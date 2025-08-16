up top news today 16 august shri krishna janmashtami mathura vrindavan weather politics news update cm yogi akhilesh UP Top News Today: धूमधाम से मनाई जा रही श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, मथुरा दौरे पर सीएम योगी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
देश भर की तरह उत्तर प्रदेश में भी शनिवार को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मथुरा-वृंदावन में देश-विदेश से श्रद्धालु जुटे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे हैं। उन्होंने यहां दर्शन और पूजन किया।

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 11:58 AM
UP Top News Today 16 August 2025: देश भर की तरह उत्तर प्रदेश में भी शनिवार को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। मथुरा-वृंदावन के मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जन्माष्टमी पर देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मथुरा-वृंदावन पहुंच रहे हैं। इस मौके पर श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर विशेष आयोजन हो रहा है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुटी है।

इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे हैं। उन्होंने यहां मंदिर में श्रीकृष्ण का दर्शन और पूजन किया। मथुरा के लिए लखनऊ से प्रस्थान करने से पहले उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर लिखा-‘आज भगवान श्रीकृष्ण के 5,252वें जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मथुरा-वृन्दावन की पावन धरा पर मथुरा वासियों के जीवन को सरल, सुखद और समृद्ध बनाने के उद्देश्य से सर्वांगीण विकास को समर्पित ₹645 करोड़ की 118 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास करूंगा। इस अवसर पर पूज्य साधु-संतों के सम्मान का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। आधुनिकता और अध्यात्म के संगम की साक्षी बनेगी यह पुण्यधरा। वृंदावन बिहारी लाल की जय!

UP Rain: पश्चिम में भारी, पूरब में हल्की बारिश; श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर ऐसा रहेगा मौसस

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी यानी 16 अगस्त को मौसम विभाग ने वेस्ट यूपी में कुछ स्थानों पर बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। पूर्वी यूपी में भी मौसम का उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है।

अयोध्या में कल्याणी नदी में नाव पलटने से 2 दोस्त डूबे, एक शव मिला, दूसरे की तलाश जारी

यूपी के अयोध्या में कल्याणी नदी में नाव पलटने से दो दोस्त डूब गए। एक दोस्त का शव बरामद करा लिया गया, जबकि दूसरे की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है।

यूपी के इस शहर के मेयर की फैक्ट्री में कर्मचारी की मौत, परिवारवालों ने शव रखकर किया हंगामा

55 वर्षीय सुशी फैक्ट्री में काम करते थे। रोज की तरह शुक्रवार को वे काम पर गए थे। वहां अचानक उनके सीने में तेज दर्द हुआ और हालत बिगड़ गई। उन्हें जीवन ज्योति अस्पताल ले जाया गया, जहां से रेफर कर दिया गया। इसके बाद जेएन मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां मृत घोषित कर दिया गया।

फर्जी पासपोर्ट पर बैंकॉक से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा युवक अरेस्ट, और खुल गया पूरा खेल

फर्जी पासपोर्ट पर बैंकॉक से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा युवक पकड़ा गया है। जांच में सामने आया कि आरोपी ने गलत नाम और जन्म तिथि से फर्जी पासपोर्ट बनवाया है। सरोजनीनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

कम खर्च में पथरी के ऑपरेशन का झांसा दे निकाल ली किडनी, भेद खुलते ही अस्पताल बंद कर हुआ फरार

अलाउद्दीन ने एसपी से शिकायत की थी कि कि मूत्र मार्ग में पथरी की शिकायत पर वह कोटवा बाजार स्थित न्यू लाइफ केयर हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था। वहां ऑपरेशन के दौरान उसकी एक किडनी निकाल दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने प्रशिक्षु सीओ बसंत कुमार सिंह से मामले की जांच कराई।

कई साल तक रिलेशनशिप में रहे, मुकदमे से बचने के लिए युवक ने मंदिर में रचाई शादी, फिर ..

यूपी की राजधानी लखनऊ में एक युवती युवक के साथ कई साल तक रिलेशनशिप में रहे। युवती ने आराेप लगाया कि रिलेशन का वीडिया वायरल कर दिया। फिर मुकदमे से बचने के लिए मंदिर में शादी की और उसके उसे छोड़ दिया।

नरेश प्रजापति मर्डर केस का खुलासा, तंत्र-मंत्र के शक में हुआ कत्ल; कातिलों को प्लॉट-गाड़ी देने का था वादा

ग्रेटर नोएडा के रोजा जलालपुर गांव में समाजसेवी नरेश प्रजापति हत्याकांड का शुक्रवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में गांव के ही एक युवक सहित पांच आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, युवक को शक था कि नरेश ने उसकी पत्नी पर तंत्र विद्या की है।

यूपी: दरोगा की मां का हत्यारोपी पुलिस एनकाउंटर में घायल, पास से मिले कानों के कुंडल

