UP Top News Today: दो बच्चों संग मां ने खाया जहर, ताजमहल में तीन दिन फ्री एंट्री
UP Top News Today: दो बच्चों संग मां ने जहर खा लिया। एक बच्ची की और मां की मौत हो गई है। वहीं, बच्चे का इलाज अभी जारी है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आगरा स्थित ताजमहल में तीन दिन एंट्री फ्री कर दी गई है। शाहजहां के उर्स के लिए एंट्री शुल्क नहीं लिया जा रहा है।
UP Top News Today 16 January 2026: सहारनपुर में दो बच्चों को जहर देकर मां ने भी जहर खा लिया। महिला-बेटी की मौत हो गई है। बेटे की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बच्चा अभी जीवन के लिए लड़ रहा है।
आगरा में शाहजहां का उर्स चल रहा है। इस मौके पर ताजमहल में तीन दिन फ्री एंट्री दी जा रही है। साथ ही शाहजहां और मुमताज की असली कब्र देखने का मौका भी मिल रहा है। लोगों की भीड़ ताजमहल देखने के लिए उमड़ गई है।
पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज
दो बच्चों को जहर देकर मां ने भी खाया, महिला-बेटी की मौत, बेटे की हालत गंभीर
यूपी के सहारनपुर में एक परिवार में दर्दनाक घटना हुई है। महिला ने अपने दो बच्चों को जहर देने के बाद खुद भी खा लिया। मां और बेटी की मौत हो गई है। बेटा अस्पताल में जीवन और मौत से संघर्ष कर रहा है।
ताजमहल में तीन दिन फ्री एंट्री, शाहजहां और मुमताज की असली कब्र देखने का मौका
ताजमहल में तीन दिवसीय सालाना उर्स का शुभारंभ गुरुवार से हुआ। नि:शुल्क प्रवेश के चलते दिनभर लंबी कतारें लगी रहीं। ताज सुरक्षा पुलिस और सीआईएसएफ के जवानों ने भीड़ प्रबंधन के लिए व्यापक इंतजाम किए।
केजीएमयू का एक और डॉक्टर छात्रा से शारीरिक शोषण में गिरफ्तार, केस के 15 दिन बाद एक्शन
लखनऊ का केजीएमयू पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर के रेप और धर्मांतरण की कोशिश के कारण छाया हुआ है। इस बीच एक और डॉक्टर पर छात्रा का शारीरिक शोषण करने का आरोप लगा है। डॉक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
खेत पर काम कर रहे किसान पर गुलदार ने अचानक बोला हमला, यूपी के गांव में फैली दहशत
गुलदार ने खेत में काम कर रहे मजदूर पर हमला करके घायल कर दिया। घायल किसान सीएचसी में उपचाराधीन है। आबादी के इर्दगिर्द गुलदार की चहल कदमी थमने का नाम नहीं ले रही है। गुलदार ने हमला करके मजदूर को घायल करके लोगों में दहशत पैदा कर दी है।
UP Weather: ठंड से ठिठुरा यूपी, कोहरे और बर्फीली हवाओं के बीच अब बारिश का अलर्ट
रात में पाला, सुबह घना कोहरा और बर्फीली हवाओं से यूपी में शुक्रवार की सुबह हुई। पूर्व से लेकर पश्चिम यूपी कड़ाके की ठंड में जकड़ा रहा। धूप के देर से निकलने के आसार हैं लेकिन गुरुवार की तरह धूप बेअसर हो सकती है और दिन का पारा ऊपर नहीं जाने की संभवना है।
गली में अतिक्रमण से 24 घंटे रखा रहा महिला का शव, शौचालय के ऊपर से निकलवाई अर्थी
यूपी में बिजनौर के कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव महमूदपुर भावता में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां पड़ोसी द्वारा रास्ते पर किए गए अतिक्रमण के कारण एक महिला की अर्थी 24 घंटे तक घर में ही रखी रही। कई बार शिकायत के बावजूद प्रशासन रास्ता नहीं खुलवा सका।
बुलडोजर से बनारस की पहचान मिटाने की कोशिश, मणिकर्णिका को लेकर बरसीं प्रियंका गांधी
वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चलाने और अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़ने का आक्रोश सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से दिखाई दे रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी इसे लेकर सरकार पर बरसीं हैं।
काशी के मणिकर्णिका पर बुलडोजर; इंदौर राज परिवार के प्रतिनिधि ने माटी माथे लगाई, दोहराया संकल्प
काशी के प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चलाने और अहिल्याबाई की मूर्तियां तोड़ने का मामला अफसरों के गले की हड्डी बन गया है। तोड़फोड़ की सूचना पर पहुंचे इंदौर से खासगी देवी अहिल्याबाई होल्कर ट्रस्ट के अध्यक्ष और राजपरिवार के प्रतिनिधि यशवंत होल्कर ने नाराजगी जताई है।
चुनावी रंजिश में डबल मर्डर: फिर चुनाव की तैयारी में आरोपी, आठ साल में भी इंसाफ नहीं
यूपी के सोहरका में डबल मर्डर को अपराध माफिया सुशील मूंछ के शूटरों ने 24 जनवरी 2018 को अंजाम दिया था। नरेंद्र हत्याकांड में गवाही, पक्ष में नहीं करने पर वादी-गवाह उनकी पत्नी निछत्तर कौर और बेटे बलविंदर को आरोपियों ने दिन निकलते ही गोलियों से भून डाला था।