UP Top News Today: यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष के नाम का होगा औपचारिक ऐलान, SIR में मतदाताओं की संख्या हो रही कम

Hindi NewsUP NewsUP Top News Today 14 December 2025 BJP President Pankaj Chaudhary SIR weather crime politics
संक्षेप:

UP Top News Today: यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी के नाम का आज औपचारिक ऐलान होगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल लखनऊ पहुंच गए हैं। यूपी के मेरठ जिले में 2003 की एसआईआर से भी वोटर कम हो सकते हैं।

Dec 14, 2025 10:16 am ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान, लखनऊ
UP Top News Today 14 December 2025: यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी के नाम का आज औपचारिक ऐलान होगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल लखनऊ पहुंच गए हैं। लोक भवन में बड़े समारोह की तैयारी की गई है। पंकज चौधरी के यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनने से पार्टी के सामने नई चुनौती है। गोरखपुर से ही सत्ता के मुखिया योगी और अब संगठन के प्रमुख पंकज चौधरी होंगे। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार से जरिए संतुलन साधा जाएगा।

यूपी के मेरठ जिले में 2003 की एसआईआर से भी वोटर कम हो सकते हैं। नई प्लानिंग पर अब काम किया जा रहा है। एसआईआर की तारीख आगे बढ़ने से समय और मिल गया है। ऐसे में अभियान चलाकर छूटे पात्र मतदाताओं के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं।

पंकज ऐसे बने यूपी भाजपा के नये चौधरी, अंतिम समय में सभी को पछाड़कर निकले आगे

यूपी भाजपा अध्यक्ष के लिए कई नामों के साथ ही हवा में बहुत तेजी से कैबिनेट मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह का नाम तैरा, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सबको चौंकाने की परंपरा को टूटने नहीं दिया। अंतिम समय पर केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी का नाम सबको पीछे छोड़ते हुए सबसे आगे आ गया।

पूरी खबर यहां पढ़ें: पंकज ऐसे बने यूपी भाजपा के नये चौधरी, अंतिम समय में सभी को पछाड़कर निकले आगे

यूपी के इस जिले में 2003 की एसआईआर से भी कम हो सकते हैं वोटर, नई प्लानिंग पर अब काम

एसआईआर के बाद मेरठ जिले के मतदाताओं की कुल संख्या 2003 से भी कम हो सकती है। हालांकि अभी मैपिंग और जांच के लिए 15 दिनों का समय मिल गया है। डीएम डा.वीके सिंह का कहना है कि एक भी पात्र मतदाता न छूटे तो हर स्तर पर जांच की कार्रवाई की जा रही है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: यूपी के इस जिले में 2003 की एसआईआर से भी कम हो सकते हैं वोटर, नई प्लानिंग पर अब काम

बारात में डीजे की धमक बनी नौवीं की छात्रा के लिए काल, दिल की धड़कन बढ़ी, मौत से हड़कंप

यूपी के मुजफ्फरनगर में एक शादी समारोह में बारात की चढ़त के दौरान डीजे की तेज धमक (आवाज) के चलते कक्षा नौ की 14 वर्षीय छात्रा की दिल की धड़कनें बढ़ गईं और उसे हार्ट अटैक आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना से पूरे परिवार और गांव में गहरा सदमा है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: बारात में डीजे की धमक बनी नौवीं की छात्रा के लिए काल, दिल की धड़कन बढ़ी, मौत से हड़कंप

यूपी पुलिस ने हॉफ एनकाउंटर कर लुटेरा किया गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान दूसरा फरार

यूपी के बहराइच में नानपारा कोतवाली पुलिस की शनिवार आधी रात में हाड़ा बसेहरी के पास बाइक सवार दो लुटेरों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस टीम लुटेरे की गोली से बाल बाल बची। जवाबी कार्रवाई में एक लुटेरे के पैर में गोली लगने से घायल हो गया।

पूरी खबर यहां पढ़ें: यूपी पुलिस ने हॉफ एनकाउंटर कर लुटेरा किया गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान दूसरा फरार

