UP Top News Today: गोंडा-अयोध्या हाईवे पर एनकाउंटर, रिश्वत लेती लेखपाल गिरफ्तार

गोंडा-अयोध्या हाईवे पर शुक्रवार रात करीब साढ़े नौ बजे दो लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इसमें एक बदमाश के बाएं पैर मे गोली लगी है, दूसरा भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उधर, उन्नाव में 50 हजार रुपये की घूस लेती एक लेखपाल को तहसील के अंदर से गिरफ्तार किया गया है।

UP Top News Today 13 September 2025: गोंडा-अयोध्या हाईवे पर नवाबगंज थानाक्षेत्र में परसापुर के पास शुक्रवार रात करीब साढ़े नौ बजे दो लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इसमें एक बदमाश के बाएं पैर मे गोली लगी है, दूसरा भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गोली लगने से घायल बदमाश को सीएचसी से डॉक्टरों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार युवकों पर जिले के वजीरगंज, कोतवाली देहात, मोतीगंज समेत चार थानों में लूट के आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। बीते चार दिनों से दोनो आरोपी बाइक से घूम-घूम कर अलग क्षेत्र में ताबड़तोड़ लूट की घटनाओं को बेखौफ होकर अंजाम दे रहे थे। ये बदमाश कई थानों की पुलिस के लिए चुनौती बन गए थे। गिरफ्तार बदमाशों मे गोली लगने से मुठभेड़ में घायल अंकित सिंह (उम्र 24 वर्ष) पुत्र शिव पूजन सिंह करनैलगज कोतवाली क्षेत्र के हड़ियागाड़ा गांव और दूसरा शिवम यादव (उम्र 25 वर्ष) पुत्र राम यज्ञ यादव ठकुरापुर गाव के आहिरन पुरवा मजरे का निवासी है।

उधर, उन्नाव में खेतिहर जमीन को कामर्शियल कराने के नाम पर 50 हजार रुपये की घूस लेती लेखपाल ममता प्रजापति को तहसील के अंदर से गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई पीड़ित की शिकायत पर शुक्रवार को लखनऊ की एंटी करप्शन टीम ने की है। टीम ने लेखपाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। तहसील के गांव मोहिनी खेड़ा निवासी श्रीराम ने 2022 में मौरावां रायबरेली मार्ग के कोरटगंज महाविद्यालय के पास तीन बिस्वा जमीन खरीदी थी। जमीन का दाखिल खारिज एक साल पहले हो गया था। श्रीराम के बेटे अवधेश ने बताया कि जमीन पर लोन कराने के लिए उन्होंने धारा-80 के तहत कामर्शियल कराने के लिए कागजात लगाए थे। आरोप है कि लेखपाल ममता ने रिपोर्ट लगाने के लिए उनसे 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग की जांच को पहुंची STF नोएडा, गोल्डी बराड़ गैंग के खंगाल रही तार रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी। पुलिस की टीमें पोस्ट में शामिल सभी बदमाशों के गैंग के बारे में जानकारी जुटा रही हैं। फायरिंग की घटना के बाद बरेली के एसएसपी ने पांच टीमें लगाकर उन्हें अलग-अलग जिम्मेदारी दी है। इस केस की निगरानी वह खुद कर रहे हैं।

UP Floods: चेतावनी स्तर से नीचे उतरी यमुना, धीमी गति से घट रहा गंगा का जलस्तर यूपी में आई भीषण बाढ़ अब खतरे से नीचे आ गई है। आगरा में बीते 24 घंटे में जलस्तर डेढ़ फीट घटा है और तीन दिनों में नदी का पानी चेतावनी स्तर 495 फीट के करीब पहुंच गया है। अनुमान है कि एक सप्ताह में यमुना सामान्य हो जाएगी।

कसमें देकर वो कराती रही इंवेस्ट, सुरीली आवाज में उलझे पूर्व बैंक मैनेजर; गंवाए 2.52 करोड़ महिला टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए बातचीत करने लगी। वीडियो कॉल पर बात करने के दौरान एक शख्स को भाई बताने के साथ उससे बात कराई। फिर क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर मुनाफे का झांसा दिया और एक एप डाउनलोड करा कर 26 जुलाई को 5 लाख रुपये निवेश करा दिए।

पत्नी नहीं सुनती मेरी बात, उसके बिन लगता नहीं मन; ढाई फीट के अजीम का सोशल मीडिया पर छलका दर्द अजीम मंसूरी का कद भी लगभग ढाई फीट है। अजीम का कहना है कि उनकी पत्नी ढाई महीने उनके साथ कैराना में रहती है, लेकिन फिर दो महीने अपने मायके चली जाती है। इस बार वह अपने भाई की सगाई का बहाना बनाकर गई है। अजीम का कहना है कि पत्नी को गए हुए एक महीना 8 दिन हो गए हैं।

