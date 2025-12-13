UP Top News Today: यूपी भाजपा अध्यक्ष के लिए आज नामांकन, महामंडलेश्वर पूजा पांडे पर गैंगस्टर

संक्षेप: UP Top News Today 13 December 2025: यूपी भाजपा अध्यक्ष पद के लिए पंकज चौधरी आज दिल्ली से लखनऊ आकर नामांकन करेंगे और कल औपचारिक घोषणा होगी। महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेय समेत चार लोगों के खिलाफ गैंगस्टर लगा दिया गया है।

UP Top News Today 13 December 2025: यूपी भाजपा अध्यक्ष इस बार पूर्वांचल से ही होने जा रहा है। महाराजगंज से सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री पंकज चौधरी का अध्यक्ष बनना लगभग तय हो गया है। पंकज चौधरी आज दिल्ली से लखनऊ आकर नामांकन करेंगे और कल औपचारिक घोषणा होगी।

महात्मा गांधी के चित्र पर गोली चलाने और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे का गुणगान करने के बाद चर्चा में आने वाली महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेय पर शिकंजा कस गया है। पूजा उनके पति अशोक पांडेय समेत चार लोगों के खिलाफ गैंगस्टर लगा दिया गया है।