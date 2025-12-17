UP Top News Today: नीतीश के नकाब खींचने पर संजय निषाद के बिगड़े बोल, लखनऊ में आज IND vs SA मैच

संक्षेप: UP Top News Today: बिहार सीएम नीतीश कुमार के एक महिला का नकाब खींचने पर संजय निषाद ने विवादित बयान देते हुए कहा कि नकाब छू दिया तो इतना हो गया, कहीं और छूते तो क्या हो जाता। आज लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी-20 मैच खेला जाएगा।

UP Top News Today 17 December 2025: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक महिला का हिजाब खींचने के बाद विवाद छिड़ा हुआ है। इसी बीच संजय निषाद ने विवादित बयान देते हुए कहा कि नकाब छू दिया तो इतना हो गया, कहीं और छूते तो क्या हो जाता। इस बयान के बाद संजय निषाद ने अपने पक्ष में सफाई भी पेश की।

यूपी की राजधानी लखनऊ में स्थित इकाना स्टेडियम में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी-20 क्रिकेट मैच खेला जाना है। इसको लेकर शहरभर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। साथ ही स्टेडियम के आस-पास और कई अन्य रास्तों पर रूट डायवर्जन प्लान लागू रहेगा। दर्शकों की सुविधा के लिए पार्किंग व्यवस्था भी की गई है।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज कहीं और छू देते तो क्या हो जाता; नीतीश के नकाब खींचने पर बोले संजय निषाद, फिर सफाई दी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक महिला का हिजाब खींचने की घटना के बाद संजय निषाद ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नकाब छू दिया तो इतना हो गया, कहीं और छूते तो क्या हो जाता।

पूरी खबर यहां पढ़ें: पछुआ ने बढ़ाई गलन, इटावा-आगरा समेत कई जिलों में 10 डिग्री से कम तापमान लखनऊ में टी-20 क्रिकेट मैच के दौरान शहीद पथ पर नहीं चलेंगे बड़े वाहन, देखें कहां रूट डायवर्ट लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 17 दिसंबर को भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले टी-20 मैच को लेकर अपराह्न 03 बजे से मैच की समाप्ति तक शहीद पथ पर रोडवेज सहित सभी बसें और अन्य सभी भारी और कॉमर्शियल वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।

पूरी खबर यहां पढ़ें: लखनऊ में टी-20 क्रिकेट मैच के दौरान शहीद पथ पर नहीं चलेंगे बड़े वाहन, देखें कहां रूट डायवर्ट पीएसी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी, कहा- मजबूत बनाने का काम जारी सीएम योगी आदित्यनाथ पीएसी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने कहा कि PAC स्थापना दिवस की बधाई। PAC पर बड़ी आबादी की जिम्मेदारी है। PAC को मजबूत बनाने का काम जारी है'। PAC में राज्य सरकार ने भर्ती भी की है। PAC को आधुनिक हथियार भी दिए गए है। मृतक आश्रितों को नौकरी दी गई। PAC फोर्स त्याग और समर्पण की मिसाल है। PAC के लिए बैरकों का निर्माण भी कराया जा रहा है। सुरक्षा, सुशासन का बेहतर माहौल बना। जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रहे है। 44 हजार से अधिक महिला सुरक्षाकर्मी काम कर रहीं है। पुलिस की मूलभूत सुविधा का ख्याल रखा। PAC की 3 महिला वाहिनी का गठन किया गया।