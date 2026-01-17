Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Top News Today 17 January 2026 CM Yogi Adityanath CJI Surya Kant Amitabh Thakur Politics Crime Weather Updates
UP Top News Today: यूपी में वोटर खोजने को BJP का महाअभियान, ठंड का ऑरेंज अलर्ट

UP Top News Today: यूपी में वोटर खोजने को BJP का महाअभियान, ठंड का ऑरेंज अलर्ट

संक्षेप:

UP Top News Today: यूपी में एसआईआर में कई वोटरों के नाम नहीं है तो कई वोटरों ने एसआईआर फॉर्म नहीं भरा है। ऐसे में वोटर खोजने के लिए बीजेपी महाअभियान चलाकर उन्हें खोज रही है। वहीं, यूपी में शीतलहर चल रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

Jan 17, 2026 11:10 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
UP Top News Today 17 January 2026: यूपी में बीजेपी कटे हुए 2.89 करोड़ वोटर खोज रही है। इसी बीच बीजेपी अब वोटरों को खोजने के लिए 10 दिन महा-अभियान चला रही है। मतदाताओं की सूची भी खंगाली जा रही है।

यूपी में दो दिन से चल रही बर्फीली हवाओं ने लोगों की कंपकंपी छुड़ा दी है। शीतलहर के कारण कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि तापमान गिर रहा है और इससे गलन भरी सर्दी बढ़ रही है।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

यूपी में बीजेपी खोज रही कटे हुए 2.89 करोड़ वोटर, 10 दिन चलेगा महा-अभियान

एसआईआर में 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम कटने के बाद सभी सियासी दलों की नींद उड़ी हुई है। भाजपा अगले 10 दिन तक यूपी में सिर्फ खोए हुए मतदाता खोजेगी। अनुपस्थित, मृतक या एएसडी मतदाताओं की सूची खंगाली जाएगी।

पूरी खबर यहां पढ़ें: यूपी में बीजेपी खोज रही कटे हुए 2.89 करोड़ वोटर, 10 दिन चलेगा महा-अभियान

UP Weather: बर्फीली हवाओं ने छुड़ाई कंपकंपी, शीतलहर के कारण कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट

यूपी फिर से शीतलहर की चपेट में है। तेज बर्फीली हवाओं ने पश्चिम से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक को प्रभावित कर दिया है। गलन भरी सर्दी पड़ रही है। शुक्रवार को कानपुर समेत कई जिलों में में न्यूनतम तापमान 4.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: बर्फीली हवाओं ने छुड़ाई कंपकंपी, शीतलहर के कारण कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट

अयोध्या रामायण यूनिवर्सिटी में लगी श्री राम की प्रतिमा, आनंदीबेन पटेल ने किया अनावरण

यूपी के अयोध्या में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय परिसर में महर्षि के 109 वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुक्रवार को श्रीराम प्रतिमा के अनावरण और भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित आधुनिक शिक्षा विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

पूरी खबर यहां पढ़ें: अयोध्या रामायण यूनिवर्सिटी में लगी श्री राम की प्रतिमा, आनंदीबेन पटेल ने किया अनावरण

सीतापुर में दो पत्नियों पर शिकंजा, एक पर पति की हत्या का केस तो दूसरे का पति लापता

यूपी में सीतापुर के कमलापुर में गुरुवार रात पत्नी के साथ बाइक से जा रहे युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पत्नी का आरोप है कि एक तेज रफ्तार वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर से वह दोनों बाइक से गिर गए। हादसे में पति की मौत हो गई जबकि वह बाल- बाल बच गई।

पूरी खबर यहां पढ़ें: सीतापुर में दो पत्नियों पर शिकंजा, एक पर पति की हत्या का केस तो दूसरे का पति लापता

रिटायरमेंट के साढ़े 7 साल बाद वरिष्ठ सहायक बर्खास्त, पेंशन और ग्रेच्युटी पर लगी रोक

सजायाफ्ता वरिष्ठ सहायक को रिटायरमेंट के करीब साढ़े सात साल बाद डीएम ने बर्खास्त कर दिया है।उसे पेंशन और ग्रेच्युटी भी अब नहीं मिलेगी। हत्या के मामले में वरिष्ठ सहायक को उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: रिटायरमेंट के साढ़े 7 साल बाद वरिष्ठ सहायक बर्खास्त, पेंशन और ग्रेच्युटी पर लगी रोक

