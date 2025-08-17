up top news today 17 august cm yogi adityanath gorakhpur mla pooja pal weather crime politics updates akhilesh mayawati UP Top News Today: उफनाई गंगा से बुलंदशहर में कटा ये मार्ग, पुलिस हिरासत से हत्यारोपी फरार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 02:01 PM
UP Top News Today 17 August 2025: बुलंदशहर के बुगरासी क्षेत्र के ग्राम भगवानपुर को अमरोहा जनपद की सीमा से जोड़ने वाले गंगा पुल सम्पर्क मार्ग की पानी के तेज बहाव में कटान हो रही है। प्रशासन ने पुल से लोगों का आवागमन बिल्कुल बंद कर दिया है। तीन साल पहे की तरह पुल को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग के गंगा में धंसने के डर से जनपद की सीमा से लगे दोनों ओर के प्रशासन में खलबली मच गई। अमरोहा जनपद की प्रशासनिक टीम अपनी निगरानी में मिट्टी के कट्टों से मार्ग के कटान को रोकने का प्रयास कर रही है। हज़ारों की संख्या में कट्टे पानी मे डाले जाने के बावजूद गंगा की भीषण धाराओं के चलते कटान रूक नहीं पा रहा है। वर्ष 2011 में शुरू हुए गंगा पुल निर्माण का कार्य 2013 में पूरा हुआ था। सिर्फ 12 वर्ष के अंतराल में गंगा पुल सम्पर्क मार्ग दो बार पानी के बहाव से कट चुका है।

उधर, बदायूं में पुलिस हिरासत में इलाज करा रहा एक हत्यारोपी फरार हो गया। उसे शनिवार की रात एक ऐसी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था जिसमें उसके पैर में गोली लगी थी। यही नहीं हत्यारोपी जिस बेड पर भर्ती था उसके सिरहाने पर एक हथकड़ी भी लटक रही थी जिससे संभवत: उसका एक हाथ लॉक किया गया होगा। अस्पताल से हत्यारोपी कैसे फरार हो गया इसे लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल पुलिस का सर्च आपरेशन जारी है। दावा है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

UP Floods: बारिश से देवहा का जलस्तार बढ़ा, पीलीभीत में कई गांव चपेट में, बढ़ी दहशत

यूपी के पीलीभीत में झमाझम बारिश से देवहा नदी कई दिनों से उफान पर है। ग्रामीणों को बाढ़ का डर सताने लगा था। शनिवार को अचानक बढ़े जलस्तर से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कबूलपुर गांव को बाढ़ ने घेर लिया है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

जिम करने गई डॉक्टर की बेटी और भतीजी बनाया अश्लील वीडियो, बेटे पर तान दी पिस्टल

डॉक्टर ने आरोप लगाया है कि जिम में उनकी बेटी, भतीजी और बेटे के साथ यह घटना हुई। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी, भतीजी और बेटा एक प्रतिष्ठित जिम में व्यायाम करने जाते हैं। जिम में एक युवक भी व्यायाम करने आता है। उसने बेटी और भतीजी का अश्लील वीडियो बना लिया।

17 अगस्त से 9 सितंबर तक रेलवे चलाएगा परीक्षा स्पेशल, देखें लिस्ट और शेड्यूल

18 से 9 सितंबर तक देहरादून में आरआरबी की परीक्षा होनी है। देखते हुए उत्तर रेलवे मुरादाबाद डिवीजन परीक्षार्थियों के लिए चार परीक्षा स्पेशल का संचालन करेगा। ये ट्रेनें 18 अगस्त से 9 सितंबर तक चलेंगी। अतिरिक्त बरेली-अलीगढ़ समेत कई ट्रेनों में अतिरिक्त भी लगेंगे। रेलवे की परीक्षा होगी।

महिला के पति को देखकर प्रेमी ने बढ़ाई बाइक की रफ्तार, मां की गोद से गिरी बच्ची की मौत

यूपी के बरेली में फरीदपुर में दूसरे समुदाय के प्रेमी के साथ बाइक पर बैठकर जा रही समुदाय विशेष महिला को उसके पति ने देखा तो ऑटो से पीछा करना शुरू कर दिया। इस पर प्रेमी ने बाइक दौड़ा दी और वह अनियंत्रित होकर फिसल गई। एक माह की बच्ची मां की गोद से उछलकर गिरी और उसकी मौत हो गई।

