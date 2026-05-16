UP Top News: गोरखपुर में सीएम योगी करेंगे स्टेडियम का शिलान्यास, होटल के कमरे में पकड़ा गया सेक्स रैकेट
UP Top News: गोरखपुर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। इस स्टेडियम में रात में भी मैच हो सकेंगे। कानपुर के एक होटल में जिस्मफरोशी का गंदा खेल चल रहा था। हिडन कैमरे से वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले गैंग के 5 धरे गए।
UP Top News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में वाराणसी हाईवे स्थित महावीर छपरा पर ताल नदोर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। समारोह में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। कानपुर के एक होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने तीन महिलाओं समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह कमरे में हिडन कैमरे लगाकर ग्राहकों के वीडियो बना लेता था और उन्हें ब्लैकमेल करता था। पुलिस को कमरों से कैमरे भी मिले हैं।
होटल में जिस्मफरोशी का गंदा खेल, हिडन कैमरे से वीडियो बनाकर करते थे ब्लैकमेल, 5 धरे गए
कानपुर के एक होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने तीन महिलाओं समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह कमरे में हिडन कैमरे लगाकर ग्राहकों के वीडियो बना लेता था और उन्हें ब्लैकमेल करता था। पुलिस को कमरों से कैमरे भी मिले हैं।
गोरखपुर में सीएम योगी करेंगे स्टेडियम का शिलान्यास
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को वाराणसी हाईवे स्थित महावीर छपरा पर ताल नदोर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। करीब 393 करोड़ रुपये की लागत से 30 हजार दर्शक क्षमता वाले इस स्टेडियम का निर्माण दिसंबर-27 तक पूरा करने का लक्ष्य है। गोरखपुर अंचल के पहले क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास समारोह में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे।