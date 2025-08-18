up top news today 18 august weather crime politics updates cm yogi adityanath akhilesh yadav mayawati UP Top News Today: जमीन कब्जाने वालों पर सीएम योगी सख्त, फॉरेंसिक साइंस शिखर सम्मेलन, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP Top News Today: जमीन कब्जाने वालों पर सीएम योगी सख्त, फॉरेंसिक साइंस शिखर सम्मेलन

UP Top News Today: जमीन कब्जाने वालों पर सीएम योगी सख्त, फॉरेंसिक साइंस शिखर सम्मेलन

सीएम योगी ने सोमवार को गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन के दौरान कई जिलों से आए लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। उधर, लखनऊ के बंथरा स्थित उप्र. स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में सोमवार से तीन दिवसीय अन्तरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है।

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 10:32 AM
UP Top News Today 18 August 2025: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन के दौरान कई जिलों से आए लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। मौके पर मौजूद अधिकारियों को इन समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सबके जीवन में खुशहाली लाने को संकल्पित है। किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जनता दर्शन में सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी गरीब की जमीन पर यदि किसी ने कब्जा किया है तो तत्काल जमीन को कब्जा मुक्त कराने के साथ दबंगों को सबक सिखाया जाए। जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वाले बख्शे न जाएं। उनके खिलाफ कानून सम्मत कड़ा एक्शन लिया जाए। सोमवार सुबह जनता दर्शन का आयोजन गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर किया गया था। यहां कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और एक-एक करके सबकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान विभिन्न जिलों से आए करीब 200 लोगों से मुलाकात कर उन्होंने सबको आश्वस्त किया कि सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी।

उधर, लखनऊ के बंथरा स्थित उप्र. स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में सोमवार से तीन दिवसीय अन्तरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर सीएम 75 जिलों के लिये तकनीकी युक्त फोरेंसिक वैन का हरी झण्डी दिखाकर रवाना करेंगे। सम्मेलन में देश विदेश के शैक्षणिक संस्थानों से आने वाले विषय विशेषज्ञ साइबर-कानून पर व्याख्यान देंगे।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

UP Weather: आज बदलेगा मौसम! 18 से 22 अगस्त बारिश का अलर्ट, गिरेगा तापमान

उमस भरी गर्मी झेल रहे यूपी के कई शहरों को आज से राहत मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को बारिश की आशंका जताई गई। वहीं, कई इलाकों में सोमवार की सुबह से बारिश ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग का कहना है कि 18 से 22 अगस्त तक मौसम बदलने का अनुमान है।

समाजवाद-धर्मनिरपेक्ष डिलीट करेंगे तभी मूल भावना में आएगा संविधान, राजा भैया का कांग्रेस पर निशाना

राजा भैया ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे संविधान की, जो मूल प्रस्तावना है, उसका वही स्वरूप होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन विद्धानों ने संविधान की रचना की उन्होंने इसमें इन शब्दों को शामिल नहीं किया। इमरजेंसी के समय में इंदिरा गांधी जी ने प्रस्तावना में संशोधन कर दिया।

अमेरिका से मिस्र तक अकीदत की उड़ान, बरेली में उर्स पर चादर चढ़ाने जुटेंगे पांच महाद्वीपों के मेहमान

सुन्नी बरेलवी मसलक के दुनिया भर में हैं मुरीद। 18 से 20 अगस्त तक उर्स-ए-रजवी में जुटेंगे देश-विदेश के लोग। अमेरिका, मिस्र समेत कई देशों से चादर लेकर बरेली आ रहे अकीदतमंद।

स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने को लेकर झगड़ा, प्रधानाध्यापक को स्कूल में बंधक बनाकर पीटा

यूपी के आगरा में ब्लॉक अछनेरा क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय गढ़ीमा के प्रधानाध्यापक से मारपीट की गई। आरोप गांव प्रधान व उनके समर्थकों पर है। पिटाई से प्रधानाध्यापक घायल हो गए। इस घटना का वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।

रिहान बना हैवान, शिवानी को इंस्टाग्राम पर दोस्त बन प्रेम जाल में फंसाया; शादी की बात पर ली जान

ग्रेटर नोएडा के दादरी में रिहान नाम के एक युवक ने इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के बाद तलाकशुदा महिला की हत्या कर शव को गंग नहर के किनारे फेंक दिया। आरोपी ने महिला की पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे को पेट्रोल डालकर जला दिया था।

बेटी के बर्थडे पर उसकी आंखों के सामने पीट-पीटकर पिता का कत्ल, ताउम्र नहीं मनाएगी जन्मदिन का जश्न

अब्दुल करीम की बेटी रमशा का 12वां जन्मदिन था। परिवार ने इसलिए 15 दिन से तैयारियां की थीं। रिश्तेदारों को भी बुलाया और घर पर जश्न रखा था। गली में डीजे लगाया गया था। घर पर हर कोई खुश था। इसी दौरान अयूब पक्ष लगातार डीजे बजाने का विरोध कर रहा था।

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

