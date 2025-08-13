UP Top News Today: तिरंगा यात्रा में सीएम की सेल्फी, नॉन स्टॉप चर्चा के बीच सपा ने बदली रणनीति

सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार की सुबह लखनऊ में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। उनके साथ उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने भी तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। उधर, यूपी विधानसभा में 24 घंटे नॉन स्टाप चर्चा के बीच समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति बदल दी है।

UP Top News Today 13 August 2025: सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार की सुबह लखनऊ में तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। उनके साथ उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने भी तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और स्कूली छात्रों के साथ सेल्फी ली। बाद में सीएम ने'हर घर तिरंगा अभियान' के तहत अपने आवास पर भी तिरंगे के साथ सेल्फी ली। तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेने के बाद कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि यह तिरंगा यात्रा मात्र यात्रा नहीं है, यह हमारे क्रांतिकारियों के प्रति, वीर सैनिकों के प्रति हमारी कृतज्ञता भी है। आज हम उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। हर भारतीय के घर में भारत के आन-बान-शान का प्रतीक यह तिरंगा लहराया जाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य और पराक्रम को, भारत के सामर्थ्य और शक्ति को दुनिया ने देखा है।

उधर, यूपी विधानसभा में आज से शुरू हुई ‘विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश’ विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर 24 घंटे नॉन स्टाप चर्चा कल यानी 14 अगस्त तक चलेगी। इस बीच समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति बदल दी है। पार्टी ने तय किया है कि वो सदन का बॉयकॉट करने की बजाए सदन में उपस्थित रहकर इसका विरोध करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। यह सरकार सड़कें भी ठीक नहीं कर पाई, सिंचाई की व्यवस्था, बाढ़ की व्यवस्था ठीक नहीं कर पाई। यह कुछ काम नहीं करते। केवल झूठ बोलते हैं। ये बेरोजगारी भी खत्म नहीं कर पाए। समाजवादी पार्टी पूछना चाहती है कि 2027 तक इन्होंने कौन सा काम किया। ये जो 2047 का विजन लाए हैं हम पूरी तरह से उसका विरोध कर रहे हैं।

वहीं, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि महत्वपूर्ण विषय यह है कि भविष्य के लिए सोचकर दीर्घकालीन योजनाएं बनाई जानी चाहिए। कभी-कभी शॉर्ट टर्म योजनाएं बनाई जाती हैं जिसका तत्कालिक लाभ तो होता है लेकिन उसका दीर्घकालीन लाभ नहीं मिलता। प्रधानमंत्री ने हमारे देश के आजादी के 100 वर्षों के पश्चात 2047 में भारत कैसा होगा, उसका एक विज़न दिया है और उसके ऊपर काम करना शूरू किया। हर राज्य ने भी 2047 तक अपना विजन बनाया है। इस विज़न को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री और सरकार ने यह निर्णय लिया है कि विधानसभा में 24 घंटे अनवरत चर्चा करवाई जाएगी। विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अपना विज़न रखा जाएगा और सुझाव दिए जाएंगे। सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जनता के बीच जाकर उनका सुझाव लिया जाए और उसके बाद 2047 का फाइनल विज़न डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज UP Assembly LIVE: सदन में विजन डाक्यूमेंट पर 24 घंटे चर्चा, बांके बिहारी मंदिर निर्माण पर अध्यादेश भी UP Assembly LIVE: यूपी विधानसभा में आज 11 बजे से 24 घंटे लगातार चर्चा शुरू हो गई। इस चर्चा की शुरुआत सीएम योगी करेंगे। इसके साथ ही श्रीबांके बिहारी मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करने के लिए बुधवार को विधानसभा में संशोधित अध्यादेश भी रखा जाएगा।

बच्चे ने मां को प्रेमी संग आपत्तिजनक हाल देख लिया, राज खुलने के डर से हत्या; आरोपी एनकाउंटर में घायल महिला के पति का दो साल पहले निधन हो चुका है। वह अपने 10 साल के बेटे सूरज शर्मा, छह साल की बेटी के साथ रहती थी। पुलिस के मुताबिक फैजान का महिला से अवैध संबंध था। बीते दिनों सूरज ने फैजान को मां के साथ आपत्तिजनक हाल में देख लिया था। राज खुलने के डर से फैजान ने सूरज को रास्ते से हटाने की साजिश रची।

फतेहपुर में बवाल के बाद अब फिरोजाबाद में तोड़ी पीर बाबा की मजार, रखी हनुमान जी की प्रतिमा यूपी में फतेहपुर में बवाल के बाद अब फिरोजाबाद में पीर बाबा की मजार तोड़ दी गई है। वहां पर हनुमान जी की स्थापना कर दी। खबर फैलते ही ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। लोग आक्रोशित हो गए। पुलिस ने हनुमान जी की मूर्ति को हटाकर थाने भिजवाया।

दिव्यांग से रेप के दो आरोपी एनकाउंटर में गिरफ्तार, CCTV में SP आवास के सामने भागती दिखी थी लड़की बलरामपुर में बहादुरपुर पुलिस चौकी से महज 20 मीटर की दूरी पर सोमवार की रात एक दिव्यांग लड़की बेहोशी की हालत में पाई गई थी। एसपी आवास पर लगे सीसीटीवी फुटेज में सड़क पर युवती का भागते हुए वीडियो मिला था। पीड़िता के परिवारीजनों ने देहात कोतवाली में तहरीर देकर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था।

रात से सुबह तक ताबड़तोड़ 3 एनकाउंटर, बलरामपुर-बहराइच और सुल्तानपुर में तड़तड़ाईं गोलियां यूपी में अपराधियों की नकेल कसने और अपराधों की कमर तोड़ने के लिए पुलिस लगातार ऐक्शन मोड में है। इसी के तहत मंगलवार की रात से लेकर सोमवार की सुबह तक प्रदेश में जगह-जगह पुलिस ने अपराधियों से मोर्चा लिया। इस दौरान बलरामपुर, बहराइच और सुल्तानपुर में एनकाउंटर हुए हैं।