UP Top News Today: यूपी में भीषण ठंड के साथ ऑरेंज अलर्ट, अनुज चौधरी पर नहीं होगा केस

UP Top News Today: यूपी में भीषण ठंड के साथ ऑरेंज अलर्ट, अनुज चौधरी पर नहीं होगा केस

संक्षेप:

UP Top News Today: यूपी में भीषण ठंड के साथ मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में बारिश होने की भी संभावना जताई है। वहीं, संभल हिंसा के समय सीओ रहे अनुज चौधरी पर केस दर्ज होने से रोकने के लिए हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। संभल एसएसपी ने अनुज चौधरी का समर्थन किया।

Jan 14, 2026 09:56 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
UP Top News Today 14 January 2026: यूपी में भीषण ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इसी के बीच मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। कई इलाकों में बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। ऐसे में तापमान में गिरावट देखी जाएगी और गलन भरी सर्दी बढ़ने का अनुमान है।

संभल जामा मस्जिद सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा के बाद फंसे अनुज चौधरी पर केस दर्ज नहीं होगा। संभल एसएसपी ने अनुज चौधरी के पक्ष में उनका साथ देते हुए कहा है कि मामले में हाईकोर्ट में अपील की जाएगी।

UP के लिए IMD का बड़ा मौसम अलर्ट, कड़ाके की ठंड के साथ इन राज्यों में बारिश भी

14 जनवरी को उत्तराखंड में कोल्ड डे के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में 14 और 15 जनवरी को शीत लहर की संभावनाएं हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 14 जनवरी, झारखंड और ओडिशा में 14 से 16 जनवरी के बीच शीत लहर चल सकती है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: UP के लिए IMD का बड़ा मौसम अलर्ट, कड़ाके की ठंड के साथ इन राज्यों में बारिश भी

महाकुंभ से चर्चित हर्षा रिछारिया माघ पूर्णिमा से छोड़ेंगी धर्म की राह, क्यों किया बड़ा ऐलान

महाकुंभ में सबसे खूबसूरत साध्वी के रूप में चर्चा में आईं हर्षा रिछारिया ने धर्म की राह छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इसी प्रयागराज से ही चर्चित होने वाली हर्षा प्रयागराज में ही माघ पूर्णिमा पर संगम स्नान कर पुरानी ग्लैमरस दुनिया में लौटेंगी।

पूरी खबर यहां पढ़ें: महाकुंभ से चर्चित हर्षा रिछारिया माघ पूर्णिमा से छोड़ेंगी धर्म की राह, क्यों किया बड़ा ऐलान

अनुज चौधरी पर नहीं दर्ज होगा केस, संभल SSP खुलकर साथ आए, बोले- हाईकोर्ट में होगी अपील

संभल जामा मस्जिद सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा को लेकर तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने मंगलवार को दिया है। इसे लेकर संभल एसएसपी खुलकर अनुज के पक्ष में आ गए हैं। कहा कि केस नहीं दर्ज होगा और हाईकोर्ट में अपील की जाएगी।

पूरी खबर यहां पढ़ें: अनुज चौधरी पर नहीं दर्ज होगा केस, संभल SSP खुलकर साथ आए, बोले- हाईकोर्ट में होगी अपील

फिरोजाबाद हाईवे पर भीषण हादसा, टक्कर के बाद आग का गोला बनी बाइक, जिंदा जल गए 2 युवक

फिरोजाबाद हाईवे पर सोमवार रात एक वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। जिससे बाइक में आग लग गई और कानपुर के दो युवकों की जिंदा जलकर मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

पूरी खबर यहां पढ़ें: फिरोजाबाद हाईवे पर भीषण हादसा, टक्कर के बाद आग का गोला बनी बाइक, जिंदा जल गए 2 युवक

प्रयागराज की ग्राम पंचायतों में 36.63 लाख डुप्लीकेट वोटर! चुनाव से पहले होगा वेरिफिकेशन

यूपी में प्रयागराज मंडल के सभी जिलों की पंचायतों में 36 लाख 63 हजार 279 मतदाता डुप्लीकेट हो सकते हैं। आयोग की ओर से जिलों को सूची भेजकर इसका सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे वास्तविक मतदाता की जानकारी हो सके।

पूरी खबर यहां पढ़ें: प्रयागराज की ग्राम पंचायतों में 36.63 लाख डुप्लीकेट वोटर! चुनाव से पहले होगा वेरिफिकेशन

संभल हिंसा: अनुज चौधरी समेत 15 पुलिसवालों पर FIR का आदेश, एसपी बोले-हाई कोर्ट में करेंगे अपील

24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान संभल में भीषण हिंसा भड़की थी। इस हिंसा में चार युवकों की मौत हुई थी, जबकि कई पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी भी घायल हुए थे। पीड़ित पक्ष का दावा है कि आलम उस दिन बेकरी प्रोडक्ट बेचने के लिए निकला था, तभी पुलिस की गोली का शिकार हो गया।

पूरी खबर यहां पढ़ें: संभल हिंसा: अनुज चौधरी समेत 15 पुलिसवालों पर FIR का आदेश, एसपी बोले-हाई कोर्ट में करेंगे अपील

UP Weather: यूपी के इस इलाके में कड़ाके की ठंड की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति पर भी ठंड से लोगों की कंपकंपी छूट रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए पश्चिमी यूपी और तराई में कड़ाके की ठंड की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: UP Weather: यूपी के इस इलाके में कड़ाके की ठंड की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

मम्मी ने अंकल के साथ मिलकर पापा को पिलाया था जहर; मासूम की गवाही से प्रेमी-प्रेमिका दोषी करार

प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने और अंतिम संस्कार करने वाली पत्नी व प्रेमी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इस मामले में दो साल की बेटी की गवाही अहम रही। उसने बयान दिए थे कि अंकल ने गिलास में कुछ मिलाया और मां ने वह पापा को पिला दिया था।

पूरी खबर यहां पढ़ें: मम्मी ने अंकल के साथ मिलकर पापा को पिलाया था जहर; मासूम की गवाही से प्रेमी-प्रेमिका दोषी करार

टीचरों को कापी गलत जांचना अब पड़ेगा बहुत भारी, परीक्षा नियमावली में बदलाव की तैयारी

यूपी के विश्वविद्यालयों में कापी गलत जांचना टीचरों को अब महंगा पड़ेगा। नियमावली में बदलाव होने जा रहा है। इसे आगामी सत्र से प्रभावी रूप से लागू करने की तैयारी है। इस फैसले से लाखों छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद है

पूरी खबर यहां पढ़ें: टीचरों को कापी गलत जांचना अब पड़ेगा बहुत भारी, परीक्षा नियमावली में बदलाव की तैयारी

यूपी पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा कदम, किसान सम्मान निधि के लिए महाअभियान

यूपी में पंचायत चुनाव से पहले प्रदेश की योगी सरकार गांवों में बड़ा अभियान चलाने जा रही है। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: यूपी पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा कदम, किसान सम्मान निधि के लिए महाअभियान

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

