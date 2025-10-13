UP Top News Today: एनकाउंटर में इनामी बदमाश ढेर, हॉस्पिटल से भागा रेप आरोपी

मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र में सोमवार अलसुबह कुख्यात अपराधी सहजाद उर्फ निक्की को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। उधर, फिरोजाबाद के पुलिस और मिशन शक्ति टीम ने सोमवार की देर शाम नौ साल की बालिका से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले अभियुक्त को चंद घंटों में ही पुलिस मुठभेड़ में दबोच लिया था।

UP Top News Today 13 October 2025: यूपी के मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र में सोमवार अलसुबह कुख्यात अपराधी सहजाद उर्फ निक्की को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। आरोपी पर आठ मुकदमे दर्ज थे। आरोपी शहजाद 6 साल की बच्ची से गैंगरेप के मामले में भी वांटेड था। अभी 2 दिन पहले ही आरोपी ने बहसूमा में पीड़िता के घर पर फायरिंग की थी। बहसूमा थाना क्षेत्र निवासी शहजाद कुख्यात अपराधी था। उसके खिलाफ आठ मुकदमे दर्ज थे। इसी साल जनवरी माह में आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर 6 साल की बच्ची से गैंगरेप भी किया था। आरोपी शहजाद पूर्व में भी एक बच्ची से रेप के मामले में 5 साल जेल में रहा था।

उधर, फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर पुलिस और मिशन शक्ति टीम ने सोमवार की देर शाम नौ साल की बालिका से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले अभियुक्त को चंद घंटों में ही पुलिस मुठभेड़ में दबोच लिया था। उसके पैर में गोली लगी थी। आरोपी को जिला अस्पताल में उपचार को भर्ती कराया लेकिन रात को ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को चकमा देकर भाग निकला। अब फरार अभियुक्त को दबोचने के लिए पुलिस की कई टीमें शहरभर के मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। अभियुक्त का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। ड्यूटी पर तैनात दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज नाबालिग बच्चियों की करा दी शादी, यूपी पुलिस ने बचाया, 9 नामजद-कई अज्ञात के खिलाफ केस यूपी के गजरौला के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने अलग-अलग गांवों में दो लड़कियों की शादी कराने के आरोप में नौ नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ दो मामले दर्ज किए हैं। दोनों नाबालिगों को बचा लिया गया है।

जावेद हबीब और बेटे पर अब तक 32 FIR, वकील बोले-पुलिस को अपना काम करने दें सितंबर 2023 में जावेद हबीब और उनके बेटे अनोश हबीब ने सेमिनार किया था। आरोप है कि इसमें लोगों को दो से 20 लाख रुपये तक मुनाफे का लालच देकर निवेश कराया था। दो साल बीतने के बाद न तो उन्हें कोई मुनाफा मिला और न ही निवेश की गई रकम लौटाई गई। 23 सितंबर को रायसत्ती थाने में पहला मुकदमा दर्ज किया गया था।

अयोध्या राम मंदिर पर लहराएगा 22 फीट लंबा भगवा ध्वज, सूर्यवंश का प्रतीक सूर्य चिन्ह होगा दर्ज यूपी के अयोध्या में श्रीराम मंदिर समेत श्रीराम जन्मभूमि परिसर के सभी मंदिरों में केसरिया ध्वज ही लहराएगा। इसमें इक्ष्वाकु के राज चिह्न कोविदार वृक्ष उपनाम (कचनार) के अलावा सूर्यवंश के प्रतीक सूर्य चिह्न भी दर्ज होगा। समन्वय के प्रतीक चिह्न ओंकार को भी ध्वज पर स्थान मिलेगा।

मायावती क्यों डरी हैं? कोई राज छिपा है;’ चंद्रशेखर आजाद ने गर्लफ्रेंड पर भी दिया जवाब यूपी के प्रयागराज के कादिलापुर के राजारानी गार्डन में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत करने आए चंद्रशेखर ने मायावती का कोई राज छिपा होने की आशंका जाहिर करते हुए कहा कि वह डरी हुई हैं। चंद्रशेखर गर्लफ्रेंड पर जवाब दिया।

करवाचौथ पर पत्नी से हुआ झगड़ा तो रेल की पटरियों पर लेट गया पति, दौड़े-दौड़े पहुंची पुलिस; जानें फिर युवक करवाचौथ मनाने शुक्रवार को ससुराल गया था, जहां पत्नी से विवाद हो गया। इसके बाद उसने नशे में धुत होकर आत्मघाती कदम उठाने की नीयत से रेलवे ट्रैक पर लेट गया था। पीआरवी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने बताया कि युवक पूरी तरह नशे में था।