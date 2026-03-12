UP Top News Today: एलपीजी किल्लत से अस्पताल में मरीजों के खाने में कटौती, होटलों की रसोई बंद

UP Top News Today: यूपी की राजधानी लखनऊ में एलपीजी की समस्या का असर अब अस्पतालों में भी दिखने लगा है। अस्पतालों में मरीजों की रोटियों में कटौती कर दी गई हैं। वहीं मेडिकल छात्र होटलों में खाना खा रहे हैं। दूसरी तरफ आगरा में होटलों में रसोई बंद हो रही हैं।

UP Top News Today 12 March 2026: खाड़ी देशों में चल रही जंग के बाद से भारत के कई राज्यों में एलपीजी की समस्या खड़ी हो रही है। यूपी में भी इसका असर दिख रहा है। एक तरफ जहां घरों में एलपीजी की किल्ल्त होती दिख रही है। वहीं, अब अस्पतालों और होटलों पर इसका असर साफ है। राजधानी लखनऊ के अस्पतालों में मरीजों की रोटियों में कटौती की जा रही है। मेडिकल कॉलेजों के छात्र मेस में खाना न मिलने पर होटलों में खाना खा रहे हैं। अस्पतालों ने अपनी समस्या की जानकारी डीएम को दी।

आगरा में जहां दुनियाभर से लाखों लोग रोज घूमने आते हैं उन्हें भी अब एलपीजी की समस्या सता रही है। होटलों में कमरों की बुकिंग तो मिल रही है लेकिन मेहमानों को अब होटलों की रसोई से खाना नहीं मिल रहा है। होटलों से जुड़े रेस्टोरेंट में अब खाना नहीं बन पा रहा है। कई होटलों ने बुकिंग कैंसिल भी करनी शुरू कर दी है।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज LPG News: अस्पतालों में मरीजों की रोटियों में कटौती, होटलों में खाना खा रहे मेडिकल छात्र यूपी के लखनऊ में केजीएमयू में बुधवार को मरीजों को गैस की किल्लत की कीमत चुकानी पड़ी। मरीजों को मांग के मुताबिक रोटियां नहीं मिली। वहीं,कई की मेस में खाना नहीं बना। नतीजतन मेडिकल छात्र-छात्राएं होटल में खाना खाने को मजबूर हुए।

युवक ने मां और चाचा का रेता गला, फिर खुद भी दे दी जान; बंद कमरे में मिलीं तीन लाशें फतेहपुर में बुधवार शाम एक युवक ने बंद कमरे में अपनी मां और चाचा का गला काटने के बाद खुद भी जान दे दी। मां और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल चाचा ने अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया। घर की तलाशी में सुसाइड नोट भी बरामद हुआ।

लखनऊ में आज कई जगह रूट डायवर्ट, कल दरोगा भर्ती के लिए आठ शहरों से बसें लखनऊ में दांडी मार्च के चलते 12 मार्च को सुबह सात बजे से कार्यक्रम समापन तक हजरतगंज का रास्ता बदला रहेगा। डीसीपी कमलेश दीक्षित के मुताबिक सुबह 8:30 बजे जनभवन से लखनऊ विश्वविद्यालय तक दांडी मार्च का कार्यक्रम प्रस्तावित है। ऐसे में सुबह 7.00 बजे से समाप्ति तक डायवर्जन रहेगा।

राज्य कर्मियों की छुट्टी का ब्योरा इस दिन तक करना होगा ऑनलाइन, मुख्य सचिव का आदेश प्रदेश सरकार ने सभी राज्य कर्मियों के अवकाश संबंधी ब्योरे को मानव संपदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव एसपी गोयल के आदेश के तहत संबंधित विभागों के आहरण-वितरण अधिकारियों को 25 मार्च तक कर्मचारियों की छुट्टियों का पूरा विवरण पोर्टल पर दर्ज करना होगा।

LPG की मारामारी के बीच यूपी में गैस सिलेंडर से भरा ट्रक चोरी, मुठभेड़ के बाद 7 आरोपी गिरफ्तार ईरान और इज़रायल जंग के बीच जहां एक ओर सिलेंडर को लेकर किल्लत चल रही है। वही, झांसी में सिलेंडर से भरा ट्रक चोरी हो गया। इस मामले से स्थानीय लोगों के साथ प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद सात आरोपियों को गिरफ्तार करके चोरी किए गए सिलेंडर बरामद कर लिये।

तिलक समारोह में खाना खा रहे थे माता-पिता, चार साल की मासूम को साथ ले गया शराबी यूपी की राजधानी लखनऊ में चिनहट पुलिस की सक्रियता और जागरूक राहगीरों के कारण सोमवार रात अयोध्या रोड पर चार साल की बच्ची के साथ एक बड़ी वारदात टल गई। बताया जा रहा है कि बाराबंकी निवासी एक व्यवसायी की चार साल की बेटी का तिलक समारोह से नशे में धुत युवक अपहरण कर ले गया।

LPG News: होटल में रूम तो ठीक लेकिन खाना मिलने की गारंटी नहीं, एलपीजी सिलेंडर का संकट गहराया कामर्शियल गैस की सप्लाई नहीं हो पा रही है। अभी इन होटलों के पास तीन से चार दिन का पुराना स्टाक रखा है। आगे के बारे में वह कुछ भी कह पाने में असमर्थ हैं। अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध के कारण विदेशी पर्यटकों की संख्या तेजी के साथ गिरी है। लगातार बुकिंग कैंसिल हो रहीं हैं।

निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश होंगे बहाल, रिश्वत लेने के आरोप में हुए थे सस्पेंड यूपी सरकार ने निलंबित आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को बहाल करने का फैसला किया है। उनकी बहाली 14 मार्च के बाद से प्रभावी मानी जाएगी। हालांकि इस बारे में नियुक्ति विभाग की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।

अलीगढ़ के बाद अब आगरा के खटारा स्कूल बस का फर्श टूटा, पहिये से कुचलकर 9 साल की बच्ची की मौत अलीगढ़ के बाद अब आगरा में बुधवार को खटारा स्कूल बस की वजह से मासूम बच्ची की जान चली गई। थाना एत्मादपुर क्षेत्र के स्कूल की बस के जर्जर फर्श से 9 साल की छात्रा नीचे गिर गई और पहिए से कुचल गई। बच्ची को जब तक अस्पताल ले जाया गया, उसकी मौत हो गई।

UP Weather: यूपी में मौसम का अजीब खेल, कई शहरों में घना कोहरा, इस दिन बारिश के आसार यूपी के कई शहरों में बुधवार सुबह अचानक धुंध और कोहरे की मोटी परत छा गई, जिससे धूप लगभग लुप्त हो गई और कई जगहों पर दृश्यता काफी कम हो गई। मौसम विभाग के अनुसार 15 मार्च के आसपास हल्की बारिश की संभावना जताई है।