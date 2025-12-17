Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Top News Today 17 December 2025 High Court Meerut bandh SIR CM Yogi Adityanath Weather Crime Politics
UP Top News Today: नीतीश के नकाब खींचने पर संजय निषाद के बिगड़े बोल, लखनऊ में आज IND vs SA मैच

UP Top News Today: नीतीश के नकाब खींचने पर संजय निषाद के बिगड़े बोल, लखनऊ में आज IND vs SA मैच

संक्षेप:

UP Top News Today: बिहार सीएम नीतीश कुमार के एक महिला का नकाब खींचने पर संजय निषाद ने विवादित बयान देते हुए कहा कि नकाब छू दिया तो इतना हो गया, कहीं और छूते तो क्या हो जाता। आज लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी-20 मैच खेला जाएगा।

Dec 17, 2025 11:47 am ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

UP Top News Today 17 December 2025: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक महिला का हिजाब खींचने के बाद विवाद छिड़ा हुआ है। इसी बीच संजय निषाद ने विवादित बयान देते हुए कहा कि नकाब छू दिया तो इतना हो गया, कहीं और छूते तो क्या हो जाता। इस बयान के बाद संजय निषाद ने अपने पक्ष में सफाई भी पेश की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यूपी की राजधानी लखनऊ में स्थित इकाना स्टेडियम में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी-20 क्रिकेट मैच खेला जाना है। इसको लेकर शहरभर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। साथ ही स्टेडियम के आस-पास और कई अन्य रास्तों पर रूट डायवर्जन प्लान लागू रहेगा। दर्शकों की सुविधा के लिए पार्किंग व्यवस्था भी की गई है।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

कहीं और छू देते तो क्या हो जाता; नीतीश के नकाब खींचने पर बोले संजय निषाद, फिर सफाई दी

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक महिला का हिजाब खींचने की घटना के बाद संजय निषाद ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नकाब छू दिया तो इतना हो गया, कहीं और छूते तो क्या हो जाता।

पूरी खबर यहां पढ़ें: कहीं और छू देते तो क्या हो जाता; नीतीश के नकाब खींचने पर बोले संजय निषाद, फिर सफाई दी

UP Weather: पछुआ ने बढ़ाई गलन, इटावा-आगरा समेत कई जिलों में 10 डिग्री से कम तापमान

यूपी में पछुआ हवा ने गलन बढ़ा दी है। कई जगह सुबह घने कोहरे से दृश्यता शून्य तक पहुंच गई है। मौसम विभाग के अनुसार, 9 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया।

पूरी खबर यहां पढ़ें: पछुआ ने बढ़ाई गलन, इटावा-आगरा समेत कई जिलों में 10 डिग्री से कम तापमान

लखनऊ में टी-20 क्रिकेट मैच के दौरान शहीद पथ पर नहीं चलेंगे बड़े वाहन, देखें कहां रूट डायवर्ट

लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 17 दिसंबर को भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले टी-20 मैच को लेकर अपराह्न 03 बजे से मैच की समाप्ति तक शहीद पथ पर रोडवेज सहित सभी बसें और अन्य सभी भारी और कॉमर्शियल वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।

पूरी खबर यहां पढ़ें: लखनऊ में टी-20 क्रिकेट मैच के दौरान शहीद पथ पर नहीं चलेंगे बड़े वाहन, देखें कहां रूट डायवर्ट

पीएसी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी, कहा- मजबूत बनाने का काम जारी

सीएम योगी आदित्यनाथ पीएसी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने कहा कि PAC स्थापना दिवस की बधाई। PAC पर बड़ी आबादी की जिम्मेदारी है। PAC को मजबूत बनाने का काम जारी है'। PAC में राज्य सरकार ने भर्ती भी की है। PAC को आधुनिक हथियार भी दिए गए है। मृतक आश्रितों को नौकरी दी गई। PAC फोर्स त्याग और समर्पण की मिसाल है। PAC के लिए बैरकों का निर्माण भी कराया जा रहा है। सुरक्षा, सुशासन का बेहतर माहौल बना। जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रहे है। 44 हजार से अधिक महिला सुरक्षाकर्मी काम कर रहीं है। पुलिस की मूलभूत सुविधा का ख्याल रखा। PAC की 3 महिला वाहिनी का गठन किया गया।

