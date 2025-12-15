UP Top News Today: पश्चिमी यूपी में प्रदूषण पर योगी सरकार सख्त, लखनऊ पीजीआई में होगा हाईटेक इलाज

संक्षेप: UP Top News Today: पश्चिमी यूपी में प्रदूषण पर योगी सरकार सख्त हो गई है। योगी सरकार ने पश्चिमी यूपी में प्रदूषण को लेकर नकेल कसते हुए सात विभागों से रिपोर्ट तलब की है। वहीं, लखनऊ पीजीआई में अब हाईटेक इलाज होगा। हाईटेक उपचार के लिए नया केन्द्र बनेगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसका ऐलान किया।

UP Top News Today 15 December 2025: योगी सरकार ने एनसीआर से सटे पश्चिमी यूपी के जिलों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर वहां के अधिकारियों पर नकेल कस दी है। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सात विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पीजीआई में गंभीर और दुर्लभ रोगियों के लिये क्वार्टनरी स्वास्थ्य (चतुर्थक स्वास्थ्य-देखभाल) केन्द्र स्थापित होगा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसको लेकर ऐलान किया है।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज योगी सरकार ने पश्चिमी यूपी में प्रदूषण को लेकर नकेल कसी, सात विभागों से रिपोर्ट तलब योगी सरकार ने एनसीआर से सटे पश्चिमी यूपी के जिलों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर वहां के अधिकारियों पर नकेल कस दी है। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सात विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी से अब तक प्रदूषण रोकने के लिए क्या किया गया, इस पर रिपोर्ट मांगी गई है।