का कौशल दिखाएंगे। नमन को लखनऊ सुपर जॉयट्स ने एक करोड़ और विशाल को पंजाब किंग्स ने 30 लाख रुपये में खरीदा है।