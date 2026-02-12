Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Top News Today 12 February 2026 CM Yogi Adityanath Budget Vidhan Sabha Weather Crime Politics Updates
UP Top News Today: बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा, इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर

UP Top News Today: बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा, इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर

संक्षेप:

UP Top News Today: यूपी के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा होगी। इस दौरान विपक्ष के हंगामे के आसार हैं। वेस्ट यूपी और दिल्ली-एनसीआर में आतंक का पर्याय बन चुके 50 हजार के इनामी बदमाश अमजद को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है।

Feb 12, 2026 09:54 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

UP Top News Today 12 February 2026: यूपी विधानसभा में बजट सत्र जारी है। आज बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है। हालांकि इस बीच विपक्ष की ओर से हंगामे के आसार हैं। आज विधानसभा के सत्र का चौथा दिन है। आज बजट को लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है।

मुजफ्फरनगर में यूपी पुलिस और एक इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 50000 का इनामी अमजद ढेर हो गया। एनकाउंटर के दौरान हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में दारोगा और सिपाही घायल हो गए।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

UP Budget Session LIVE: राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा, हंगामे के आसार

UP Budget Session LIVE: यूपी के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा होगी। इस दौरान विपक्ष के हंगामे के आसार हैं। 9 लाख 12 हजार करोड़ के बजट को सरकार ऐतिहासिक बता रही है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी की विदाई वाला बजट बताया है।

मुजफ्फरनगर में 50000 का इनामी अमजद ढेर, ताबड़तोड़ फायरिंग में दारोगा-सिपाही घायल

मुजफ्फरनगर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। वेस्ट यूपी और दिल्ली-एनसीआर में आतंक का पर्याय बन चुके 50 हजार के इनामी बदमाश अमजद को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। फायरिंग में दारोगा और सिपाही भी घायल हुए हैं।

इन महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा, योगी सरकार ने बजट में की टोकन व्यवस्था, जल्द होगी लागू

यूपी की योगी सरकार ने अपने दसवें बजट में महिलाओं के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है। हर साल रक्षा बंधन पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की तर्ज पर नई योजना आ रही है। रोडवेज बसों में 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी।

ब्रिटिश मौलाना के घर 15 घंटे तक ईडी का छापा, विदेशी फंडिंग की जानकारी को खंगाले रिकॉर्ड

यूपी के संतकबीरनगर में ब्रिटिश मौलाना शमसुल हुदा खान के खलीलाबाद स्थित आवास पर बुधवार को ईडी की टीम ने छापा मारा। करीब 15 घंटे तक ईडी की चार सदस्यीय टीम ने विदेशी फंडिंग समेत अन्य जानकारी जुटाने के लिए गहन जांच पड़ताल की।

चलती बाइक पर कूदा ट्रक चालक, बेटे के साथ जा रही मां की मौत, वाराणसी में जीटी रोड पर हादसा

वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने दो बेटों के सिर से मां का साया भी छीन लिया। एक ट्रक चालक की लापरवाही और सर्विस रोड पर अवैध रूप से खड़े वाहन के कारण हुई इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है।

सर्जरी के बाद संक्रमण: 4 की आंखें निकालनी पड़ीं, 6 की गई रोशनी; 22 मरीज पहुंचे AIIMS

यूपी के गोरखपुर में सिकरीगंज के न्यू राजेश हाईटेक हॉस्पिटल में मोतियाबिंद की सर्जरी कराने के बाद आंखों में जबरदस्त संक्रमण के पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हॉस्पिटल में एक और दो फरवरी को सर्जरी कराने वाले कुल 42 मरीजों में से अब तक 22 को इलाज के लिए एम्स दिल्ली जाना पड़ा है।

Lucknow Weather: दिन की तेज धूप ने कम की ठंड, सुबह और रात का तापमान बढ़ा

मौसम विभाग के अनुसार, आज यूपी की राजधानी लखनऊ में सुबह धुंध छाई रहने की संभावना है। हालांकि दिन चढ़ते ही धुंध छटेगी और एक बार फिर तेज धूप के साथ गर्मी महसूस होगी। धूप निकलने से लखनऊ को कड़ाके की सर्दी से राहत मिल गई है।

जमीन पर कराहता रहा युवक दबंग बरसाते रहे लाठी-डंडे, डीजे पर डांस के विवाद में पीटकर हत्या

यूपी के गोरखपुर में सिकरीगंज क्षेत्र के हरिजनपुर गांव में मंगलवार की रात डीजे पर डांस को लेकर विवाद में मनबढ़ों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। इलाज के दौरान बुधवार सुबह युवक की मौत हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

UP Weather: फरवरी में मार्च जैसा मौसम, तेज हवा रुकते ही पारा चढ़ा और बढ़ी गर्मी

यूपी में गुरुवार की सुबह एक बार फिर गर्म मौसम के साथ हुई। जहां, गुरुवार को अधिकतम तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाने का पूर्वानुमान है। वहीं, शाम को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है।

एक बार घटना, दो बार संयोग, तीन बार दुश्मन की कार्रवाई’, पुलिसिया कारस्तानी पर हाईकोर्ट सख्त

उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली और थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों के अचानक 'खराब' हो जाने की आदतन दलीलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बेहद तल्ख टिप्पणी की है। अदालत ने इसे महज तकनीकी खामी मानने से इनकार करते हुए इसके पीछे गहरी साजिश की आशंका जताई है।

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |
;;
;