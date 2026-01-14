UP Top News Today: यूपी में भीषण ठंड के साथ ऑरेंज अलर्ट, अनुज चौधरी पर नहीं होगा केस

संक्षेप: UP Top News Today: यूपी में भीषण ठंड के साथ मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में बारिश होने की भी संभावना जताई है। वहीं, संभल हिंसा के समय सीओ रहे अनुज चौधरी पर केस दर्ज होने से रोकने के लिए हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। संभल एसएसपी ने अनुज चौधरी का समर्थन किया।

UP Top News Today 14 January 2026: यूपी में भीषण ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इसी के बीच मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। कई इलाकों में बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। ऐसे में तापमान में गिरावट देखी जाएगी और गलन भरी सर्दी बढ़ने का अनुमान है।

संभल जामा मस्जिद सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा के बाद फंसे अनुज चौधरी पर केस दर्ज नहीं होगा। संभल एसएसपी ने अनुज चौधरी के पक्ष में उनका साथ देते हुए कहा है कि मामले में हाईकोर्ट में अपील की जाएगी।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज UP के लिए IMD का बड़ा मौसम अलर्ट, कड़ाके की ठंड के साथ इन राज्यों में बारिश भी 14 जनवरी को उत्तराखंड में कोल्ड डे के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में 14 और 15 जनवरी को शीत लहर की संभावनाएं हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 14 जनवरी, झारखंड और ओडिशा में 14 से 16 जनवरी के बीच शीत लहर चल सकती है।