यूपी पुलिस को कमांडो जैसा चुस्त बनाने में जुटे IPS नवनीत सिकेरा, नया कोर्स तैयार; जानें डिटेल अभी तक वर्ष 1970 में अपनाई गई पीटी ड्रिल के जरिये ट्रेनिंग दी जाती रही है।भर्ती होने वाले सिपाही को 5 किलो से ज्यादा भारी रायफल थमाकर मैदान में परेड करने के साथ ही पीटी ड्रिल का प्रशिक्षण दिया जाता था। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद भी सिपाही फील्ड ड्यूटी की जरुरतों को पूरी क्षमता से निभा नहीं पाते थे।

यमुना में छलांग लगाने पर बेटी को बचाने कूदे पिता लापता, लड़की को बचा लाई पुलिस देवर ने युवती को उसके बच्चे नहीं सौंपे तो लड़की यमुना में कूद गई। उसे बचाने के लिए पिता ने भी छलांग लगा दी। जवान संजय कुमार जान की बाजी लगाकर रात के अंधेरे में यमुना नदी में डूबती महिला की जिंदगी बचाई। उसके पिता की तलाश जारी है।

अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग में भाजपा नेता संग तीन को जेल, 10 लाख रुपये मांगी थी रंगदारी यूपी के आगरा में टीपी नगर (हरीपर्वत) स्थित जैन होटल में युवक का युवती के साथ अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग के मामले में न्यू आगरा पुलिस ने तीन और को जेल भेजा है। आरोपियों में भाजपा अल्प संख्यक मोर्चा का पूर्व पदाधिकारी भी शामिल है।

यूपी के 15 शहरों के लिए गुड न्यूज, बनेंगे मॉडल बस स्टॉप; दो-दो चार्जिंग स्टेशन इस सुविधा से लोगों के पास शहर के अंदर आने-जाने के लिए अपने निजी वाहनों के अलावा सार्वजनिक जन यातायात का विकल्प भी होगा। इससे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और पर्यावरण को भी फायदा होगा। मॉडल बस स्टॉप बनाने के लिए हर नगर निगम में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में संयुक्त समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।

सफर में राहत! त्योहारों के लिए रेलवे ने चलाईं पांच जोड़ी स्पेशल ट्रेनें, जानें रूट और शेड्यूल त्योहारी सीजन में यात्रियों को आने जाने में सहूलियत के लिए रेलवे ने पांच जोड़ी विशेष ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। गोविंदपुरी होकर चलने वाली ट्रेनों में सीटें मिल जाएंगी।

हॉस्टल में फंदे से लटकता मिला 11 साल के बच्चे का शव, पुलिस के पहुंचने से पहले स्कूल वालों ने उतरवाया 11 साल का बच्चा छात्रावास में रहकर पढ़ाई करता था। भोर में छात्रावास के बच्चे जब प्रसाधन कक्ष की ओर गए तो सीढ़ी की रेलिंग से फंदे के सहारे कृष्णा की लाश लटकते देखा। धोती के फंदे से छात्र का गला कसा था। कृष्णा को फंदे से लटकता देख बच्चे शोर मचाने लगे। स्कूल प्रबंधन के लोग आनन-फानन में मौके पर पहुंचे।

डॉक्टरों के जवाब दे देने से ऐसा टूटा कैंसर पीड़ित, पत्नी-बच्चों के सामने गंगा में लगा दी छलांग वह पत्नी और बेटे के सामने ही शास्त्री पुल से गंगा में कूद गया। पीड़ित, पत्नी-बेटे के साथ कमला नेहरू कैंसर अस्पताल से घर लौट रहा था। अचानक आत्मघाती कदम उठाए जाने से परिजनों की चीत्कार मच गई। पुलिस ने एनडीआरएफ की मदद से घंटों सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन सफलता नहीं मिली।

नगर निगम सदन में भिड़ गईं दो महिला पार्षद, महापौर को ‘गणेश’ बुलाने पर बवाल वरिष्ठ पार्षद शिवसेवक सिंह जलकर पर छूट के प्रावधान को लेकर अपना प्रस्ताव रख रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान पार्षद सोनिका अग्रवाल हाउस टैक्स के मुद्दे पर बोलने लगीं, जिस पर महापौर गणेश केसरवानी ने उन्हें बोलने से यह कहकर मना किया कि वो अपना पक्ष रखी चुकी हैं और जलकर पर गृहकर की बात विषयांतर हो रही है।

शादी के 10 साल बाद हॉरर किलिंग की कोशिश, लव मैरिज पर भाई और जीजा ने बेहोश कर नदी में फेंका यूपी के कन्नौज में गुरुवार देर रात को लव मैरिज करने वाली युवती को उसके भाई और जीजा ने पुल से काली नदी में फेंक दिया। मामले में लड़की के बयान का वीडियो वायरल हो रहा है पर पुलिस कह रही कि वह खुद नदी में कूदी है।

खेत बेचो चाहे कार लेकिन रुपये..., लखनऊ से 2 बच्चों का अपहरण; दहशत में बीते 16 घंटे अपहर्ताओं ने शुक्रवार सुबह दोनों के पिता को व्हाट्सऐप मैसेज भेजकर कहा कि बच्चों की सलामती चाहते हो तो 10-10 लाख रुपये तैयार कर लो। समय-जगह बाद में बताई जाएगी कि कहां देना है? इसका पता चलते ही डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव ने पांच टीमें खोजबीन में लगा दीं।