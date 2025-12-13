UP Top News Today: यूपी भाजपा अध्यक्ष के लिए आज नामांकन, महामंडलेश्वर पूजा पांडे पर गैंगस्टर
UP Top News Today 13 December 2025: यूपी भाजपा अध्यक्ष इस बार पूर्वांचल से ही होने जा रहा है। महाराजगंज से सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री पंकज चौधरी का अध्यक्ष बनना लगभग तय हो गया है। पंकज चौधरी आज दिल्ली से लखनऊ आकर नामांकन करेंगे और कल औपचारिक घोषणा होगी।
यूपी भाजपा अध्यक्ष चुनने के लिए आज नामांकन होगा। कल बड़े आयोजन में प्रदेश अध्यक्ष के नाम की औपचारिक घोषणा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। अध्यक्ष की रेप में सबसे आगे चल रहे पंकज चौधरी दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं।
माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2022 के बाद से बड़ा कुर्मी वोट एसपी की तरफ शिफ्ट हो गया है। यूपी में यादवों के बाद सबसे ज्यादा आबादी कुर्मियों की मानी जाती है। ऐसे में अपना वोट बैंक वापस पाने के लिए बीजेपी कुर्मी चेहरे को पार्टी की कमान दे सकती है।
महात्मा गांधी के चित्र पर गोली चलाने और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे का गुणगान करने के बाद चर्चा में आने वाली महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेय पर शिकंजा कस गया है। पूजा उनके पति अशोक पांडेय समेत चार लोगों के खिलाफ गैंगस्टर लगा दिया गया है। इनका गैंग भी यूपी की अलीगढ़ पुलिस ने पंजीकृत किया है।
यूपी के गोरखपुर में चौरीचौरा क्षेत्र के गौनर खास में बीते मंगलवार की रात संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत के मामले में पुलिस ने मृतका के भाई की तहरीर पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी पति रामप्रवेश भारती को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद यूपी भाजपा अध्यक्ष भी इस बार पूर्वांचल से ही होने जा रहा है। महाराजगंज से सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री पंकज चौधरी का अध्यक्ष बनना लगभग तय हो गया है। पंकज चौधरी आज दिल्ली से लखनऊ आकर नामांकन करेंगे और कल औपचारिक घोषणा होगी।
यूपी में पंचायत चुनाव भले ही अभी छह महीने दूर है लेकिन इसका खूनी खेल दिखाई देने लगा है। बागपत में शनिवार की सुबह एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप प्रधान पर लगा है। कुछ दिन पहले उसने विवाद के बाद तमंचा दिखाया था।
यूपी के गोरखपुर में शाहपुर थाना क्षेत्र के पादरी बाजार में गुरुवार की देर रात एक युवती प्रेमी से मिलने घर से निकल पड़ी, लेकिन रास्ता भटकने पर वह पुलिस चौकी पहुंच गई। पुलिस ने पूछताछ कर युवती के परिजनों को बुलाया और उसे उनके सुपुर्द कर दिया।
यूपी के अयोध्या में निर्वाचन आयोग के द्वारा चलाए जा रहे मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) के दौरान अयोध्या धाम के बैरागी साधु-संतों की कश्मकश अलग तरह की है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि अच्छी नौकरी वाली पत्नी अपने पति से गुजारा भत्ता की हकदार नहीं है। नौकरी शुदा पत्नी को गुजारा भत्ता देने का गौतम बुद्ध नगर फैमिली कोर्ट का आदेश हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया।
यूपी के अयोध्या में राम मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों में लगे विभिन्न एजेंसियों के करीब तीन हजार कर्मचारियों के आईकार्ड की जांच क्रासिंग वन पर हो रही है। फिर उन्हें क्रासिंग दस से प्रवेश दिया जा रहा है।