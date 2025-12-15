Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsUP NewsUP Top News Today 15 December 2025 SIR Cough Syrup Racket CM Yogi Adityanath weather crime politics
UP Top News Today: पश्चिमी यूपी में प्रदूषण पर योगी सरकार सख्त, लखनऊ पीजीआई में होगा हाईटेक इलाज

UP Top News Today: पश्चिमी यूपी में प्रदूषण पर योगी सरकार सख्त, लखनऊ पीजीआई में होगा हाईटेक इलाज

संक्षेप:

UP Top News Today: पश्चिमी यूपी में प्रदूषण पर योगी सरकार सख्त हो गई है। योगी सरकार ने पश्चिमी यूपी में प्रदूषण को लेकर नकेल कसते हुए सात विभागों से रिपोर्ट तलब की है। वहीं, लखनऊ पीजीआई में अब हाईटेक इलाज होगा। हाईटेक उपचार के लिए नया केन्द्र बनेगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसका ऐलान किया।

Dec 15, 2025 11:07 am ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान, लखनऊ
share

UP Top News Today 15 December 2025: योगी सरकार ने एनसीआर से सटे पश्चिमी यूपी के जिलों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर वहां के अधिकारियों पर नकेल कस दी है। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सात विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पीजीआई में गंभीर और दुर्लभ रोगियों के लिये क्वार्टनरी स्वास्थ्य (चतुर्थक स्वास्थ्य-देखभाल) केन्द्र स्थापित होगा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसको लेकर ऐलान किया है।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

योगी सरकार ने पश्चिमी यूपी में प्रदूषण को लेकर नकेल कसी, सात विभागों से रिपोर्ट तलब

योगी सरकार ने एनसीआर से सटे पश्चिमी यूपी के जिलों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर वहां के अधिकारियों पर नकेल कस दी है। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सात विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी से अब तक प्रदूषण रोकने के लिए क्या किया गया, इस पर रिपोर्ट मांगी गई है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: योगी सरकार ने पश्चिमी यूपी में प्रदूषण को लेकर नकेल कसी, सात विभागों से रिपोर्ट तलब

लखनऊ पीजीआई में हाईटेक उपचार के लिए नया केन्द्र बनेगा, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ऐलान

पीजीआई में गंभीर और दुर्लभ रोगियों के लिये क्वार्टनरी स्वास्थ्य (चतुर्थक स्वास्थ्य-देखभाल) केन्द्र स्थापित होगा। यहां जटिल ऑपरेश्न, लिवर, हार्ट, किडनी समेत दूसरे अंग काम न करने वाले गंभीर रोगियों को उच्च स्तरीय इलाज मिलेगा।

पूरी खबर यहां पढ़ें: लखनऊ पीजीआई में हाईटेक उपचार के लिए नया केन्द्र बनेगा, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ऐलान

बहनोई का कत्ल कर बोरे में भर नहर में फेंकी लाश, बेरहमी से कूंचा गया सिर

यूपी के कौशांबी में एक युवक की हत्याकर लाश बोरे में भरकर फेंक दी गई। आरोप है कि साले ने ही अपने दो साथियों के साथ मिलकर सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। रविवार सुबह मवई गांव स्थित सूखी नहर में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया।

पूरी खबर यहां पढ़ें: बहनोई का कत्ल कर बोरे में भर नहर में फेंकी लाश, बेरहमी से कूंचा गया सिर

महिलाओं ने युवती को जमीन पर गिराकर डंडों से पीटा, तमाशा देखती रही पुलिस

कानपुर मानसिक रूप से बीमार एक युवती ने सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। इस दौरान नाराज स्थानीय महिलाओं ने पुलिस के सामने ही युवती की बेरहमी से पिटाई कर दी, जबकि पुलिस मूकदर्शक बनी रही। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: महिलाओं ने युवती को जमीन पर गिराकर डंडों से पीटा, तमाशा देखती रही पुलिस

अचानक बढ़ गया हजारों लोगों का बिजली बिल, भुगतान और ओटीएस पर भी खतरा मंडराया

यूपी में मध्यांचल विद्युत निगम के तकनीकी सिस्टम ने हजारों उपभोक्ताओं के बिजली के बिल को ऑटोमैटिक होल्ड कर दिया है। यह होल्ड इसलिए किया गया है क्योंकि सिस्टम ने पाया कि इन उपभोक्ताओं के बिल की राशि अचानक काफी अधिक आ गई है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: अचानक बढ़ गया हजारों लोगों का बिजली बिल, भुगतान और ओटीएस पर भी खतरा मंडराया

लखनऊ तनिष्क में रेकी, अयोध्या जाकर रामलला का दर्शन, वापस आकर उड़ाया हीरे जड़ित कंगन

राजधानी लखनऊ में गोमतीनगर के तनिष्क शोरूम से हीरे जड़ित सोने के कंगन उड़ाने वाले चार शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया है। चोरी से पहले चारों अयोध्या गए और रामलला का दर्शन करने के बाद वापस आकर वारदात की।

पूरी खबर यहां पढ़ें: लखनऊ तनिष्क में रेकी, अयोध्या जाकर रामलला का दर्शन, वापस आकर उड़ाया हीरे जड़ित कंगन

पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के बेटे पर जानलेवा हमला, रॉड और ईंट-पत्थर से किए वार

यूपी के प्रयागराज में कौशाम्बी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और बसपा नेता राजेश कुशवाहा के बेटे अमित कुशवाहा पर शनिवार रात जानलेवा हमला किया गया। प्रीतमनगर में एक दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में कुछ युवकों ने कहासुनी के बाद अमित की पिटाई की।

पूरी खबर यहां पढ़ें: पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के बेटे पर जानलेवा हमला, रॉड और ईंट-पत्थर से किए वार

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |