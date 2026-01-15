Hindustan Hindi News
UP Top News Today 15 January 2026 CM Yogi Adityanath Makar Sankranti Mayawati Birthday SIR Politics
UP Top News Today: योगी ने गुरु गोरखनाथ को चढ़ाई खिचड़ी, मायावती का जन्मदिन आज

UP Top News Today: योगी ने गुरु गोरखनाथ को चढ़ाई खिचड़ी, मायावती का जन्मदिन आज

संक्षेप:

UP Top News Today: यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आज गुरु गोरखनाथ को मकर संक्रांति के मौके पर खिचड़ी चढ़ाई और नागरिकों की मंगलकामना की प्रार्थना की। वहीं, बसपा आज मायावती का जन्मदिन मना रही है। इस मौके पर पार्टी आज शक्ति प्रदर्शन करेगी।

Jan 15, 2026 10:23 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
UP Top News Today 15 January 2026: सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आज मकर संक्रांति की पूजा की और गुरु गोरखनाथ को आस्था की खिचड़ी चढ़ाई। शिवावतार महायोगी से मुख्यमंत्री ने लोकमंगल व नागरिकों के सुखमय जीवन की मंगलकामना की। मकर संक्रांति-खिचड़ी पर्व पर सीएम योगी ने सभी नागरिकों को शुभकामनाएं भी दीं। गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं।

आज बसपा प्रमुख मायावती का 70वां जन्मदिन है। इस मौके को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में बसपा जनकल्याणकारी दिवस ​​के रूप में मना रही है। 2027 की तैयारी में जुटी बसपा आज शक्ति प्रदर्शन करेगी। कार्यक्रमों में पार्टी नेताओं को कार्यकर्ताओं को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

योगी ने गुरु गोरखनाथ को चढ़ाई आस्था की खिचड़ी, मकर संक्रांति पर नागरिकों के लिए की मंगलकामना

मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आज गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त में चार बजे गोरखनाथ मंदिर में नाथपंथ की विशिष्ट परंपरा के अनुसार महायोगी गुरु गोरखनाथ को विधि विधान से आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई।

पूरी खबर यहां पढ़ें: योगी ने गुरु गोरखनाथ को चढ़ाई आस्था की खिचड़ी, मकर संक्रांति पर नागरिकों के लिए की मंगलकामना

मायावती का जन्मदिन आज, बसपा कर रही 2027 की तैयारी

बसपा प्रमुख मायावती का आज जन्मदिन है। बसपा मायावती का 70वां जन्मदिन उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जनकल्याणकारी दिवस ​​के रूप में मना रही है। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जन्मदिन समारोह में बड़ी संख्या में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। पार्टी नेता 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे और बसपा की बहुमत वाली सरकार बनाने और मायावती को पांचवीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का आह्वान करेंगे।

पहाड़ों पर बर्फबारी से यूपी के मैदानी इलाकों में गिरेगा पारा, इस इलाके में बूंदाबांदी के आसार

मकर संक्रांति के बाद पश्चिम से लेकर पूरब तक मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बूंदाबादी के आसार हैं, जबकि पूर्वांचल में बादल छाए रहेंगे।

पूरी खबर यहां पढ़ें: पहाड़ों पर बर्फबारी से यूपी के मैदानी इलाकों में गिरेगा पारा, इस इलाके में बूंदाबांदी के आसार

केजीएमयू धर्मांतरण कांड में जाकिर नाइक कनेक्शन, गैंग के पास से किताबें, वीडियो मिले

लखनऊ के केजीएमयू धर्मांतरण मामले के आरोपित भी आगरा धर्मांतरण गैंग के सदस्यों की तरह विवादित इस्लामिक उपदेशक ज़ाकिर नाइक के वीडियो से प्रेरित थे। एसटीएफ की जांच कुछ इसी तरह आगे बढ़ रही है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: केजीएमयू धर्मांतरण कांड में जाकिर नाइक कनेक्शन, गैंग के पास से किताबें, वीडियो मिले

यूपी से कामाख्या तक सफर आसान, 18 जनवरी से चलेगी अमृतभारत ट्रेन, देखें शेड्यूल

यूपी से कामाख्या जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। डिब्रूगढ़ से कामाख्या होते हुए गोरखपुर और फिर यहां अयोध्या धाम के रास्ते गोमती नगर तक नई ट्रेन चलाने के लिए शेड्यूल जारी हो गया है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: यूपी से कामाख्या तक सफर आसान, 18 जनवरी से चलेगी अमृतभारत ट्रेन, देखें शेड्यूल

हनुमान जी के बाद अब मां दुर्गा की मूर्ति की परिक्रमा कर रहा कुत्ता, पशु डॉक्टर के साथ टीम पहुंची

यूपी के बिजनौर में चर्चा का विषय बन गया एक कुत्ता हनुमान जी की मूर्ति की लगातार दो दिनों तक परिक्रमा करने के बाद अब मां दुर्गा की मूर्ति के चक्कर लगा रहा है। मौके पर आस्थावानों की भीड़ जुट गई है। पशु डॉक्टर के साथ टीम भी पहुंची और कुत्ते की जांच की है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: हनुमान जी के बाद अब मां दुर्गा की मूर्ति की परिक्रमा कर रहा कुत्ता, पशु डॉक्टर के साथ टीम पहुंची

यूपी में बाइक-स्कूटी पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट जरूरी, अफसरों को सख्ती का आदेश

यूपी में बाइक-स्कूटी पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। इस बाबत अफसरों और वाहन डीलरों को आदेश जारी किया गया है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: यूपी में बाइक-स्कूटी पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट जरूरी, अफसरों को सख्ती का आदेश

हत्या-अपहरण से मेरठ में माहौल गर्म, कपसाड़ और ज्वालागढ़ में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित

मेरठ में मां की हत्या कर बेटी का अपहरण और टेंपो चालक की हत्या को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। जातीय तनाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में प्रशासन ने यहां के कपसाड़ और ज्वालागढ़ में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: हत्या-अपहरण से मेरठ में माहौल गर्म, कपसाड़ और ज्वालागढ़ में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित

शक में कत्ल! बेरहमी से पत्नी को पीटा फिर गला दबाकर हत्या, छोड़ खुद भी लगाई फांसी

उन्नाव में ई-रिक्शा चोरी के मामले में जेल से बाहर आए युवक ने गला घोंटकर पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद अपने गले में रस्सी का फंदा डालकर छत से कूद गया। फंदा लगने से उसकी भी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पूरी खबर यहां पढ़ें: शक में कत्ल! बेरहमी से पत्नी को पीटा फिर गला दबाकर हत्या, छोड़ खुद भी लगाई फांसी

यूपी में अब बच्चों के इस कफ सिरप को लेकर अलर्ट, बिक्री पर तत्काल रोक, जिले-जिले में जांच

मानक से ज्यादा एथिलीन ग्लाइकॉल (ईजी) की मात्रा पाए जाने पर एलमांट किड सिरप की बिक्री पर रोक के बाद उसकी जांच औषधि निरीक्षकों ने शुरू कर दी है। यह सिरप बच्चों को एलर्जी, खांसी या अस्थमा के इलाज में दिया जाता है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: यूपी में अब बच्चों के इस कफ सिरप को लेकर अलर्ट, बिक्री पर तत्काल रोक, जिले-जिले में जांच

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
