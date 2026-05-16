UP Top News: गोरखपुर में सीएम योगी करेंगे स्टेडियम का शिलान्यास, होटल के कमरे में पकड़ा गया सेक्स रैकेट

UP Top News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में वाराणसी हाईवे स्थित महावीर छपरा पर ताल नदोर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। समारोह में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। कानपुर के एक होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने तीन महिलाओं समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह कमरे में हिडन कैमरे लगाकर ग्राहकों के वीडियो बना लेता था और उन्हें ब्लैकमेल करता था। पुलिस को कमरों से कैमरे भी मिले हैं।