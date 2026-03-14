UP Top News Today: दरोगा भर्ती परीक्षा से पहले दो सॉल्वर दबोचे, गैस सिलेंडर की लाइन में खड़े बुजुर्ग की मौत

UP Top News Today: दरोगा भर्ती परीक्षा से पहले सॉल्वर गिरोह के दो सदस्य दबोचे गए हैं। आरोपी का भाई भी पुलिसकर्मी है और आरोपी पहले भी जेल भेजा गया था। वहीं, एलपीजी के लिए राज्यभर में मारामारी है। इसी के बीच गैस सिलेंडर के लिए लाइन में खड़े एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग की हार्ट अटैक से जान गई।

UP Top News Today 14 March 2026: उत्तर प्रदेश में उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस) एवं समकक्ष पदों पर भर्ती-2025 की लिखित परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले पुलिस और एसओजी ने एक बड़े सॉल्वर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। शुक्रवार को अलीगढ़ के टप्पल इलाके में हुई इस कार्रवाई में गिरोह के दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों में से एक पुराना अपराधी है।

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फर्रुखाबाद में एक बुजुर्ग घर से गैस सिलेंडर लेने निकले और उनकी मौत हो गई। लाइन में तीन घंटे खड़े होने के बाद वो अचानक गिरे। उन्हें आनन-फानन उन्हें एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उनके बेटे का कहना है कि पिता को सिलेंडर की पर्ची मिल गई थी। वो सिलेंडर के लिए लाइन में लगे थे जिस समय उनकी हालत खराब हुई। इसके बाद वो गिरे और उनकी मौत हो गई।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज दरोगा भर्ती परीक्षा से पहले सॉल्वर गिरोह के दो सदस्य दबोचे गए, आरोपी का भाई भी पुलिसकर्मी अलीगढ़ में यूपी दरोगा भर्ती परीक्षा-2025 से पहले सॉल्वर गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी ललित पहले भी जेल जा चुका है, जबकि परीक्षार्थी हरिकेश का भाई दिल्ली पुलिस में है।

LPG Crisis: गैस सिलेंडर के लिए लाइन में खड़े बुजुर्ग की मौत, हार्ट अटैक से गई जान यूपी के फर्रुखाबाद शहर में शुक्रवार को एक बुजुर्ग की हार्ट अटैक से जान चली गई। बेटे का कहना है कि पिता गैस सिलेंडर लेने के लिए लाइन में खड़े थे। तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वह गश खाकर जमीन पर गिर पड़े। आनन-फानन उन्हें एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

सीएचसी से गंभीर मरीज को रेफर करते ही हटाई ऑक्सीजन, एंबुलेंस के इंतजार करते हुए जान गई यूपी के बस्ती जिले के सीएचसी भानपुर में गुरुवार रात एक बुजुर्ग की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है मरीज की हालत गंभीर थी। लेकिन उन्हें रेफर किया गया था। अस्पताल में ऑक्सीजन हटाने से मरीज की मौत हुई है। शुक्रवार को मृतक के परिजन अस्पताल पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई।

ट्रेन में नोटों का जखीरा के बाद करोड़ों के सोने के बिस्किट बरामद, सभी 24 कैरेट शुद्ध, दो युवक गिरफ्तार वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस से 3.55 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के 19 बिस्किट बरामद किए गए हैं। महाराष्ट्र के दो तस्करों ने सोने को अपनी पैंट की सिलाई में छिपाया था। अकालतख्त एक्सप्रेस में मिले 1.75 करोड़ नकद के बाद यह दूसरी बड़ी बरामदगी है।

कानपुर में आवारा कुत्तों का आतंक; 12 साल के बच्चे को बुरी तरह नोचा, 10 टांके लगे कानपुर के जाजमऊ स्थित मनोहर नगर में आवारा कुत्तों के झुंड ने 12 साल के आरिश आलम पर हमला कर दिया। बच्चे के हाथ-पैर में गंभीर जख्म आए और हाथ में 10 टांके लगे। घटना के बाद वह दहशत में है और परीक्षा भी नहीं दे पा रहा। लोगों ने नगर निगम से कुत्तों को पकड़ने की मांग की है।

लखनऊ-वाराणसी हाईवे ग्रीन कॉरिडोर में बदलेगा, अगले माह कानपुर एक्सप्रेस वे की सौगात लखनऊ-वाराणसी हाईवे को ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे का लोकार्पण अप्रैल के पहले सप्ताह में होगा। इसका ऐलान गुरुवार को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम योगी की मौजूदगी में लखनऊ में की।

डबल मर्डर के बाद बदायूं एसएसपी बृजेश हटाए गए, 4 जिलों के एसपी समेत 7 आईपीएस ट्रांसफर बदायूं में डबल मर्डर के बाद वहां के एसएसपी बृजश कुमारसिंह को हटा दिया गया है। इसके साथ ही चार जिलों के एसपी समेत सात आईपीएस के तबादले किए गए हैं।

पति और परिजनों को नशीला दूध पिलाकर नवविवाहिता प्रेमी संग फरार, पिछले साल हुई थी शादी मुरादाबाद में एक नवविवाहिता ने पति और ससुरालियों को नशीला दूध पिलाकर बेहोश कर दिया और प्रेमी संग फरार हो गई। वह घर से एक लाख की नकदी और लाखों के जेवर भी ले गई। परिजनों के होश में आने पर घटना का खुलासा हुआ।

फिसलकर हंसिया पर गिरने से कटी युवती की गर्दन, मौत हादसा थी या हत्या में उलझी पुलिस 23 वर्षीय एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में हंसिया से गर्दन कटने के बाद मौत हो गई। परिजन उसे इलाज के लिए सीएचसी पिपराइच ले गए, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। बीआरडी में करीब एक घंटे इलाज के बाद युवती ने दम तोड़ दिया।

UP Weather: कल से बदलेगा यूपी का मौसम, तेज हवाओं संग बारिश दिलाएगी गर्मी से राहत मौसम विभाग के मुताबिक रविवार से लेकर बुधवार तक पूर्वी यूपी के आसमान में बादल छाए रहेंगे। सोमवार-मंगलवार को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। दिन के तापमान में गिरावट होगी। हालांकि रात के तापमान में इजाफा होगा।