69000 सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़े केस में हाईकोर्ट का फैसला, चार शिक्षकों को बहाल करने के आदेश

69000 सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सद्भावनापूर्ण त्रुटि के मामले में सहानुभूतिपूर्ण नज़रिया अपनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने चार शिक्षकों की सेवा समाप्ति का आदेश रद्द करते हुए उन्हें सेवा में बहाल करने का आदेश दिया है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: 69000 सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़े केस में हाईकोर्ट का फैसला, चार शिक्षकों को बहाल करने के आदेश

शादी से 10 दिन पहले बैंक के असिस्टेंट मैनेजर ने की आत्महत्या, होटल कमरे में फंदे से लटका मिला शव

यूपी के सोनभद्र में केनरा बैंक के असिस्टेंट मैनेजर का मंगलवार को राबर्ट्सगंज स्थित न्यू सवेरा होटल के कमरा नंबर 210 में काले रंग के मफलर के फंदे से लटकता शव मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और बैंक अधिकारियों में हड़कंप मच गया।

पूरी खबर यहां पढ़ें: शादी से 10 दिन पहले बैंक के असिस्टेंट मैनेजर ने की आत्महत्या, होटल कमरे में फंदे से लटका मिला शव

बिना बुर्के मायके जाने पर युवक ने की बीवी और दो बेटियों की हत्या, घर में ही 9 फीट गड्ढा खोदकर दफनाया

शामली में एक युवक ने बिना बुर्का मायके जाने पर अपनी पत्नी और दो मासूम बेटियों की हत्या कर दी। वारदात को छिपाने के लिए आरोपी ने घर के अंदर करीब 9 फीट गहरा गड्ढा खोदकर तीनों के शव दफना दिए।

पूरी खबर यहां पढ़ें: बिना बुर्के मायके जाने पर युवक ने की बीवी और दो बेटियों की हत्या, घर में ही 9 फीट गड्ढा खोदकर दफनाया

गोआश्रय स्थलों में पशुओं के लिए आहार की मात्रा और कीमतें तय, गड़बड़ी पर लगेगी लगाम

यूपी में राज्य के अस्थायी, स्थायी व कान्हा गो आश्रय अस्थलों में संरक्षित गोवंश के लिए आहार की मात्रा तय कर दी गई है। कुल 7560 गोआश्रय स्थलों में संरक्षित 12.36 लाख निराश्रित गोवंश को संतुलित एवं समान स्तर का आहार उपलब्ध कराया जाएगा।

पूरी खबर यहां पढ़ें: गोआश्रय स्थलों में पशुओं के लिए आहार की मात्रा और कीमतें तय, गड़बड़ी पर लगेगी लगाम

भाई-बहन को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली महिला इंस्पेक्टर पर एक्शन, एसपी ने पद से हटाया

मऊ में महिला थाने की इंस्पेक्टर द्वारा भाई-बहन को प्रेमी युगल समझकर सार्वजनिक रूप से हिदायत देना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही पुलिस अधीक्षक ने सख्त कार्रवाई करते हुए महिला थानेदार को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया।

पूरी खबर यहां पढ़ें: भाई-बहन को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली महिला इंस्पेक्टर पर एक्शन, एसपी ने पद से हटाया

भाजपा के लिए क्षेत्रीय संतुलन साधने की बड़ी चुनौती, अब मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकीं सबकी निगाहें

भाजपा ने मिशन-2027 की तैयारी भी शुरू कर दी है। पार्टी ने अपने सामाजिक समीकरण दुरुस्त करने के लिए पंकज चौधरी के रूप में कुर्मी चेहरे को यूपी की कमान सौंपी है लेकिन भाजपा के लिए क्षेत्रीय संतुलन साधने की बड़ी चुनौती है। ऐसे में अब सबकी निगाहें योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकीं हैं।

पूरी खबर यहां पढ़ें: भाजपा के लिए क्षेत्रीय संतुलन साधने की बड़ी चुनौती, अब मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकीं सबकी निगाहें

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Up News UP Top News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |