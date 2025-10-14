UP Top News Today: बरेली बवाल में मौलाना तौकीर की पेशी, 90 दिन में हटेंगे सरकारी जमीनों से कब्जे

बवाल के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा की मंगलवार को कोर्ट में पेशी होगी। उसे कुल 11 मुकदमों में तलब किया गया है। उधर, यूपी में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 90 दिनों के अंदर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है।

UP Top News Today 14 October 2025: बवाल के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा की मंगलवार को कोर्ट में पेशी होगी। उसे कुल 11 मुकदमों में तलब किया गया है। हालांकि मामले की संवेनदशीलता को देखते हुए पुलिस ने उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश कराने का अनुरोध किया है। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के बुलावे पर जबरन इस्लामिया ग्राउंड जाने की कोशिश कर रही भीड़ ने 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद बवाल कर दिया था। उन्हें रोकने की कोशिश के दौरान 10 स्थानों पर पुलिस पर पथराव और फायरिंग की गई थी। इस दौरान पुलिस का वायरलेस सेट और एंटी राइट गन लूट ली गई। पुलिस ने इस बवाल को लेकर 10 मुकदमे दर्ज किए और अब तक मौलाना तौकीर रजा, नफीस और नदीम समेत 80 से ज्यादा उपद्रवियों को जेल भेजा जा चुका है। सुरक्षा कारणों के कारण मौलाना तौकीर रजा को फतेहगढ़ जेल में रखा गया है। संभावना है कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी कराई जाए।

उधर, यूपी में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 90 दिनों के अंदर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रदेशवासियों को सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण हटाने में उदासीन ग्राम प्रधान और लेखपाल के खिलाफ दीवानी अवमानना की कार्यवाही करने का अधिकार दिया है। यह कार्यवाही हाईकोर्ट में की जा सकेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून के अनुसार कार्य करने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय और आपराधिक कार्यवाही की जाए। इस मामले में जीरो टारलेंस की नीति अपनाते हुए अतिक्रमण यथाशीघ्र हटाया जाना चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि ने झांसी के मुन्नीलाल उर्फ हरिशरण की जनहित याचिका निस्तारित करते हुए दिया है।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

ड्रोन के बाद हवाई जहाज ने फैलाई दहशत, कई गावों के ऊपर घंटों घूमता दिखा

यूपी के एटा में सोमवार दोपहर को अलीगंज क्षेत्र में कई गांव के ऊपर घंटों तक हवाई जहाज घूमता रहा। हवाईजहाज को तिरछा होता देख ग्रामीण घबरा गए और एक ही स्थान पर बार-बार घूमने के कारण ग्रामीण घरों से बाहर आ गए।

आजमगढ़ जेल के सुपरिटेंडेंट सस्पेंड, बंदी ने जेल के खाते में सेंध लगा निकाल लिए थे 52 लाख

मई 2024 में रामजीत यादव वरिष्ठ जेल सुपरिटेंडेंट के नाम से संचालित सरकारी बैंक खाते की पासबुक चुरा लाया था। उसने चेक पर फर्जी दस्तखत कर चौक स्थित केनरा बैंक से लाखों रुपये निकाल लिये। मामले में जिला कारागार के अफसरों की भी भूमिका संदिग्ध है। अब इस मामले में जेल सुपरिटेंडेंट सस्पेंड हो गए हैं।

हाफ एनकाउंटर में घायल गैंगस्टर सुबह फरार, यूपी पुलिस ने दोबारा मुठभेड़ में गोली मारकर पकड़ा

यूपी के फिरोजाबाद में पाॅक्सो और गैंगस्टर का आरोपी एक दिन पहले नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास में मुठभेड़ में टांग में गोली मारकर पकड़ा था। सोमवार सुबह अस्पताल से पुलिस को चकमा देकर भाग निकला।

लखनऊ में 97 अवैध टाउनशिप के खुलासे से हड़कंप, जिम्मेदार इंजीनियरों पर ऐक्शन की तैयारी

कोर्ट ने इन 97 टाउनशिपों को चिन्हित कर गिराने का आदेश जारी किया था। मगर प्रवर्तन विभाग के दो अवर अभियंता दिनेश कुमार और विपिन बिहारी राय ने कार्रवाई ही नहीं की। इसका खुलासा तब हुआ जब प्रवर्तन विभाग ने ऑनलाइन लोकेशन के जरिए अवैध प्लॉटिंग की समीक्षा की।

जमानत पर छूटे हत्यारोपी की लाश जंगल में मिली, डकैती का माल बांटने में हत्या का शक

यूपी के फतेहाबाद के दूधिया के हत्यारोपी का शव मुरैना के जंगल में संदिग्ध हालात में मिला। वह इन दिनों जमानत पर जेल से बाहर आया था। बीते दिनों दूधिया के भाई पर हुई फायरिंग में भी उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है।

MLC चुनाव : सपा ने गुर्जर प्रत्याशी उतारकर साधा सियासी समीकरण, कांग्रेस ने किस पर लगाया दांव

उत्तर प्रदेश में स्नातक एमएलसी सीट को लेकर सियासी माहौल गरमाने लगा है। मेरठ-सहारनपुर मंडल की स्नातक सीट के लिए 2026 में चुनाव होने हैं। चुनाव के लिए सपा और कांग्रेस ने पत्ते खोल दिए हैं। अब भाजपा प्रत्याशी की घोषणा का इंतजार है।

वे बड़े भाई जैसे, आजम खान और मोहिबुल्लाह नदवी की बयानबाजियों के बीच बोलीं सांसद रुचि वीरा

सांसद रुचि वीरा ने आजम खान और रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह के बीच कथित बयानबाज़ी को लेकर कहा कि पार्टी को भाजपा से लड़ना है, आपस में नहीं। आजम खान हमारे मार्गदर्शक हैं, पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। हम सभी उनका सम्मान करते हैं। विवाद खड़ा करने वालों को संयम बरतना चाहिए।

यूपी के इस जिले में डेंगू का कहर, कबड्डी खिलाड़ी की मौत; 152 बीमार

युवक की मौत के बाद परिवार में मातम छा गया। उनकी मौत से क्षेत्र में शोक की लहर है। बीते चार दिनों से युवक को तेज बुखार हो रहा था। उसका इलाज कस्बे के निजी अस्पताल में चल रहा था। यहां इलाज के दौरान रैपिड कार्ड से जांच में डेंगू की तस्दीक हुई। रविवार को युवक की हालत और बिगड़ गई।

रिटायर पुलिसवाले पर भ्रष्टाचार का केस, खुशी में गांव वालों ने मनाया जश्न, 500 लोगों की दावत

यूपी में एक गांव के लोगों ने इस बात का जश्न मनाया कि रिटायर पुलिस वाले के खिलाफ केस दर्ज हो गया। इतना ही नहीं गांव वालों ने दावत भी की। बागपत जिले के एक छोटे से गांव में सोमवार को जश्न मनाया गया।

मतदान से पहले बुर्के वाली महिलाओं की जांच पर सपा का एतराज, चुनाव आयोग से की ये मांग

सपा ने कहा कि यह निर्देश आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़ा कर रहा है। पार्टी ने आरोप लगाया कि इससे देश में एक विशेष सम्प्रदाय के मतदाताओं को निशाना बनाया गया है। कहा कि यह अलोकतात्रिक और असंवैधानिक है। पार्टी की ओर से लखनऊ में यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन दिया है।