सोमवार 12 अगस्त की रात वह अपने मकान के बरामदे में सोई थीं। सुबह देर तक दरवाजा न खुलने पर पड़ोसियों को शक हुआ। वे छत से झांककर देखने लगे। उनका शव खून से लथपथ बरामदे में पड़ा मिला। उनका गला तेज धार हथियार से रेत दिया गया था।

ससुराल में पत्नी ने कराई बेइज्जती, पति ने घर लौटते ही खुद को कमरे में किया बंद; उठाया खौफनाक कदम

अभिषेक पत्नी को फोन करता था तो वह फोन नहीं उठाती थी। पत्नी के व्यवहार से परेशान होकर अभिषेक 2 दिन पहले हैदराबाद से अपने गांव चला आया था। गुरुवार को अभिषेक अपनी पत्नी को ले आने ससुराल गया था। पत्नी खुशी, ससुर राजेश शर्मा और खुशी की बड़ी बहन आशी ने अभिषेक को खूब मारा और बेइज्जत भी किया।

UP Panchayat Chunav: गोरखपुर में 21 गांवों से हटाए गए 43 हजार वोटर, 19 से चलेगा ये अभियान

19 अगस्त से मतदाता पुनरीक्षण अभियान शुरू होगा। इसके बाद इनके नाम टाउन एरिया के वार्डों में जुड़ जाएंगे। इस दौरान BLO घर-घर जाकर नए मतदाता बनाने के साथ ही वोटर लिस्ट ठीक करेंगे। एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी इस अभियान में मतदाता बन सकेंगे।

यूपी के इस जिले में 5.37 लाख लोगों का रुकेगा फ्री राशन, कार्ड होंगे सस्पेंड

यूपी के सीतापुर जिले में पांच लाख 37 हजार 844 राशन कार्ड धारकों का राशन कार्ड से तीन महीने के लिए नाम निलंबित किया जाएगा। इस बीच इन कार्डधारकों को फ्री राशन भी नहीं मिलेगा।

यूपी में जन्माष्टमी की धूम, मथुरा-वृंदावन में उमड़े श्रद्धालु; CM योगी भी करेंगे दर्शन

अनुमान है कि इस बार 60 लाख से अधिक श्रद्धालु मथुरा-वृंदावन पहुंचेंगे। जन्माष्टमी के मद्देनजर श्रद्धालु काफी पहले से मथुरा-वृंदावन के होटलों में बुकिंग करा चुके हैं। ट्रैफिक व्यवस्था में भी बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं। इसके साथ की रूट डायवर्जन भी किए गए हैं।

दिल्ली-मेरठ नमो भारत ट्रेन के लिए सराय काले खां स्टेशन तैयार, क्या है खास; PM मोदी कर सकते हैं उद्घाटन

दिल्ली के सराय काले खां से मोदीपुरम (मेरठ) के बीच नमो भारत ट्रेन के संचालन की तैयारी पूरी हो गई है। जल्द ही इस ट्रैक को शुरू करने की योजना है। योजना के मुताबिक, सराय काले खां स्टेशन सबसे बड़े मल्टी मॉडल हब के तौर पर तैयार हो गया है।

पति को इस हाल में देख सन्न रह गई पत्नी, आधी रात को बुलाई पुलिस; पड़ोसी भी दंग

घटना महाराजगंज के एक गांव की है। फंदे से लटकते मिले शख्स का नाम राम गोपाल था। उसकी पत्नी का नाम सरोज यादव है। सरोज ने पुलिस को बताया कि उसका पति राम गोपाल रोज की तरह मजदूरी करके घर लौटा। वह खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया।

यूपी में कब्जे को लेकर दो पक्षों में तड़तड़ाईं गोलियां, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि समेत 9 लोग घायल

यूपी के रायबरेली जिले में दुकान पर कब्जे को लेकर विवाद हो गया। दो पक्षों में गोलियां चलने लगीं। फायरिंग में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि समेत नौ लोग घायल हो गए। मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

यूपी के इस जिले में फिर तेंदुए का आतंक, घास काटने गई किशोरी पर किया हमला

इस दौरान अचानक झाड़ियों से निकलकर आए तेंदुए ने किशोरी पर हमला कर दिया। तेंदुए के हमले में किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्रामीणों के शोर को सुनकर तेंदुआ भाग गया। परिजनों ने घायल किशोरी को इलाज के लिए महराजगंज के एक अस्पताल में भर्ती कराया।

बस्ती में गैस सिलेंडर में रिसाव से लगी भीषण आग, मची चीख-पुकार, 7 बच्चों समेत 9 लोग झुलसे

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक गांव में गैस सिलेंडर लगाते समय लीकेज होने से भीषण आग लग गई। हादसे के बाद अफरा-तफरी मच गई। आग से सात बच्चे समेत नौ लोग गंभीर रूप से झुलस गए।

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

