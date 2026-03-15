UP Top News Today: दरोगा भर्ती परीक्षा में पंडित शब्द पर विवाद, एलपीजी 76 गैस सिलेंडर चोरी

UP Top News Today: यूपी में चल रही दरोगा भर्ती परीक्षा के एक सवाल में पंडित शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इस पर विवाद खड़ा हो गया है। वहीं, महाराजगंज में एलपीजी के 76 गैस सिलेंडर चोरी हो गए हैं। चोरोंने गोदाम का ताला तोड़कर सिलेंडर पार कर दिए।

UP Top News Today 15 March 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान 'पंडित' शब्द को लेकर उपजे विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी भर्ती बोर्ड के अध्यक्षों को कड़े लहजे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि भविष्य में किसी भी भर्ती परीक्षा में जाति, धर्म या संप्रदाय की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला कोई भी कृत्य अक्षम्य होगा।

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महाराजगंज में चोरों ने एक गोदाम का ताला तोड़कर 76 गैस सिलेंडर चोरी कर लिए। गोदाम इंचार्ज नागेन्द्र यादव ने शनिवार को एजेंसी संचालक को सूचना दी कि शुक्रवार की रात चोरों ने गोदाम का ताला तोड़ दिया और 76 सिलेंडर उठा ले गए। इनमें से 12 भरे हुए, जबकि 64 खाली थे।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज दारोगा परीक्षा में ‘पंडित’ विवाद पर सीएम योगी सख्त, सभी भर्ती बोर्ड आयोग अध्यक्षों को यह निर्देश यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में 'पंडित' विवाद के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी भर्ती बोर्ड को सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने पेपर सेटर्स के लिए नए नियम तय करने, विवादित प्रश्न पूछने वालों को ब्लैकलिस्ट करने और अनुबंध (MoU) में गरिमा बनाए रखने की शर्त जोड़ने का आदेश दिया है।

LPG Crisis: गैस की किल्लत के बीच 76 सिलेंडर चोरी से हड़कंप, गोदाम का ताला तोड़ उड़ाए यूपी के महाराजगंज में ईंधन गैस की किल्लत और मारामारी के बीच चोरों ने एक गोदाम का ताला तोड़कर 76 गैस सिलेंडर चोरी कर लिए। चौक थाना क्षेत्र के ग्राम मिश्रौलिया स्थित मिठौरा इंडेन गैस सेवा के गोदाम में शुक्रवार की रात चोरों ने वारदात को अंजाम दिया।

ब्राह्मण विधायकों को पार्टी देने वाले पीएन पाठक की पंडित विवाद में एंट्री, आधी रात योगी से की यह अपील भाजपा विधायक पीएन पाठक ने पुलिस भर्ती बोर्ड के 'पंडित' विवाद में एंट्री लेते हुए आधी रात को सीएम योगी आदित्यनाथ को ट्वीट किया। उन्होंने भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष सहित जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की गहन जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है।

नवरात्र से अयोध्या में रामलला के दर्शन का समय बदलेगा, नहीं जारी होंगे वीआईपी पास राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का भी आगमन होना तय हो गया है। ऐसी स्थिति में उस तिथि पर वीआईपी दर्शन पास के अन्तर्गत सुबह सात बजे से रात्रि नौ बजे के बीच दो-दो घंटे के स्लाट के लिए ट्रस्ट द्वारा जारी किए जाने वाले सुगम व विशिष्ट दर्शन पास भी नहीं जारी किए जाएंगे।

एलपीजी गैस कम जलाने को कहा तो बहू पहुंच गई थाने, पुलिस भी बातें सुनकर रह गई हैरान मैनपुरी के बेवर में गैस किल्लत के चलते सास ने बहू को चूल्हे पर खाना बनाने को कहा, जिससे नाराज होकर बहू थाने पहुंच गई। बहू का कहना था कि टीवी पर गैस की कमी नहीं दिखाई जा रही, जबकि सास बचत चाहती थी। पुलिस ने समझा-बुझाकर मामला शांत कराया।

मार्च में ही मई जैसी गर्मी पर लगा ब्रेक, कई जगह बदला मौसम; तीन डिग्री लुढ़का पारा आईएमडी ने दिल्ली में सुबह हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने और गरज के साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार वाली तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान जताया है। इससे तापमान में और अधिक गिरावट आने की संभावना है।

चैत्र नवरात्र के पहले दिन अयोध्या आएंगी राष्ट्रपति, आम जनता कर पाएगी राम लला के सामान्य दर्शन वर्ष प्रतिपदा तदनुसार 19 मार्च से एक तरफ जहां राम मंदिर में श्रीराम यंत्र की स्थापना के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का आगमन हो रहा है तो दूसरी तरफ उसी तिथि से चैत्र रामनवमी मेला का भी शुभारम्भ हो रहा है। इसी तिथि से वासंतिक नवरात्र का भी शुभारम्भ हो जाएगा।

ईद पर काले कपड़े पहनें, नमाज में काली पट्टी बांधें, आजम खान की जेल से क्यों ऐसी अपील? रामपुर जेल में बंद आजम खान ने ईद पर मुसलमानों से काले कपड़े पहनने और काली पट्टी बांधने की अपील की है। उन्होंने ईरान में 160 बच्चियों के साथ हुए हादसे के विरोध में यह पैगाम दिया है। सपा नेता यूसुफ मलिक ने मुलाकात के बाद आजम खान के इस संदेश की जानकारी मीडिया को दी।

पहले मां-बाप अब पति चले गए, मुझसे नहीं हो पा रहा, वीडियो बनाकर महिला ने लगा ली फांसी उन्नाव में पति की मौत से दुखी 30 वर्षीय एकता ने भावुक वीडियो बनाकर फांसी लगा ली। माता-पिता को पहले ही खो चुकी एकता घर की इकलौती संतान थी। पति की तेरहवीं के अगले दिन उसने 'अंतिम संस्कार अच्छे से करने' की अपील करते हुए आत्महत्या कर ली।

UP Weather: पूर्व में ऑरेंज पश्चिम में येलो अलर्ट, तेज हवा संग बारिश बदलेगी मौसम मौसम विशेषज्ञ ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से एक सिस्टम बना हुआ है। एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान और उससे सटे अफगानिस्तान में शनिवार को सक्रिय हुआ। यूपी में गहरे काले बादल छाए रहेंगे। रुक-रुक कर बूंदाबांदी हो सकती है। लोगों को तपिश वाली गर्मी से राहत मिलेगी।