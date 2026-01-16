UP Top News Today: दो बच्चों संग मां ने खाया जहर, ताजमहल में तीन दिन फ्री एंट्री

संक्षेप: UP Top News Today: दो बच्चों संग मां ने जहर खा लिया। एक बच्ची की और मां की मौत हो गई है। वहीं, बच्चे का इलाज अभी जारी है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आगरा स्थित ताजमहल में तीन दिन एंट्री फ्री कर दी गई है। शाहजहां के उर्स के लिए एंट्री शुल्क नहीं लिया जा रहा है।

UP Top News Today 16 January 2026: सहारनपुर में दो बच्चों को जहर देकर मां ने भी जहर खा लिया। महिला-बेटी की मौत हो गई है। बेटे की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बच्चा अभी जीवन के लिए लड़ रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

आगरा में शाहजहां का उर्स चल रहा है। इस मौके पर ताजमहल में तीन दिन फ्री एंट्री दी जा रही है। साथ ही शाहजहां और मुमताज की असली कब्र देखने का मौका भी मिल रहा है। लोगों की भीड़ ताजमहल देखने के लिए उमड़ गई है।