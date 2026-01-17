UP Top News Today: यूपी में वोटर खोजने को BJP का महाअभियान, ठंड का ऑरेंज अलर्ट

संक्षेप: UP Top News Today: यूपी में एसआईआर में कई वोटरों के नाम नहीं है तो कई वोटरों ने एसआईआर फॉर्म नहीं भरा है। ऐसे में वोटर खोजने के लिए बीजेपी महाअभियान चलाकर उन्हें खोज रही है। वहीं, यूपी में शीतलहर चल रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

UP Top News Today 17 January 2026: यूपी में बीजेपी कटे हुए 2.89 करोड़ वोटर खोज रही है। इसी बीच बीजेपी अब वोटरों को खोजने के लिए 10 दिन महा-अभियान चला रही है। मतदाताओं की सूची भी खंगाली जा रही है।

यूपी में दो दिन से चल रही बर्फीली हवाओं ने लोगों की कंपकंपी छुड़ा दी है। शीतलहर के कारण कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि तापमान गिर रहा है और इससे गलन भरी सर्दी बढ़ रही है।