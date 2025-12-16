UP Top News Today: यूपी में कोहरे से कई हादसों में 20 की मौत, कानपुर में छात्रों का उग्र प्रदर्शन

संक्षेप: UP Top News Today: यूपी में कोहरे के कारण अलग-अलग हाईवे और एक्सप्रेस वे पर कई हादसे हो गए हैं। हादसों में 20 की मौत की खबर है। इनमें कई गाड़ियां और बसें क्षतिग्रस्त हुई हैं। वहीं, कानपुर स्थित केआईटी में सोमवार को छात्रों का प्रदर्शन किया और जमकर हंगामा करने के साथ तोड़फोड़ की।

UP Top News Today 16 December 2025: सर्दियां आते ही एक्सप्रेस वे और हाईवे पर सफर करने वालों के लिए कोहरा काल बनकर आता है। मंगलवार की सुबह यमुना एक्सप्रेसवे पर 5 बसें और कारें आपस में भिड़ गईं और सभी में आग लग गई। हादसे में चार की मौत हो गई। इसी तरह के अन्य हादसों में यूपी में कुल 20 मौत की खबर है।

कानपुर के केआईटी में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया। आक्रोशित छात्रों ने कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा करने के बाद वहां तोड़फोड़ की। इसके बाद उग्र छात्रों ने कॉलेज के कॉन्फ्रेंस रूम में आग लगाई और निदेशक संग धक्का-मुक्की भी की।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मोदी करेंगे राष्ट्र प्रेरणास्थल का लोकार्पण, पहुंचेंगे दो लाख लोग पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर को यूपी की राजधानी लखनऊ एक ऐतिहासिक आयोजन का साक्षी बनेगा। एलडी की ओर से वसंत कुंज योजना में निर्मित किए जा रहे राष्ट्र प्रेरणास्थल का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।

UP Weather: अगले दो दिन घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट, शीतलहर बढ़ाएगी ठिठुरन मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में अगले दो दिनों तक घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। एक्सप्रेस-वे, हाइवे समेत खुले स्थानों पर दृश्यता शून्य तक हो सकती है। हालांकि तापमान में थोड़े ही बदलाव के संकेत हैं। तापमान में मामूली गिरावट हो सकती है।

इसके बाद वह गोरक्षप्रांत के संघ चालक डॉ.महेन्द्र अग्रवाल के भाई के साकेत नगर स्थित आवास पर पहुंचे। जहां वह श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के तहत गोरक्ष प्रांत में आयोजित होने वाले 1900 हिंदू सम्मेलन को धार देने के लिए आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले तीन दिवसीय प्रवास पर सोमवार को गोरखपुर पहुंचे थे।वह मंगलवार को संतकबीर नगर में हिन्दू सम्मेलन को संबोधित करेंगे।