UP Top News Today: दो दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर आएंगे सीएम योगी, नोएडा एयरपोर्ट से इस दिन से शुरू होंगी उड़ानें
UP Top News: योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दो दिवसीय दौरे पर आएंगे। यहां महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल गोड़धोइया नाले के जीर्णोद्धार कार्य का निरीक्षण करेंगे वहीं, सीएम ने कहा है कि नोएडा स्थित जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान सेवाएं 15 जून से शुरू हो जाएंगी।
UP Top News Today: दो दिवसीय दौरे पर शुक्रवार दोपहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर आएंगे। दोपहर 3.25 बजे प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उसके बाद महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल गोड़धोइया नाले के जीर्णोद्धार कार्य का निरीक्षण करेंगे। इस परियोजना के जून माह में इसके लोकार्पण की तैयारियां चल रही हैं। करीब 9.25 किलोमीटर लंबे इस नाले के बन जाने से तकरीबन आधे महानगर को जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा कि नोएडा के जेवर स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान सेवाएं आगामी 15 जून से शुरू हो जाएंगी। सीएम ने कहा कि हवाई अड्डे की यह परियोजना उस क्षेत्र के बदलाव को दर्शाती है, जो कभी अपराध के लिए जाना जाता था। विमानन कंपनी इंडिगो और अकासा एयर ने हाल ही में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ानों का संचालन करने की घोषणा की थी।
बलरामपुर में तेज रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में दो सगे भाइयों की मौत
बलरामपुर जिले में तेज रफ्तार वाहनों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। तुलसीपुर रोड पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में दो सगे भाइयों की मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और परिवार में मातम पसरा हुआ है। मृतकों की पहचान शोएब खान (20 वर्ष) पुत्र गुलाम मुस्तफा तथा अयूब खान (22 वर्ष) पुत्र गुलाम मुस्तफा निवासी लोकाहवा, महाराजगंज के रूप में हुई है। दोनों भाई किसी काम से जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में एक युवक की जांघ की हड्डी टूट गई, जबकि चेहरे और शरीर पर भी गंभीर चोटें आई थीं।
सात अस्पतालों से जुड़े मिले 274 डॉक्टरों को नोटिस
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) से संबद्ध अस्पतालों का विशेष सत्यापन अभियान चलाया गया। जांच में सामने आया कि 28 डॉक्टर ऐसे थे, जिनके नाम 15 से ज्यादा अस्पतालों से जुड़े हुए थे। वहीं 274 चिकित्सक ऐसे भी मिले, जिनके नाम सात से अधिक अस्पतालों में दर्ज थे। इस तीन दिनी सत्यापन प्रक्रिया में ऐसे सभी संबंधित चिकित्सकों को नोटिस जारी किए गए हैं। जांच में कई ऐसे मामले भी सामने आए जिनमें डॉक्टर पूर्व में किसी अस्पताल से जुड़े थे और वर्तमान में कहीं और हैं। मगर डाटा अपडेट न होने के कारण उनके नाम अभी भी पूर्व अस्पतालों में ही दर्ज हैं
UP Top News Today: पत्नी के अत्याचार से जीने की इच्छा नहीं...इंजीनियर ने की खुदकुशी
UP Top News Today: यूपी के गोरखपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एम्स थाना क्षेत्र के कुसम्ही जंगल में बुढ़िया माता मंदिर के पास गुरुवार की देर शाम कुशीनगर निवासी और मध्य प्रदेश की एक कंपनी में कार्यरत इंजीनियर की पेड़ से लटकती लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मरने से पहले उसका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने पत्नी के उत्पीड़न से आहत होकर खुदुकशी करने का जिक्र किया है। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। वहीं, एसपी सिटी निमिष पाटिल ने कहा कि शव पोस्टमार्टम को भेज दिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
UP Top News Today: यूपी में आंधी-बारिश से 142 से अधिक लोगों की मौत
UP Top News Today: यूपी में बुधवार देर रात आई आंधी-तूफान ने भारी तबाही मचा दी। वायुमंडल के निचले क्षोभमंडल में चक्रवाती स्थिति के साथ ही दक्षिण राजस्थान से आ रही पुरवा हवा की मदद से प्रदेश में 100 किमी की रफ्तार से आंधी चली। नतीजन बीते 48 घंटों में 142 से अधिक लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग की मानें तो आज कुछ और जिलों में मौसम बिगड़ सकता है। वहीं, कुछ जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है।