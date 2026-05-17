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UP Top News: योगी कैबिनेट के नए मंत्रियों को विभाग मिलने का इंतजार, कानपुर में दलितों को पीटा

UP Top News Today: सीएम योगी की कैबिनेट का विस्तार हो गया है। लेकिन नए मंत्रियों को विभाग मिलने का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। बंटवारा जल्द होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। यूपी के कानपुर में दलित बाप-बेटे के साथ बर्बरता की गई। दबंगों ने पीटने के बाद थूककर चटवाया और जूते में पानी पिलाया।

UP Top News: योगी कैबिनेट के नए मंत्रियों को विभाग मिलने का इंतजार, कानपुर में दलितों को पीटा

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Srishti Kunj| लाइव हिन्दुस्तान,लखनऊ |
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UP Top News Today: यूपी में शपथ लेने वाले यूपी के आठ मंत्रियों का इंतजार खत्म नहीं हो पा रहा। विभाग बंटवारे की उन्हें प्रतीक्षा है। सीएम योगी की अमित शाह और नितिन नवीन से मुलाकात के बाद विभागों के जल्द बंटवारे को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं। लेकिन अभी यह इंतजार थोड़ा बढ़ सकता है।

वहीं, कानपुर में दलित किशोर और उसके पिता के साथ बर्बरता का मामला सामने आया है। जहां सरकारी हैंडपंप पर रखे बाल्टी-लोटे से पानी पीने पर चार दबंगों ने दलित किशोर को बेरहमी से पीटा। मुर्गा बनाकर लात-जूतों से मारा। यहां तक कि जूते में थूक कर चटवाया।

बर्थडे से एक दिन पहले हेड कांस्टेबल के बेटे ने की खुदकुशी, टीचरों पर प्रताड़ित करने का आरोप

यूपी में हेड कांस्टेबल के बेटे ने जन्मदिन के एक दिन पहले फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। घटना के वक्त हेड कांस्टेबल पत्नी और बेटी के साथ शादी समारोह में शामिल होने पैतृक गांव गए थे। दोनों बेटे घर पर मौजूद थे।

पूरी खबर यहां पढ़ें: बर्थडे से एक दिन पहले हेड कांस्टेबल के बेटे ने की खुदकुशी, टीचरों पर प्रताड़ित करने का आरोप

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अचानक घर पहुंचे पति ने पत्नी और उसके प्रेमी को पीटा, दोनों को ले जा रहा था अस्पताल लेकिन हुआ ये कांड

यूपी के सीतापुर में एक शख्स अचानक अपने घर पहुंचा तो उसे पत्नी के साथ घर में उसका प्रेमी मिला। नाराजगी में उसने पत्नी और उसके प्रेमी दोनों को पीट दिया। इसके बाद दोनों को खुद अस्पताल ले गया। इसी बीच पत्नी के प्रेमी की इलाज के दौरान मौत हो गई।

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हाथ में कलावा-माथे पर तिलक! आमिर ने राजू बन फंसाकर किया ब्लैकमेल, धर्म न बदलने पर पीटा

यूपी के लखनऊ में चिनहट इलाके में शादीशुदा मुस्लिम युवक आमिर ने अपना नाम राजू बताकर हिन्दू युवती को प्रेमजाल में फंसाया। उसे शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा। अश्लील वीडियो बना लिया।

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सुहागरात से पहले नई नवेली दुल्हन को लगा तगड़ा झटका, दूल्हे ने फंदे से लटककर दी जान

कानपुर में शादी के बाद दुल्हन को विदा कराकर लाने के कुछ घंटे बाद ही दूल्हे ने आत्महत्या कर ली। एक दिन पहले ही लाल जोड़ा पहनने वाली दुल्हन पति की मौत की खबर सुनकर बेसुध हो गई। उधर, मौके पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

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UP Weather: आज भी सताएगी उमस भरी गर्मी और लू, हीटेवव और तपिश बढ़ाएगी तापमान

यूपी में बुधवार और गुरुवार की रात आई आंधी व बारिश से मिली राहत ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। शनिवार को मौसम ने फिर करवट बदली और तेज धूप के साथ गर्म हवाओं ने लोगों को बेहाल कर दिया। सुबह से ही आसमान साफ रहने के कारण धूप तीखी रही।

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यूपी में दलित बाप-बेटे के साथ बर्बरता, दबंगों ने पीटने के बाद थूककर चटवाया, जूते में पिलाया पानी

कानपुर में दलित किशोर और उसके पिता के साथ बर्बरता का मामला सामने आया है। जहां सरकारी हैंडपंप पर रखे बाल्टी-लोटे से पानी पीने पर चार दबंगों ने दलित किशोर को बेरहमी से पीटा। मुर्गा बनाकर लात-जूतों से मारा। यहां तक कि जूते में थूक कर चटवाया।

पूरी खबर यहां पढ़ें: यूपी में दलित बाप-बेटे के साथ बर्बरता, दबंगों ने पीटने के बाद थूककर चटवाया, जूते में पिलाया पानी

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योगी कैबिनेट विस्तार: खत्म नहीं हो रहा नए मंत्रियों को विभाग मिलने का इंतजार, कहां फंसा पेंच

यूपी में शपथ लेने वाले यूपी के आठ मंत्रियों का इंतजार खत्म नहीं हो पा रहा। विभाग बंटवारे की उन्हें प्रतीक्षा है। सीएम योगी की अमित शाह और नितिन नवीन से मुलाकात के बाद विभागों के जल्द बंटवारे को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं। लेकिन अभी यह इंतजार थोड़ा बढ़ सकता है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: योगी कैबिनेट विस्तार: खत्म नहीं हो रहा नए मंत्रियों को विभाग मिलने का इंतजार, कहां फंसा पेंच

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