हुक्का बार की आड़ में लड़कियों से देह का धंधा करवा रहा था गैंग, 14 पर लगा गैंगस्टर

नाबालिग लड़की के साथ गोरखपुर के शाहपुर क्षेत्र के होटल फ्लाई इन वन के हुक्का बार में सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी। 2 जनवरी को रामगढ़ताल थाने में सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद 9 जनवरी को हुक्का बार में छापा पड़ा और देह व्यापार की बात सामने आई।

कान्हा जन्मोत्सव में पूरे रंग में दिखे रविकिशन, अंदाज ऐसा कि CM योगी भी न रोक पाए हंसी; देखें वीडियो

भजन गायक के साथ सुर में सुर मिलाते हुए रविकिशन भक्ति गीतों की धुन का आनंद लेते रहे। गोरखनाथ मंदिर में जन्माष्टमी पर आयोजित भक्ति संध्या में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। रविकिशन के अंदाज ने कई बार श्रद्धालुओं को गुदगुदाया तो सीएम योगी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए।

कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर योगी आएंगे अलीगढ़, 21 अगस्त को हिन्दू गौरव दिवस का आयोजन

पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की चतुर्थ पुण्यतिथि पर 21 अगस्त को यूपी के अलीगढ़ में हिन्दू गौरव दिवस का आयोजन होने जा रहा है। जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व दोनों उप मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे।

शराब के लती पति ने घर पहुंचते ही किया झगड़ा, पत्नी ने गला घोंटकर की हत्या

35 वर्षीय मौजी लाल प्राइवेट नौकरी करता था। वह लखनऊ के इंदिरानगर के चांदन गांव में नानी होटल के पास पत्नी सरोजनी देवी, बेटे अंकुल और बेटी के साथ रहता था। मौजी लाल शराब का लती था। एसीपी गाजीपुर अनिद्य विक्रम सिंह के मुताबिक शुक्रवार देर रात मौजी लाल नशे में धुत होकर घर पहुंचा था।

लूट-डकैती-अपहरण के आरोपी ने जन्माष्टमी मना रहे भक्तों पर चढ़ाई एसयूवी, कई घायल

लखनऊ में एक एसयूवी ने जन्माष्टमी मना रही भक्तों की भीड़ को रौंद दिया। हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। हादसा तेलीबाग स्थित वरदानी मंदिर के पास हुआ। घटना के बाद भीड़ ने ड्राइवर को पकड़कर उसकी पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया।

‘मुझे गलती हो गई मां’, गंदे वीडियो और ब्लैकमेलिंग ने ली बलि; 22 साल की लड़की ने किया सुसाइड

लड़की अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किए जाने और पैसा न देने पर वायरल करने की धमकी से आहत थी। मौत से पहले उसने अपनी मां को ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी थी। उसने अपने मोबाइल में एक वीडियो भी बनाया जिसमें उसने अपनी मां से मांफी मांगते हुए कहा कि मां मुझसे गलती हो गई।

UP Weather: बारिश के अलर्ट के बीच उमस भरी गर्मी ने सताया, दिन-रात का पारा चढ़ा

यूपी के कई जिलों में बीते कुछ दिनों से केवल छुटपुट बारिश से शनिवार को दिन-रात के तापमान सामान्य से ऊपर चले गए हैं। उच्च आद्रता और तापमान में बढ़ोतरी से उमस से मुश्किल बढ़ रही है। अगले 48 घंटे तक बारिश का दौर ऐसे ही जारी रहने के आसार हैं।

पैर में गोली, हाथ में हथकड़ी; फिर भी अस्पताल से फरार हो गया दरोगा की मां का हत्यारोपी

दरोगा की मां के हत्यारोपी धीरेंद्र सिंह को पुलिस ने शनिवार की देर रात अलीपुर जंगल में एक एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया था। उसके पैर में गोली लगी थी जिसके इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां से रविवार लड़के वह फरार हो गया। धीरेंद्र को पकड़ने के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है।

