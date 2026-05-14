UP Top News: प्रतीक यादव का लखनऊ में होगा अंतिम संस्कार, सीएम योगी के काफिले में बस दो गाड़ी

Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav pays homage to the mortal remains of his stepbrother, Prateek Yadav,

UP Top News: मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार आज सुबह 11:30 बजे लखनऊ में ही गोमती किनारे भैंसाकुंड घाट पर किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत की वजह फेफड़ों की मुख्य नस में खून का थक्का जमना (पल्मोनरी एम्बोलिज्म) बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील का उत्तर प्रदेश में व्यापक असर दिख रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या घटाकर मात्र दो कर दी है।