बेटे का जन्मदिन मनाने और कर्ज चुकाने को गढ़ी लूट की कहानी, गिरफ्तार

यूपी के गोरखपुर में गुलरिहा थाना क्षेत्र में लूट की झूठी सूचना देने वाले युवक को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने 50 हजार रुपये भी बरामद कर लिए। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया जहां से जेल भेज दिया गया।

पूरी खबर यहां पढ़ें: बेटे का जन्मदिन मनाने और कर्ज चुकाने को गढ़ी लूट की कहानी, गिरफ्तार

लखनऊ के नदवा हॉस्टल में 3 दिन रहा फिलीपीन्स का हारून, खूब घूमा, तस्वीरें लीं, अब 4 पर केस

फिलीपीन्स नागरिक हारून सारिप टूरिस्ट वीजा पर तीन दिन तक लखनऊ में नदवा के हॉस्टल में रहा। इस दौरान लखनऊ में ऐतिहासिक स्थानों और गलियों में घूमता रहा। वहां की तस्वीरें लीं। खुफिया विभागों और पुलिस को इसकी भनक नहीं लगी।

पूरी खबर यहां पढ़ें: लखनऊ के नदवा हॉस्टल में 3 दिन रहा फिलीपीन्स का हारून, खूब घूमा, तस्वीरें लीं, अब 4 पर केस

खुलासा! ऑनलाइन गेमिंग एप गैंग के शातिर ने दुबई में सीखी थी साइबर ठगी की तकनीक

ऑनलाइन गेमिंग एप के माध्यम से लोगों से ठगी करने वाले गिरोहों का बड़ा नेटवर्क पुलिस की जांच में उजागर हुआ है। इस मामले में मुख्य आरोपी राकेश प्रजापति का कथित गुरु पीलीभीत निवासी प्रियांशु दीक्षित उर्फ विक्की पंडित को पीलीभीत पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: खुलासा! ऑनलाइन गेमिंग एप गैंग के शातिर ने दुबई में सीखी थी साइबर ठगी की तकनीक

संभल में दो बच्चों की अपहरण के बाद हत्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चौंकाने वाले खुलासे

यूपी के संभल में अपहरण के बाद बच्चों की हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार अमरपाल की मौत गला दबाने से हुई, जबकि कमल के सिर पर किसी भारी वस्तु से जोरदार हमला किया गया था।

पूरी खबर यहां पढ़ें: संभल में दो बच्चों की अपहरण के बाद हत्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चौंकाने वाले खुलासे

कफ सिरप रैकेट; आलोक-शुभम की कोठियों और लग्जरी सामानों का मूल्यांकन करने वाले भागे, नए को तलाशा

कफ सिरप रैकेट में शामिल बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की कोठी में कई जमीनों के दस्तावेज मिले हैं। आलोक और शुभम के घरों पर केवल ‘इंटीरियर वर्क’ ही करोड़ों में पाए गए हैं। लखनऊ में पूरी कार्रवाई के दौरान तीन-तीन मूल्यांकन करने वाले बुलाए गए, लेकिन वह वहां का माहौल देखकर दहशत में आ गए।

पूरी खबर यहां पढ़ें: कफ सिरप रैकेट; आलोक-शुभम की कोठियों और लग्जरी सामानों का मूल्यांकन करने वाले भागे, नए को तलाशा

स्मृति ईरानी यूपी की राजनीति में फिर होंगी सक्रिय? पंकज चौधरी के नामांकन से क्या संकेत

लोकसभा चुनाव में अमेठी से हारने के बाद स्मृति ईरानी पहली बार भाजपा के किसी बड़े कार्यक्रम में नजर आई हैं। यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी के नामांकन के दौरान न सिर्फ उन्हें मुख्य मंच पर जगह मिली बल्कि प्रस्तावकों में उनका नाम शामिल रहा। ऐसे में नए संकेत मिल रहे हैं।

पूरी खबर यहां पढ़ें: स्मृति ईरानी यूपी की राजनीति में फिर होंगी सक्रिय? पंकज चौधरी के नामांकन से क्या संकेत

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
