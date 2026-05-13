UP Top News: अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का निधन, अजय राय सपा पर हमलावर

UP Top News: भाजपा नेता और मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का निधन हो गया है। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी द्वारा ब्राह्मण समाज पर की गई टिप्पणी को लेकर यूपी की सियासत गरमा गई है। भाजपा के बाद कांग्रेस भी सपा पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इसे निंदनीय बताते हुए अखिलेश यादव से कार्रवाई की मांग की है।