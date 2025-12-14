UP Top News Today: यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष के नाम का होगा औपचारिक ऐलान, SIR में मतदाताओं की संख्या हो रही कम

संक्षेप: UP Top News Today: यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी के नाम का आज औपचारिक ऐलान होगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल लखनऊ पहुंच गए हैं। यूपी के मेरठ जिले में 2003 की एसआईआर से भी वोटर कम हो सकते हैं।

UP Top News Today 14 December 2025: यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी के नाम का आज औपचारिक ऐलान होगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल लखनऊ पहुंच गए हैं। लोक भवन में बड़े समारोह की तैयारी की गई है। पंकज चौधरी के यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनने से पार्टी के सामने नई चुनौती है। गोरखपुर से ही सत्ता के मुखिया योगी और अब संगठन के प्रमुख पंकज चौधरी होंगे। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार से जरिए संतुलन साधा जाएगा।

यूपी के मेरठ जिले में 2003 की एसआईआर से भी वोटर कम हो सकते हैं। नई प्लानिंग पर अब काम किया जा रहा है। एसआईआर की तारीख आगे बढ़ने से समय और मिल गया है। ऐसे में अभियान चलाकर छूटे पात्र मतदाताओं के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं।

