UP Top News Today: यूपी में कोहरे से कई हादसों में 20 की मौत, कानपुर में छात्रों का उग्र प्रदर्शन
UP Top News Today: यूपी में कोहरे के कारण अलग-अलग हाईवे और एक्सप्रेस वे पर कई हादसे हो गए हैं। हादसों में 20 की मौत की खबर है। इनमें कई गाड़ियां और बसें क्षतिग्रस्त हुई हैं। वहीं, कानपुर स्थित केआईटी में सोमवार को छात्रों का प्रदर्शन किया और जमकर हंगामा करने के साथ तोड़फोड़ की।
UP Top News Today 16 December 2025: सर्दियां आते ही एक्सप्रेस वे और हाईवे पर सफर करने वालों के लिए कोहरा काल बनकर आता है। मंगलवार की सुबह यमुना एक्सप्रेसवे पर 5 बसें और कारें आपस में भिड़ गईं और सभी में आग लग गई। हादसे में चार की मौत हो गई। इसी तरह के अन्य हादसों में यूपी में कुल 20 मौत की खबर है।
कानपुर के केआईटी में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया। आक्रोशित छात्रों ने कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा करने के बाद वहां तोड़फोड़ की। इसके बाद उग्र छात्रों ने कॉलेज के कॉन्फ्रेंस रूम में आग लगाई और निदेशक संग धक्का-मुक्की भी की।
पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज
अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मोदी करेंगे राष्ट्र प्रेरणास्थल का लोकार्पण, पहुंचेंगे दो लाख लोग
पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर को यूपी की राजधानी लखनऊ एक ऐतिहासिक आयोजन का साक्षी बनेगा। एलडी की ओर से वसंत कुंज योजना में निर्मित किए जा रहे राष्ट्र प्रेरणास्थल का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।
SIR में नगर निगम की लापरवाही, 15 हजार सफाई कर्मियों में एक भी बांग्लादेशी नहीं मिला
राजधानी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान के लिए शुरू किया गया अभियान नगर निगम की लापरवाही के चलते फुस्स होता नजर आ रहा है। हालात ये हैं कि नगर निगम के पास शहर की सफाई में लगे 15 हजार आउटसोर्स सफाई कर्मियों की कोई समेकित सूची ही मौजूद नहीं है।
कानपुर के KIT में छात्रों का उग्र प्रदर्शन, तोड़फोड़ के बाद कॉन्फ्रेंस रूम में लगाई आग
कानपुर स्थित केआईटी में सोमवार को छात्रों का प्रदर्शन किया। आक्रोशित छात्रों ने कॉलेज में जमकर हंगामा करने के साथ तोड़फोड़ की। देर शाम नए कांफ्रेंस रूम में भी आग लगा दी। वहीं, आक्रोशित छात्रों की कॉलेज के निदेशक से भी धक्कामुक्की हुई।
कोहरे के कारण सीतापुर में हादसा, अयोध्या से नैमिषारण्य जा रही कार में ट्रक की टक्कर, 5 घायल
यूपी के सीतापुर में कोहरे के चलते ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। भीषण सड़क हादसे में कार सवार 2 महिलाओं समेत 5 लोग घायल हो गए। सवारियां अयोध्या से नैमिषारण्य दर्शन करने जा रहे थे। इनमें से 4 यात्री जम्मू कश्मीर के राजौरी के रहने वाले हैं। हादसा सिधौली नैमिषारण्य मार्ग पर हुआ। घटना संदना थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। सभी घायलों को इलाज के लिए भेजा गया।
UP Weather: अगले दो दिन घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट, शीतलहर बढ़ाएगी ठिठुरन
मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में अगले दो दिनों तक घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। एक्सप्रेस-वे, हाइवे समेत खुले स्थानों पर दृश्यता शून्य तक हो सकती है। हालांकि तापमान में थोड़े ही बदलाव के संकेत हैं। तापमान में मामूली गिरावट हो सकती है।
संघ की शाखा में शामिल हुए आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, आज मना प्रहार दिवस
सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले मंगलवार की सुबह बालापार स्थित महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में आयोजित संघ की शाखा में शामिल हुए। इस दौरान संघ द्वारा आयोजित प्रहार दिवस के कार्यक्रम को लेकर प्रहार महायज्ञ में शामिल हुए। विश्वविद्यालय में आयोजित शाखा में सरकार्यवाह दैनिक दिनचर्या और प्रार्थना में शामिल हुए। बता दें कि 16 दिसम्बर को संघ पूरे देश में प्रहार दिवस के रूप में मनाता है। बता दें कि 16 दिसंबर 1971 को भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान जनरल नियाजी ने 93000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। प्रहार महायत्रमें अधिकमत प्रहार यानी दंड लगाने की परम्परा है।
इसके बाद वह गोरक्षप्रांत के संघ चालक डॉ.महेन्द्र अग्रवाल के भाई के साकेत नगर स्थित आवास पर पहुंचे। जहां वह श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के तहत गोरक्ष प्रांत में आयोजित होने वाले 1900 हिंदू सम्मेलन को धार देने के लिए आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले तीन दिवसीय प्रवास पर सोमवार को गोरखपुर पहुंचे थे।वह मंगलवार को संतकबीर नगर में हिन्दू सम्मेलन को संबोधित करेंगे।
गंगा-यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बनेगा 74 KM लंबा लिंक रोड, 56 गांवों से गुजरेगा नया रास्ता; ये होगा रूट
ग्रेटर नोएडा में गंगा एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 74.3 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। लिंक एक्सप्रेसवे 56 गांवों की भूमि पर बनेगा। जिनमें गौतमबुद्ध नगर के 8 और बुलंदशहर के 48 गांव हैं। इस पर करीब 4000 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
कुहासा बना काल; यमुना एक्सप्रेसवे पर भिड़ीं 5 बसों और कारों में आग लगी, चार की मौत
यमुना एक्सप्रेस वे पर मंगलवार सुबह कोहरे के कारण चार प्राइवेट बसों और एक कार में भयंकर टक्कर हो गई। हादसे के बाद वाहनों में आग लग गई, जिससे 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए और एक व्यक्ति झुलस गया।
यूपी के प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए आरटीई के तहत बढ़ीं 50 हजार सीट, आधार अनिवार्य
यूपी में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में जल्द प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होगी। आरटीई पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है और इस पर स्कूलों की फीडिंग का कार्य चल रहा है। अभी तक 67 हजार निजी स्कूलों की मैपिंग की जा चुकी है।
किसानों की बल्ले-बल्ले! गौतमबुद्धनगर-बुलंदशहर सहित UP के इन 6 जिलों के किसानों को मिलेगा अतिरिक्त मुआवजा
यमुना एक्सप्रेसवे के लिए जमीन देने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश के छह जिलों के करीब 4500 किसानों को नए साल में अतिरिक्त मुआवजा देने के लिए प्रदेश सरकार ने हरी झंडी दे दी है।
हैवानियत! कोचिंग जा रहीं दो छात्राओं को तीन लड़कों ने जबरन गन्ने के खेत में खींचा, एक से रेप
यूपी में खीरी के फरधान थाना क्षेत्र में सोमवार को कोचिंग जा रहीं दो छात्राओं को बाइक सवार तीन युवक गन्ने के खेत में खींच ले गए। पहले पुलिस को दोनों छात्राओं से रेप की सूचना मिली लेकिन बाद में एक छात्रा से दुष्कर्म की पुष्टि हुई है।
टाटा, पतंजलि जैसे ब्रांड के नाम पर बिक रहा था नकली सामान, पुलिस की छापेमारी में लाखों का माल बरामद
गोरखपुर में नामी कंपनियों के नकली उत्पादों के अवैध कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है। टाटा, पिडिलाइट, रेकिट और पतंजलि के ब्रांड के नाम का दुरुपयोग कर नकली सामान बाजार में खपाया जा रहा था। शिकायत पर पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान लाखों का नकली माल बरामद हुआ।