जिहादियों का जंगल बन चुका है; बांग्लादेश पर नकवी का तीखा हमला, बोले- मौलवियों ने किया हाइजैक

मुख्तार अब्बास नकवी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर कहा है कि बांग्लादेश जिहादियों का जंगल बन चुका है। वहां के कट‌्टरपंथी मौलवियों ने देश की व्यवस्था को हाइजैक कर लिया है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: जिहादियों का जंगल बन चुका है; बांग्लादेश पर नकवी का तीखा हमला, बोले- मौलवियों ने किया हाइजैक

Magh Mela: आज से 19 जनवरी तक मेला क्षेत्र नो-व्हीकल जोन, घर से निकलने से पहले देख लें रूट

माघ के तृतीय स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर सर्वाधिक स्नानार्थियों की भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसे लेकर प्रयागराज की सीमा पर शनिवार की रात 12 बजे से भारी व हल्के वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लग जाएगी। समूचे मेला क्षेत्र को नो-व्हीकल जोन घोषित किया गया है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: आज से 19 जनवरी तक मेला क्षेत्र नो-व्हीकल जोन, घर से निकलने से पहले देख लें रूट

माघ मेला 2026: देश की पहली किन्नर वकील बनीं महामंलेश्वर, 11 संतों का हुआ पट्टाभिषेक

सनातनी किन्नर अखाड़े का माघ मेला क्षेत्र में विस्तार हो रहा है। मेला में पहली बार हुए पट्टाभिषेक कार्यक्रम में अखाड़े में 11 संतों को पद दिया गया। जिसमें 10 को महामंडलेश्वर और एक संत को महंत बनाया गया है। साथ ही देश की पहली किन्नर अधिवक्ता को भी महामंडलेश्वर की जिम्मेदारी दी गई।

पूरी खबर यहां पढ़ें: माघ मेला 2026: देश की पहली किन्नर वकील बनीं महामंलेश्वर, 11 संतों का हुआ पट्टाभिषेक

रायबरेली में दिनदहाड़े हत्या, लूट के इरादे से घुसे युवक ने शिक्षक की पत्नी को मार डाला

रायबरेली में शिक्षक की पत्नी की दिनदहाड़े लूट के इरादे से घुसे युवक ने हत्या कर दी। शोर सुनकर पहुंचे मोहल्ले के लोगों ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुट गई।

पूरी खबर यहां पढ़ें: रायबरेली में दिनदहाड़े हत्या, लूट के इरादे से घुसे युवक ने शिक्षक की पत्नी को मार डाला

कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में मैनेजर समेत चार को बर्खास्त करने की तैयारी, जांच टीम गठित

कोऑपरेटिव बैंक की गोंडा शाखा में हुए 21 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोपी मुख्य प्रबंधक सहित चार कर्मचारियों को बर्खास्त करने की तैयारी है। इसके लिए दो सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी गई है। आरोपियों से रिकवरी के लिए उनकी संपत्तियों की कुर्की भी हो सकती है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में मैनेजर समेत चार को बर्खास्त करने की तैयारी, जांच टीम गठित

अचानक मिल गए महेंद्र सिंह धोनी और चंद्रशेखर आजाद, हैंडशेक और गुफ़्तुगू का वीडियो वायरल

एयरपोर्ट पर पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और नगीना सांसद व आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें दोनों गर्मजोशी के साथ एक-दूसरे से हाथ मिला रहे हैं और गुफ़्तुगू कर रहे हैं।

पूरी खबर यहां पढ़ें: अचानक मिल गए महेंद्र सिंह धोनी और चंद्रशेखर आजाद, हैंडशेक और गुफ़्तुगू का वीडियो वायरल

लखनऊ में बनने वाले नौसेना शौर्य संग्रहालय का डिजाइन मंजूर, 7 डी थिएटर संग ये होगा खास

यूपी के लखनऊ में इकाना स्टेडियम के पास शहीद पथ के किनारे नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण में तेजी आई है। यहां का डिजाइन पास हो चुका है। शहीद पथ के पास बन रहे नौसेना शौर्य संग्रहालय में जल्द नौसेना के ऐतिहासिक विमान और हेलीकॉप्टर को प्रदर्शन के लिए लाया जाएगा।

पूरी खबर यहां पढ़ें: लखनऊ में बनने वाले नौसेना शौर्य संग्रहालय का डिजाइन मंजूर, 7 डी थिएटर संग ये होगा खास

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
