UP Top News Today: योगी ने गुरु गोरखनाथ को चढ़ाई खिचड़ी, मायावती का जन्मदिन आज

संक्षेप: UP Top News Today: यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आज गुरु गोरखनाथ को मकर संक्रांति के मौके पर खिचड़ी चढ़ाई और नागरिकों की मंगलकामना की प्रार्थना की। वहीं, बसपा आज मायावती का जन्मदिन मना रही है। इस मौके पर पार्टी आज शक्ति प्रदर्शन करेगी।

UP Top News Today 15 January 2026: सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आज मकर संक्रांति की पूजा की और गुरु गोरखनाथ को आस्था की खिचड़ी चढ़ाई। शिवावतार महायोगी से मुख्यमंत्री ने लोकमंगल व नागरिकों के सुखमय जीवन की मंगलकामना की। मकर संक्रांति-खिचड़ी पर्व पर सीएम योगी ने सभी नागरिकों को शुभकामनाएं भी दीं। गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

आज बसपा प्रमुख मायावती का 70वां जन्मदिन है। इस मौके को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में बसपा जनकल्याणकारी दिवस ​​के रूप में मना रही है। 2027 की तैयारी में जुटी बसपा आज शक्ति प्रदर्शन करेगी। कार्यक्रमों में पार्टी नेताओं को कार्यकर्ताओं को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज योगी ने गुरु गोरखनाथ को चढ़ाई आस्था की खिचड़ी, मकर संक्रांति पर नागरिकों के लिए की मंगलकामना मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आज गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त में चार बजे गोरखनाथ मंदिर में नाथपंथ की विशिष्ट परंपरा के अनुसार महायोगी गुरु गोरखनाथ को विधि विधान से आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई।