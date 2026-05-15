UP Top News Today: दो दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर आएंगे सीएम योगी, नोएडा एयरपोर्ट से इस दिन से शुरू होंगी उड़ानें

CM Yogi Adityanath

UP Top News Today: दो दिवसीय दौरे पर शुक्रवार दोपहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर आएंगे। दोपहर 3.25 बजे प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उसके बाद महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल गोड़धोइया नाले के जीर्णोद्धार कार्य का निरीक्षण करेंगे। इस परियोजना के जून माह में इसके लोकार्पण की तैयारियां चल रही हैं। करीब 9.25 किलोमीटर लंबे इस नाले के बन जाने से तकरीबन आधे महानगर को जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा कि नोएडा के जेवर स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान सेवाएं आगामी 15 जून से शुरू हो जाएंगी। सीएम ने कहा कि हवाई अड्डे की यह परियोजना उस क्षेत्र के बदलाव को दर्शाती है, जो कभी अपराध के लिए जाना जाता था। विमानन कंपनी इंडिगो और अकासा एयर ने हाल ही में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ानों का संचालन करने की घोषणा की थी।

15 May 2026, 10:28:41 AM IST बलरामपुर में तेज रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में दो सगे भाइयों की मौत बलरामपुर जिले में तेज रफ्तार वाहनों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। तुलसीपुर रोड पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में दो सगे भाइयों की मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और परिवार में मातम पसरा हुआ है। मृतकों की पहचान शोएब खान (20 वर्ष) पुत्र गुलाम मुस्तफा तथा अयूब खान (22 वर्ष) पुत्र गुलाम मुस्तफा निवासी लोकाहवा, महाराजगंज के रूप में हुई है। दोनों भाई किसी काम से जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में एक युवक की जांघ की हड्डी टूट गई, जबकि चेहरे और शरीर पर भी गंभीर चोटें आई थीं।